Gustavo Petro insistió en acusar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de querer “derrumbar” el progresismo en Colombia y México

El pronunciamiento de Gustavo Petro lo hizo a través de su cuenta oficial de X - crédito Europa Press/Colprensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó nuevas acusaciones contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a quien responsabilizó de afectar el avance del progresismo en Colombia y México.

El pronunciamiento del mandatario colombiano se produjo tras la entrevista que Hernández concedió a la BBC, en la que defendió el indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y evitó referirse al impacto de la violencia en Honduras durante su gobierno.

PUBLICIDAD

El presidente Petro calificó a Hernández como narcotraficante y cuestionó el indulto que le concedió su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito Juan Cano/Presidencia Colombia

El mandatario colombiano también señaló al expresidente de Honduras por supuestamente aliarse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y con el presidente de Argentina, Javier Milei, para afectar el avance del progresismo en Colombia y México.

PUBLICIDAD

“Este narcotraficante indultado por el presidente Donald Trump, expresidente de Honduras, y aliado ahora con Netanyahu y Milei, decidieron con mucho dinero de los genocidas de Israel derrumbar el progresismo en Colombia y México (sic)”, indicó Gustavo Petro.

Según el jefe de Estado, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández la tasa de homicidios en Honduras tuvo un aumento considerable.

“Cuando el narcotraficante Hernández gobernó a Honduras, llevó a Honduras a la más alta tasa de homicidios del mundo (sic)”, aseveró.

Gustavo Petro afirmó que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández la tasa de homicidios en Honduras tuvo un aumento considerable - crédito @petrogustavo/X

El 25 de mayo de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló a la Fiscalía General de la Nación por no avanzar en una investigación sobre una supuesta alianza internacional que, según sus declaraciones, pretendería influir en las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Petro, a través de su cuenta oficial en X, reclamó que la entidad no ha abierto el proceso solicitado respecto a lo que denominó como una “alianza internacional de ultraderecha”.

El mandatario acusó que en esta presunta operación estarían implicados fondos provenientes de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, así como la participación del presidente argentino Javier Milei y del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

PUBLICIDAD

El presidente Petro ya había señalado anteriormente a Hernández de amenazar la democracia colombiana. Según el presidente, estos actores buscarían frenar el avance de los movimientos progresistas en Colombia y México utilizando medios de comunicación y redes sociales.

“Urgente y atención. La fiscalía no ha iniciado la investigación que le pedí sobre la alianza internacional de ultraderecha que quiere incidir en la elecciones de Colombia. Dinero de Netanyahu, el genocida con Milei y el expresidente narcotraficante de Honduras, buscan el derrumbe del progresismo con medios de prensa y redes en México y Colombia (sic)”, afirmó Petro.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro pidió a los colombianos cuidar y vigilar el voto apenas se cierren las urnas y comience el respectivo conteo - crédito @petrogustavo/X

Ante este escenario, el presidente hizo un llamado a la ciudadanía para que permanezca atenta y vigile el proceso electoral, en particular durante el cierre de las urnas y el conteo de votos.

“Por eso millones de personas a cuidar los votos apenas se cierren las urnas y se empiecen a contar los votos. La decisión libre del pueblo no debe ser defraudada por los estafadores de la misma mafia (sic)”, expresó el jefe de Estado en su cuenta oficial de X.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones surgieron tras la circulación de mensajes en X que mencionan grabaciones aún no verificadas, en las que se denuncia una supuesta conspiración internacional destinada a desestabilizar gobiernos progresistas en la región, presuntamente coordinada por Hernández y con conexiones en Estados Unidos, Israel y Argentina.

Además, Petro instó a la población a movilizarse para proteger el voto y asegurar la transparencia electoral, en medio de denuncias sobre un posible fraude relacionado con el software de escrutinio durante la última década.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro calificó de “narcotraficante” al expresidente hondureño y anunció que presentará una denuncia contra Juan Orlando Hernández - crédito @petrogustavo/X

Este pronunciamiento se dio después de que Alejandro Carranza, abogado defensor de Petro, respondiera al registrador nacional, Hernán Penagos, recordando el fallo del Consejo de Estado de 2018 que determinó la existencia de un sabotaje informático en el sistema de la Registraduría.