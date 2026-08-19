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América de Cali tomó drástica decisión con respecto a jugar en el Pascual Guerrero: “Totalmente en solidaridad”

El delegado deportivo de los "Diablos Rojos" Luis Alejandro Paz afirmó estar en compromiso con los afectados por el sismo que vivió la capital vallecaucana, el 10 de agosto de 2026

Alexander Camacho confirmó que el escenario deportivo no sufrió afectaciones en su grama, y está apto para jugar-crédito @Maxlavoz/X
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América de Cali no jugará por ahora en el Pascual Guerrero aunque reciba aval para competir en la ciudad, porque el club considera que “no es el momento” de organizar un espectáculo de fútbol tras los daños que dejó el terremoto en Cali, en especial en el barrio San Fernando, donde está ubicado el estadio, y por eso tramita la posibilidad de disputar su próximo partido de local en Bogotá.

La alternativa que hoy analiza la dirigencia es el estadio El Campín, según informó Luis Paz, delegado deportivo y gerente deportivo del equipo. El club ya adelanta documentación y trámites para obtener la autorización que le permita jugar allí al menos en la próxima fecha de local.

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El equipo explicó que tomó la decisión pese a que el escenario no sufrió daños estructurales. La medida, de acuerdo con la institución, responde a un criterio de solidaridad con los ciudadanos afectados por la emergencia.

El club prioriza la situación de San Fernando y busca jugar en Bogotá

Luis Paz confirmó la posición del Amértica de Cali sobre no jugar en el Pascual Guerrero-crédito @WinSportsTV/X
Luis Paz confirmó la posición del Amértica de Cali sobre no jugar en el Pascual Guerrero-crédito @WinSportsTV/X

El secretario del Deporte de Cali Alexander Camacho dijo que el Pascual Guerrero “no presenta daños estructurales”. Al medio detalló que sí hubo afectaciones asociadas al sismo: problemas de iluminación, redes hidrosanitarias, mampostería, grietas y vidrios rotos.

Camacho agregó que será la Comisión de Fútbol la que defina si el estadio puede o no utilizarse. El informe técnico, precisó, ya fue entregado.

El 18 de agosto de 2026, el delegado deportivo del América Luis Paz sostuvo en diálogo con Win Sports que la posición del club no depende solo del estado físico del estadio.

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“Estamos totalmente en solidaridad con toda la situación de la ciudad. Creo que no es un momento idóneo para un espectáculo de fútbol, así se esté el aval del estadio”, afirmó.

-crédito Cristian Bernardo Peña/Colprensa
Pese a que la grama del Pascual Guerrero no sufrió afectaciones por el sismo, América adoptó la decisión de no jugar en San Fernando-crédito Cristian Bernardo Peña/Colprensa

El directivo insistió en que la zona aledaña al escenario fue una de las afectadas por el terremoto.

“Toda esa zona aledaña al estadio, barrio San Fernando, estuvo bien perjudicada con el terremoto, entonces es también tener un poco de empatía, son situaciones que nos duele a todos y no hay que ser indolente en esa situación”, dijo.

A partir de ese criterio, el club resolvió que lo más oportuno es actuar fuera de Cali mientras la ciudad recupera algo de normalidad. Paz lo resumió así:

“Por ahora y lo más óptimo y oportuno es jugar en otra plaza y dejar que se vaya colocando todo en normalidad para poder regresar a casa”.

El próximo partido de local podría servir para recolectar ayuda

Existe una nueva polémica por las obras de renovación del estadio El Campín, en el cual los herederos afirman que tanto la cancha como los alrededores no se podrían usar para otros fines-crédito Sencia
Existe una nueva polémica por las obras de renovación del estadio El Campín, en el cual los herederos afirman que tanto la cancha como los alrededores no se podrían usar para otros fines-crédito Sencia

La opción más cercana para que los “Diablos Rojos” hagan de local es en Bogotá. Paz confirmó que la intención de los directivos es que el siguiente compromiso de local se juegue en esa ciudad, especialmente en el estadio El Campín.

“Sí, ahora mismo el plan es el tema de Bogotá, se está evaluando, esperando respuestas. Ya se ha hecho gran avance en el tema de documentación, trámites que toca hacer para estar allá en esa locación y esperar que nos den el aval para poder al menos la próxima fecha que tenemos de local enfrentarla allá”, señaló.

El dirigente aclaró que esa definición, por ahora, alcanza solo al siguiente encuentro como anfitrión. Para la fecha posterior, explicó, el club evaluará si regresa al Pascual Guerrero o si continúa actuando en la ciudad que resulte habilitada.

La institución también estudia convertir ese partido fuera del Valle del Cauca en una plataforma de apoyo para los damnificados. Según relató el directivo a El País, una de las ideas es destinar un porcentaje de la taquilla a las personas afectadas por el terremoto.

La otra posibilidad en análisis es usar la jornada para impulsar una campaña de donaciones. “La idea es poder aprovechar jugar allá, en Bogotá, para lo que se pueda hacer ya sean con taquillas o generar una campaña para que la gente lleve donaciones que nos puedan ayudar acá en la situación que se está viviendo”, dijo Paz.

El plan incluye recibir medicamentos, alimentos no perecederos y otros insumos que hoy necesita la ciudad. El club busca que esa movilización sirva para apoyar el proceso de recuperación de Cali tras la tragedia.

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