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Medida que tomó el Gobierno Petro hizo que Colombia haya dejado de recibir más de $6 billones en cuatro años: así podría recuperarlos De la Espriella

De acuerdo con Fenalcarbón, la crisis del carbón en la región Caribe ya dejó a miles de familias sin ingresos y aceleró el retroceso de las regiones productoras del país

Cuánto pagarían las empresas por cada empleado que gane el salario mínimo en 2025 con las propuestas hechas en la mesa de concertación - crédito Colprensa
Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia con un país que tiene un déficit fiscal superior al 6% - crédito Colprensa
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La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) pidió siete medidas al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella para recuperar la producción y la competitividad del carbón y el coque en Colombia, luego de que los aportes del sector al Estado pasaran de más de $10 billones en 2022 a menos de $3,5 billones estimados para 2025; es decir, el país dejó de recibir $6,5 billones.

Según el gremio, entre los factores que explicaron esa caída figuraron medidas como la que tomó el ya expresidente Gustavo Petro de no exportar carbón a Israel, como protesta y presión humanitaria ante la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

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Como se recordará, el exjefe de Estado argumentó en su momento que este combustible fósil era utilizado por el Estado israelí en la logística de su aparato militar.

El gremio sostiene que el país conserva capacidad productiva para revertir esa caída si cambian las condiciones tributarias, logísticas, comerciales y de seguridad jurídica.

La agenda incluye:

  • Revisar las medidas tributarias aplicadas al sector en los últimos cuatro años.
  • Ampliar el parque térmico a carbón con neutralidad tecnológica y remuneración a la energía firme.
  • Reducir sobrecostos logísticos y reformar el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC).
  • Recuperar mercados internacionales con defensa comercial activa.
  • Fortalecer la seguridad jurídica para la inversión y los cierres mineros.
  • Habilitar áreas reservadas con potencial carbonífero.
  • Combatir la explotación ilícita junto con el deterioro de la seguridad en territorios sensibles.

Dicha hoja de ruta se presentó el miércoles 19 de agosto junto con un balance de cuatro años de retroceso en producción, exportaciones y empleo. En ese periodo:

  • La producción bajó de 67,7 millones de toneladas en 2022 a 51,4 millones en 2025.
  • Las exportaciones de carbón y coque también descendieron de USD12.200 millones en 2022 a USD4.901 millones en 2025.
  • Solo entre 2024 y 2025, el valor exportado cayó en USD2.200 millones.
  • El deterioro también afectó el empleo. Fenalcarbón calcula que entre 2022 y 2025 se perdieron más de 25.000 puestos directos y 100.000 indirectos en toda la cadena.

Carlos Cante, presidente de Fenalcarbon, dijo que "en el fenómeno de El Niño puede garantizar cerca del 18% de la demanda diaria de energía del país" - crédito Fenalcarbón/X

Sobre la situación, el presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, en rueda de prensa, explicó que el retroceso tuvo relación con la reducción de recursos públicos.

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“El país está dejando de recibir recursos que podrían financiar inversión social, infraestructura y desarrollo regional, en un momento crucial como la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto”, dijo. Aseveró que “recuperar la producción y la competitividad del sector significa también recuperar una fuente importante de ingresos y estabilidad para Colombia”.

Tamaño de la caída y capacidad que se mantiene

Cante afirmó que el carbón representa 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y 17% del PIB del sector de petróleo, gas y minería. También equivale a 30,4% del PIB del Cesar, 19,7% del PIB de La Guajira y entre 2% y 5% del PIB de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y Córdoba.

El funcionario agregó que el país mantiene una capacidad de producción cercana a 92 millones de toneladas. Cante defendió esa base operativa con una frase que resume la posición del gremio: “Lo único que nosotros no hemos dejado de tener son carbones, los carbones están, la capacidad operativa está”, puntualizó.

El balance del gremio incluye otra serie para exportaciones entre 2024 y 2025. Según esa medición, pasaron de USD7.101 millones a USD4.901 millones, con una pérdida de 31% en valor y 20% en volumen. Cante también explicó que entre 2024 y 2025 la producción y las exportaciones de carbones térmicos y metalúrgicos pasaron de 60,6 millones de toneladas a 47,7 millones. Para el dirigente, esa reducción implicó menores ingresos para el país, las regiones y los trabajadores.

Gustavo Petro ordenó cancelar la exportación de carbón a Israel debido al conflico que tiene dicho estado con Palestina - crédto Stringer/Reuters
Gustavo Petro ordenó cancelar la exportación de carbón a Israel debido al conflico que tiene dicho estado con Palestina - crédto Stringer/Reuters

Alivio por Israel y dudas sobre recuperar ese mercado

Fenalcarbón destacó que el 19 de agosto de 2026 quedó aprobada en el Comité Triple A la derogación de la restricción a las exportaciones de carbón hacia Israel. Cante celebró la decisión al decir que “esta medida que nunca debió haberse tomado la celebramos y la aplaudimos de parte del Ministerio de Comercio y de la Presidencia de la República”.

Y es que calcula que esa restricción restó cerca de 3,5 millones de toneladas de carbón térmico exportado. El volumen equivalía a unos USD200 millones y alrededor de $100.000 millones en regalías, sobre todo, para departamentos del norte del país. El líder gremial advirtió que la apertura no garantiza una recuperación rápida de ese destino. “Poder recuperar ese mercado en ese volumen que tenía Colombia va a ser muy complicado”, afirmó.

Según explicó, durante la restricción Israel pasó a comprar carbón en Sudáfrica y aumentó el uso de gas en algunas plantas térmicas. Los volúmenes que antes iban a ese mercado terminaron en América Latina, con efectos sobre la gran minería del norte y sobre pequeños y medianos productores del interior.

Reclamos por impuestos, transporte y acceso a puertos

Entre 2022 y 2026, la tasa efectiva de tributación combinada del sector pasó de 33,7% a 82,3%, incluido el efecto de la no deducibilidad de regalías. Por eso, Fenalcarbón pidió modificar el anticipo de renta para devolverlo de 4,5% a 1,6%, nivel que Cante identificó como la tarifa general del sector industrial.

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, podría tomar medidas a favor de las empresas de carbón en las próxima reforma tributaria - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Sostuvo que esa estructura recorta la liquidez de las empresas en un escenario de tasa de cambio cercana a los $3.100 por dólar. También planteó revisar la sobretasa de renta y las tarifas de autorretención.

Además, señaló que los fletes terrestres aumentaron entre 37% y 54% por efecto del SICE-TAC. En algunas rutas entre el interior y los puertos, esos incrementos añadieron más de $70.000 a los costos de transporte. Aseguró que esa presión logística compromete la viabilidad de muchas operaciones. “Por supuesto que hace inviable cualquier negocio, no solo el de los carbones y los coques del interior del país”, insistió.

Fenalcarbón calcula que, al sumar costos laborales, logística y tasa de cambio, la pérdida de competitividad ronda 30%. A ese cuadro agregó hechos como:

  • Cierre del muelle 13 del Puerto de Buenaventura, que bloqueó parte de la salida hacia el Pacífico.
  • Falta de defensa comercial frente a aranceles antidumping al coque en India.

Energía, meta de producción y frentes abiertos del sector

El gremio defendió el papel del carbón en la seguridad energética y recordó que llegó a aportar 18% de la generación eléctrica del país en momentos de sequía. En abril de 2024, durante el pico del fenómeno de El Niño, esa generación evitó un apagón y ahorró más de $2 billones, según sus cálculos.

Fenalcarbón estima que:

  • Entre 2022 y 2026 la pérdida de competitividad se tradujo en una reducción cercana a 10 millones de toneladas entre carbón y coque.
  • Para 2025 proyectaba 51,4 millones de toneladas.
  • La recuperación del primer semestre podría llevar el cierre de 2026 a entre 52 y 53 millones.
El carbón representa el 1% del PIB del Colombia - crédito José Migue Gómez/Reuters
El carbón representa el 1% del PIB del Colombia - crédito José Migue Gómez/Reuters

El gremio también mencionó otros frentes de presión. Citó el caso de Cerro Matoso, cuya operación se redujo al 50% por restricciones en el suministro de gas asociado a Canacol, con impacto sobre un consumo anual de 180.000 a 200.000 toneladas de carbón del San Jorge y una posible baja de 90.000 a 100.000 toneladas.

Esa situación, según la Federación, afecta una zona con cerca de 2.000 empleos permanentes. A la vez, Cante indicó que la Agencia Nacional de Minería (ACM) mantiene seguimiento a explotaciones subterráneas después del terremoto del 10 de agosto de 2026 y que en Buenaventura sí hubo afectaciones que obligan a recuperar infraestructura y capacidad operativa.

Las siete prioridades del gremio se debatirán en la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026, prevista para el 28 y 29 de octubre en el Hotel Sheraton de Bogotá. La expectativa de Fenalcarbón es que, si se corrigen los frenos tributarios, logísticos, comerciales y regulatorios, el sector recupere en los próximos años volúmenes cercanos a 90 millones de toneladas y vuelva a aportes fiscales superiores a los $10 billones.

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