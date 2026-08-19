Este será el día y la ciudad de Estados Unidos donde Colombia jugará contra Paraguay en la próxima fecha FIFA

La selección Colombia regresa a la competencia tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

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La Selección Colombia ya tiene confirmados sus tres amistosos para la fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026, una ventana que abrirá el nuevo ciclo de Néstor Lorenzo hacia la Copa América 2028 y el Mundial 2030 tras su renovación por cuatro años.

Según Sebastián Vargas de Caracol Radio, el equipo jugará el 26 de septiembre ante México en Baltimore, el 2 de octubre frente a Paraguay en New Jersey y el 6 de octubre contra Perú en Miami.

La ventana internacional será más extensa de lo habitual y permitirá disputar hasta cuatro partidos, pero el calendario de la Tricolor quedará cerrado con tres encuentros en Estados Unidos. Esa serie marcará además el reencuentro del seleccionado después del Mundial 2026.

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Antes del cruce con Paraguay, Colombia afrontará su primer partido posterior a la eliminación en octavos de final de la Copa del Mundo ante Suiza. Luego llegará el duelo con la Albirroja y, al cierre de la concentración, el compromiso frente a Perú.

Colombia jugará toda la fecha FIFA en Estados Unidos

La colonia colombiana en Estados Unidos llenó los estadios en donde Colombia jugó en Estados Unidos - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

El partido ante Paraguay, que era el rival pendiente de confirmación, se disputará en New Jersey a comienzos de octubre. La información fue publicada por Sebastián Vargas, que anticipó la programación completa de la selección colombiana para el próximo parón internacional.

La distribución del calendario deja a Colombia con tres sedes en Estados Unidos: Baltimore, New Jersey y Miami. El período oficial de la fecha FIFA irá del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

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La convocatoria se espera entre el 16 y el 18 de septiembre, mientras que la concentración empezaría el fin de semana del 19 de septiembre. Ese cronograma le daría al plantel más de seis días de trabajo antes del primer amistoso.

Inicia el nuevo proceso de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

José María Bazán ha sido asistente técnico de varios entrenadores en el fútbol mexicano, estadounidense y chileno - crédito Audax Italiano

La próxima concentración será la primera de la nueva etapa de Lorenzo después de renovar contrato para seguir al frente de la selección durante los próximos cuatro años. Ese proceso apunta al camino hacia la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030.

La renovación también empezó con una modificación en el cuerpo técnico: Luis Amaranto Perea dejó el cargo de asistente para asumir como entrenador de Independiente Medellín. Aunque todavía no fue oficializado, todo indica que el argentino José María Bazán será la nueva mano derecha de Lorenzo.

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El argentino fue zaguero central e integró la selección argentina sub-20, de acuerdo con el diario. En su carrera como jugador pasó por Platense, Atlético de Rafaela, Godoy Cruz, Defensores de Belgrano, Blooming, Iraty y Buffaloes, club en el que se retiró en 1999.

FOTO DE ARCHIVO. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, durante el partido contra Suiza en los octavos de final del Mundial en Vancouver, Canadá, 7 de julio, 2026 REUTERS/Agustín Marcarian

Después empezó a trabajar en la formación de jugadores en Estados Unidos y también fue asistente de César Farías en la selección de Venezuela. Más tarde, el entrenador colombiano Óscar Pareja lo sumó al programa de desarrollo de FC Dallas.

En una declaración recogida por Infobae, Bazán recordó ese paso: “Óscar me llama para hacer crecer el nuevo programa de desarrollo en el FC Dallas”. Su recorrido también incluye etapas en Colorado Rapids, Xolos de Tijuana, Pumas y Audax Italiano.

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Sobre el rumbo que tomó su carrera, explicó al medio: “Uno se preparó para ser director técnico. Después el camino me llevó como asistente, que es otra carrera completamente diferente”. Ese perfil es el que hoy lo ubica como una opción para integrarse al equipo de trabajo de Lorenzo.

La marca de Bazán en el fútbol estadounidense está asociada a su trabajo en divisiones menores y al salto de varios jugadores al profesionalismo. Entre los nombres vinculados con su proceso aparecen Weston McKennie, Daryl Dike, Chris Richards, Brian Reynolds, Reggie Cannon, Jesús Ferreira y Paxton Pomykal.