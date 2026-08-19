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El colombiano Miguel Ángel Borja dejará el fútbol árabe: será nuevo jugador del América de México

El delantero colombiano en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, su más reciente club, jugó 16 partidos y marcó ocho goles

Miguel Borja llegó como delantero de Al Wasl SC en enero de 2026 tras su desvinculación con River Plate - crédito @AlWaslSC/X
Miguel Borja llegó como delantero de Al Wasl SC en enero de 2026 tras su desvinculación con River Plate - crédito @AlWaslSC/X
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El América está muy cerca de incorporar al delantero colombiano Miguel Borja por una transferencia definitiva, una operación que busca cubrir una necesidad puntual en el eje de ataque antes del cierre de registros del Apertura 2026 y que, de concretarse, le abriría al atacante de 33 años su primera experiencia en la Liga MX.

El margen de maniobra del club también es concreto: según ESPN, si la llegada se cierra, las Águilas quedarían con ocho jugadores no formados en México y todavía conservarían una plaza de extranjero disponible. El registro de futbolistas cierra el próximo 11 de septiembre.

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La dirigencia azulcrema mantiene negociaciones avanzadas con Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos por el exdelantero de River Plate y mundialista con Colombia en Rusia 2018. La operación rondaría los USD 2 millones, cifra tomada como referencia a partir de la valuación de Transfermarkt.

El colombiano se reportó con doblete - crédito @AlWaslSC / X
El colombiano se reportó con doblete - crédito @AlWaslSC / X

La búsqueda responde a una demanda expresada por el cuerpo técnico. Tras el triunfo ante Atlético de San Luis, Guillermo Almada dijo que, aunque estaba conforme con el plantel, todavía hacía falta reforzar algunas posiciones y una de ellas era el centro del ataque.

América busca competencia para Henry Martín

Hoy el titular del puesto es Henry Martín, goleador histórico del club, que durante buena parte de 2025 no pudo estar en plenitud física. Detrás suyo aparecen Patricio Salas, Alejandro “Coco” Cárdenas y Esteban Lozano, mientras José Raúl “Pantera” Zúñiga ha quedado fuera de los planes del entrenador.

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Aug 13, 2026; Austin, TX, USA; Club America stop for a photo before the start of the Leagues Cup Phase One match against Austin FC at Q2 Stadium. Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images
Aug 13, 2026; Austin, TX, USA; Club America stop for a photo before the start of the Leagues Cup Phase One match against Austin FC at Q2 Stadium. Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images

Borja, además, tiene la misma edad que Martín: 33 años. Su eventual llegada no apunta a una apuesta de formación, sino a sumar competencia inmediata en una zona en la que Almada quiere más peso ofensivo.

El delantero colombiano llega desde un tramo reciente de buena eficacia. En 16 partidos con Al-Wasl marcó ocho goles y acumuló 984 minutos, de acuerdo con el diario español y otros medios que siguieron la negociación.

Ese rendimiento es uno de los argumentos centrales del interés americanista. La directiva intenta cerrar el acuerdo cuanto antes para que el atacante viaje a México, complete los exámenes médicos y se sume a un equipo que ya compite con el torneo en marcha.

El pase frustrado a Cruz Azul quedó como antecedente inmediato

Miguel Borja vivirá su primera experiencia en el fútbol mexicano - crédito X/River Plate
Miguel Borja vivirá su primera experiencia en el fútbol mexicano - crédito X/River Plate

No es la primera vez que Borja queda cerca del fútbol mexicano. A comienzos de 2026 estuvo a punto de convertirse en refuerzo de Cruz Azul, pero la operación se cayó por demoras para liberar una plaza de extranjero, cuando el jugador incluso ya se encontraba en la Ciudad de México con su familia.

Otras versiones sobre ese episodio sostienen que el colombiano llegó a adelantar parte de su incorporación antes de que el traspaso se frustrara por cuestiones reglamentarias. Aquella caída abrió después de su llegada al club emiratí en enero de 2026.

La posible incorporación se acelera en un momento favorable para el equipo de Coapa. América es líder del Apertura 2026 con 10 de 12 puntos y también avanzó a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, tras ubicarse segundo entre los 18 clubes mexicanos participantes.

En ese contexto, la pregunta central tiene una respuesta directa: América quiere a Borja para sumar un centrodelantero de experiencia internacional, competirle el puesto a Martín y reforzar una plantilla que ya funciona, pero que el entrenador todavía considera incompleta en ataque.

Si la negociación se oficializa, el colombiano sumará un nuevo destino a una carrera que ya incluyó pasos por Colombia, Argentina, Brasil, Italia y Emiratos Árabes Unidos. También será su debut oficial en el fútbol mexicano, después de un intento fallido que había quedado a un paso de concretarse.

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