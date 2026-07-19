‘Como Pedro por su casa’, así reapareció alias Bendito Menor por las carreteras de La Guajira: hasta pasó por un reten militar

El video fue registrado en la Troncal del Caribe, en el departamento de La Guajira - crédito Captura de Video Facebook

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o Bendito Menor, señalado líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), volvió a generar controversia por sus publicaciones en las redes sociales.

En el más reciente video difundido en las plataformas digitales, se muestra con prendas militares y con varias armas en su poder circulando por las carreteras del departamento de La Guajira, específicamente en la Troncal del Caribe.

Alias “El Bendito Menor” es señalado como presunto cabecilla de las Acsn y enfrenta procesos e investigaciones por homicidio, extorsión y concierto para delinquir - crédito Captura de Pantalla Facebook

Durante el filme se escucha una frase que concentró parte de la polémica: “Ey, vamos solo autodefensas, mi hermano, relájense”, expresó el líder armado.

Segundos después, el conductor sigue su camino y hace un gesto de saludo a uno de los soldados que estaban en el lugar.

Posteriormente, la grabación, difundida a través de la cuenta de Facebook del jefe criminal, muestra el momento exacto en que la camioneta, tras reducir la velocidad y bajar la ventana, pasa por el puesto de control y saluda a un uniformado de las Fuerzas Militares.

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“¡Oye curso, curso!”, le gritó Pérez Toncel a un uniformado. Ese saludo, señala la publicación, es usado entre miembros de las fuerzas militares cuando han compartido formación.

La secuencia ha generado rechazo y preocupación entre los habitantes guajiros, al considerar que se refuerza el mensaje de control territorial e impunidad en la región colombiana.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o ‘el Bendito Menor’ - crédito redes sociales

Hasta el momento, el Ejército Nacional no confirmó la autenticidad del video ni verificó oficialmente que la persona que aparece en las imágenes sea alias Naín o El Bendito Menor. Tampoco hubo un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias en que fue grabado el material.

La falta de una validación institucional dejó el episodio en un terreno de alta exposición pública y con interrogantes abiertos. No se conoce aún la fecha exacta de la grabación ni si el paso por el retén ocurrió en tiempo real respecto de la difusión reciente del video.

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Alias Naín o el Bendito Menor es señalado por las autoridades como presunto cabecilla de las Acsn, una estructura armada con presencia en Magdalena y La Guajira. En su contra existen procesos e investigaciones por homicidio, extorsión y concierto para delinquir, entre otros delitos.

El criminal salió en una caravana por Riohacha junto a su pareja y varios miembros de la organización delictiva que lidera - crédito Facebook/Naín Pérez

Otros videos polémicos de ‘Bendito Menor’

Ese despliegue en redes no es un hecho aislado. Sus perfiles están llenos de videos y fotografías con los que deja en evidencia su presencia en el departamento de La Guajira y en otras zonas de la Costa, en una exposición pública que busca mostrar poder y capacidad de movimiento frente a la Fuerza Pública.

A inicios de julio de 2026, el líder guerrillero fue visto en una caravana de motos por las calles de Riohacha, en La Guajira, en respaldo a la selección Colombia tras su eliminación del Mundial de Fútbol 2026.

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En las imágenes, de acuerdo con la publicación, se observa a decenas de personas siguiéndolo y exaltándolo mientras avanzaba junto a su pareja, alias Bebecita, y varios lugartenientes

Las autoridades interpretaron esa aparición como un desafío directo a la fuerza pública y como un mensaje hacia otras estructuras ilegales que disputan control territorial y rentas criminales en esa zona del norte del país.

El presidente electo lo declaró como objetivo de alto valor - crédito Reuters/Captura de Pantalla Naín Pérez - Facebook

Abelardo de la Espriella lo declaró como “objetivo de alto valor”

Ante la situación, el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella ordenó preparar la persecución contra el máximo cabecilla de las Acsn.

En una publicación hecha en X, el futuro mandatario lo definió como un “objetivo de alto valor” y emitió una instrucción dirigida al ministro de Defensa designado, el mayor general retirado Jorge Mora, para que, una vez asuma el cargo, prepare un operativo orientado a capturar al jefe criminal o abatirlo si se resiste.

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“Señor Ministro de Defensa designado @generalmora11: este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”, indicó el futuro jefe de Estado en sus redes sociales.

El presidente electo habló de capturar o abatir a alias Bendito Menor - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella acompañó esa orden con una advertencia más amplia contra las organizaciones armadas ilegales. “Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”, añadió.

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Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien dé información sobre su paradero, al ser responsabilizado por las acciones armadas que han generado pánico y temor en la población del norte de Colombia.