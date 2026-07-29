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Gustavo Petro recibió credenciales de la embajadora de Palestina a pesar de los anuncios de Abelardo de la Espriella

Suad Ahmad Hasan Sobeh, embajadora del Estado de Palestina en Colombia, presentó las credenciales en medio de la suspensión de la apertura de la embajada colombiana en Palestina, anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella

Entrega de cartas credenciales por parte de la Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Estado de Palestina, Suad Ahmad Hasan Sobeh - crédito Presidencia de la República
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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, recibió en Bogotá a los nuevos embajadores de Turquía y Palestina durante la ceremonia de presentación de cartas credenciales.

Entre los diplomáticos que presentaron sus credenciales se encuentra Suad Ahmad Hasan Sobeh, embajadora del Estado de Palestina en Colombia.

“En la Casa de Nariño, el Presidente Gustavo Petro recibió a nuevos embajadores en Colombia, quienes presentaron sus cartas credenciales ante el Jefe de Estado: Suad Ahmad Hasan Sobeh, embajadora del Estado de Palestina (sic)”, señaló la Presidencia de Colombia.

Credenciales de Palestina - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Entre los diplomáticos que presentaron sus credenciales se encuentra Suad Ahmad Hasan Sobeh, embajadora del Estado de Palestina en Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El diplomático Emir Salim Yüksel, embajador de la República de Turquía, también presentó sus credenciales al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro.

“Con este acto diplomático, Colombia continúa fortaleciendo sus lazos de cooperación con distintas naciones del mundo (sic)”, expresó la Presidencia de Colombia.

Credenciales de Palestina - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Suad Ahmad Hasan Sobeh, embajadora del Estado de Palestina en Colombia, presentó sus credenciales al presidente Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Este acto diplomático ocurre en medio de un contexto definido por la reciente decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien anunció la suspensión de la apertura de la embajada colombiana en Palestina como parte de su plan de “optimización” de la red diplomática.

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El nuevo mandatario se posesionará como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026 en Cali, Valle del Cauca, es decir que a Gustavo Petro le quedan 10 días de mandatado.

Abelardo de la Espriella comunicó que, como primer paso de su administración, se cerrarán 14 embajadas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica. Esta medida busca que, según sus palabras, la diplomacia colombiana sea “moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia”.

En relación a la política exterior en Medio Oriente, el próximo gobierno decidió no avanzar con la apertura de la embajada en Palestina, como estaba previsto, y anunció la intención de abrir una sede diplomática de Colombia en Jerusalén.

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Recientemente, Vivian Aisen anunció en su cuenta oficial en X que asumirá la representación diplomática de Israel en Colombia. Este paso se da tras el restablecimiento de los lazos entre ambos países, iniciativa impulsada por el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella, luego de la interrupción ocurrida en 2024.

Con una trayectoria que incluye la jefatura de la embajada israelí en Macedonia del Norte, Aisen compartió su satisfacción por el respaldo que recibió para ocupar este nuevo puesto. Su nombramiento fue aprobado por las autoridades israelíes, lo que representa para ella un motivo de especial orgullo y compromiso.

“Me siento profundamente orgullosa y honrada de haber sido aprobada por el Gobierno de Israel para servir como Embajadora de Israel en Colombia (sic)”, manifestó en redes sociales.

Vivian Aisen - crédito @VivianAisen/X
Vivian Aisen anunció en su cuenta oficial en X que asumirá la representación diplomática de Israel en Colombia - crédito @VivianAisen/X

La futura embajadora considera que la situación actual entre Colombia e Israel abre oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral. Confía en que el trabajo conjunto permitirá avanzar hacia el desarrollo económico y social de ambas naciones, así como en el bienestar de sus ciudadanos.

“Vivimos un momento muy especial en las relaciones entre nuestros dos países. Estoy convencida de que trabajaremos juntos por la prosperidad de nuestras naciones y el bienestar de nuestros pueblos (sic)”, destacó.

Aisen expresó entusiasmo y expectativa ante el inicio de sus funciones diplomáticas en Bogotá.

“¡Estoy ansiosa y emocionada ante la perspectiva de asumir próximamente mis funciones y representar a Israel en Colombia! (sic)“, declaró.

Según Diario Judío México, la designación de Aisen se formalizó tras gestiones del canciller israelí, Gideon Sa’ar, y una conversación telefónica con el mandatario electo colombiano, Abelardo de la Espriella.

Vivian Aisen, nueva embajadora de Israel en Colombia - crédito @VivianAisen/X
Vivian Aisen aseguró que se siente profundamente orgullosa y honrada de que el Gobierno de Israel aprobara su designación - crédito @VivianAisen/X

El exembajador Gali Dagan felicitó públicamente a Aisen y expresó confianza en su capacidad para fortalecer aún más los vínculos bilaterales. “Felicitaciones a mi colega y amiga Vivian Aisen por su nombramiento como la próxima embajadora de Israel en Colombia. Estoy seguro que con su liderazgo va llevar las relaciones entre nuestros países hermanos a nuevas alturas (sic)”, afirmó Dagan.

Marcos Peckel, director de la Comunidad Judía en Colombia, también le dio la bienvenida y manifestó expectativa por su llegada.

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