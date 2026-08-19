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Cayó alias Messi, uno de los de los delincuentes más buscados de Bolívar, tras operativo contra el Clan del Golfo en Sucre

Un trabajo conjunto entre la Armada de Colombia y la Policía Nacional permitió detener al señalado cabecilla, buscado por concierto para delinquir con fines de homicidio, junto a otros dos presuntos integrantes de la organización criminal

Un operativo militar en Ovejas permitió la aprehensión de tres sospechosos, entre ellos un objetivo prioritario por concierto para delinquir, fortaleciendo la seguridad en municipios de la región Caribe - crédito prensa Armada de Colombia
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En una acción conjunta de la Fuerza Naval del Caribe y la Policía Nacional, tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 14 lograron la captura de tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en el sector de Canutalito, municipio de Ovejas, Sucre.

Entre los detenidos figura alias Messi, incluido en el cartel de los más buscados del departamento de Bolívar y requerido por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio.

De acuerdo con información divulgada por la Brigada de Infantería de Marina No. 1, dos de los capturados fueron sorprendidos en flagrancia por la presunta comisión de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. El tercer detenido, alias Messi, fue aprehendido durante la misma operación en cumplimiento de una orden judicial, según confirmó la autoridad militar.

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Las autoridades señalan que los capturados integraban la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo, organización con presencia criminal en varios sectores de Sucre y Bolívar. Entre los otros detenidos se encuentran alias Santiago o “el Tombo”, señalado por actividades de extorsión, y alias Rafa o “Yusti”, presunto mando dentro de la estructura.

La Fuerza Naval del Caribe y la Policía Nacional capturaron en Canutalito, Ovejas, a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo - crédito prensa Armada de Colombia
La Fuerza Naval del Caribe y la Policía Nacional capturaron en Canutalito, Ovejas, a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo - crédito prensa Armada de Colombia

Material incautado y despliegue de la operación

Durante la intervención, la fuerza pública incautó una pistola calibre nueve milímetros, 24 cartuchos de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y una motocicleta. Todos estos elementos fueron entregados a las autoridades competentes para su análisis en el desarrollo de la investigación judicial.

El teniente coronel Óscar Usme, comandante del Batallón de Infantería de Marina No. 14, explicó que el operativo se realizó “gracias a un esfuerzo y un planeamiento dedicado y con mucha minucia”, lo que permitió interceptar a los señalados integrantes del Clan del Golfo, que, según la autoridad, “se encontraban amedrantando y extorsionando a los pobladores de los corregimientos de Canutal, Canutalito y Flor del Monte”.

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El oficial agregó que alias Messi era considerado un cabecilla de la zona centro de la subestructura criminal, y que su captura representa “un golpe directo a las capacidades de la amenaza” en la región Caribe. El coronel Usme invitó a la comunidad a mantener la confianza en la fuerza pública y destacó que “todas aquellas fuentes de financiación ilegal las continuaremos afectando”.

Contexto de la amenaza y repercusiones locales

Alias Messi fue detenido en Sucre durante la operación y figuraba en el cartel de los más buscados de Bolívar por concierto para delinquir con fines de homicidio - crédito prensa Armada de Colombia
Alias Messi fue detenido en Sucre durante la operación y figuraba en el cartel de los más buscados de Bolívar por concierto para delinquir con fines de homicidio - crédito prensa Armada de Colombia

La captura de “Messi” y sus presuntos cómplices se da en un contexto de incremento de la presión de las autoridades sobre las estructuras armadas ilegales en la Costa Caribe. Según indicó la Armada de Colombia en un comunicado, estos operativos buscan “proteger a la población, contribuir a la seguridad del territorio y afectar las capacidades de las estructuras criminales que delinquen en la región”.

La autoridad militar resaltó que la incautación de armas y otros elementos “contribuye al fortalecimiento de las condiciones de seguridad para los habitantes de Ovejas y sectores aledaños, así como a la prevención de posibles acciones delictivas, como extorsión, que puedan afectar a la población civil”.

Las personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con las pruebas recolectadas, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

El Clan del Golfo y la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como también se reconoce al Clan del Golfo en el país, tienen parte de responsabilidad en la situación de orden público y violencia que registra el país, dos de las once zonas priorizadas por parte de la Defensoría del Pueblo en febrero de 2025 debido al recrudecimiento de la violencia en el país, se encuentran el departamento de Chocó y el sur de Córdoba, que colinda con Antioquia, Bolívar y Sucre - crédito Defensoría del Pueblo
La verificación posterior indicó que los aprehendidos operarían en sectores de Sucre y Bolívar, con señalamientos por homicidios y extorsión, en medio del aumento de la presión oficial sobre estructuras armadas ilegales - crédito Defensoría del Pueblo

De acuerdo con las verificaciones realizadas tras la operación, los detenidos pertenecerían a la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, una facción del Clan del Golfo con injerencia en Sucre y Bolívar. Esta subestructura ha sido señalada por las autoridades como responsable de múltiples hechos delictivos en la región, incluyendo homicidios y extorsiones.

El despliegue de la operación contó con el apoyo de la Policía Nacional, y forma parte de una serie de acciones coordinadas para debilitar el poder territorial y logístico del Clan del Golfo en el Caribe colombiano.

La Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, reiteró su compromiso de continuar las operaciones militares articuladas en la zona para garantizar la seguridad de la población y mitigar los riesgos asociados a la criminalidad organizada.

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