“Mentiroso y saboteador”: Daniel Rojas arremete contra Alejandro Eder por retraso de Universidad de Oriente

El jefe de la cartera de Educación señaló que las instituciones encargadas del proyecto aún no reciben formalmente el predio donde se construiría la sede universitaria. - crédito @DanielRMed/X

El ministro de Educación, Daniel Rojas, cuestionó públicamente al alcalde de Cali, Alejandro Eder, por los retrasos en el proyecto de la Universidad de Oriente, al asegurar que la construcción de la sede no ha avanzado debido a que la Alcaldía aún no ha entregado formalmente el lote destinado para la obra.

Las declaraciones fueron realizadas a través de un video publicado en las redes sociales del ministro, en el que respondió a recientes afirmaciones del mandatario caleño sobre los avances de proyectos educativos en la ciudad.

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Durante su intervención, Rojas afirmó que el Gobierno Nacional ya cuenta con los recursos necesarios para desarrollar la iniciativa y sostuvo que el principal obstáculo para iniciar la construcción ha sido la falta de formalización del terreno.

“La Universidad de Oriente está saliendo adelante y no se está construyendo por culpa del alcalde”, afirmó el jefe de la cartera de Educación.

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El ministro también señaló que el Gobierno ha financiado distintos proyectos educativos en Cali y en municipios cercanos. Entre ellos mencionó la recuperación de infraestructura educativa abandonada y la financiación de espacios universitarios en sectores como Siloé y el oriente de la ciudad.

Daniel Rojas acusa incumplimiento en entrega del lote

En el video, Daniel Rojas recordó que en noviembre de 2025 el alcalde Alejandro Eder anunció públicamente que Cali ya contaba con un terreno de 59.000 metros cuadrados para la construcción de la Universidad de Oriente.

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Sin embargo, el ministro aseguró que, hasta la fecha, las instituciones encargadas del proyecto no han recibido formalmente el predio.

“Hoy las instituciones de educación superior no cuentan con el lote que usted dijo que ya había entregado. No lo ha entregado”, manifestó.

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En otro momento de su declaración, el funcionario calificó al alcalde como “mentiroso” y “saboteador”, y afirmó que el retraso del proyecto es responsabilidad de la administración distrital.

Además, sostuvo que el Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ya destinó más de 125.000 millones de pesos para el desarrollo de la iniciativa educativa.

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Según explicó, esos recursos contemplan estudios, diseños, infraestructura modular y la construcción definitiva de la sede universitaria. “Hace falta el lote que usted no ha entregado”, afirmó el ministro.

El Ministerio de Educación y la Alcaldía de Cali mantienen diferencias sobre la entrega del lote para la construcción de la Universidad de Oriente. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Gobierno asegura que ya hay recursos destinados para el proyecto

Durante su pronunciamiento, el ministro indicó que el Ejecutivo ya tiene disponibles recursos para distintas etapas de la Universidad de Oriente.

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De acuerdo con las cifras entregadas por Rojas, el Gobierno cuenta con:

850 millones de pesos para la primera fase del proyecto

19.000 millones de pesos destinados a infraestructura modular

Recursos para estudios, diseños y construcción definitiva

El funcionario también señaló que actualmente el colegio Nuevo Latir alberga programas de educación superior financiados por el Ministerio de Educación.

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“Abriremos seis programas más en el segundo semestre para que ingresen 500 estudiantes más”, indicó.

Asimismo, convocó a la ciudadanía y a organizaciones sociales a movilizarse para exigir la entrega del terreno donde se proyecta construir la sede universitaria.

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La secretaria de Educación de Cali aseguró que continúan los estudios técnicos y ambientales para garantizar la viabilidad del proyecto universitario. - crédito Alcaldía de Santiago de Cali

Alcaldía de Cali respondió a las críticas del Ministerio

De acuerdo con Blu Radio, tras las declaraciones del ministro, la secretaria de Educación de Cali, Sara Rodas, explicó que el proceso para definir el lote se ha desarrollado de manera conjunta entre la Alcaldía y el Ministerio de Educación.

La funcionaria aseguró que actualmente se adelantan evaluaciones técnicas relacionadas con aspectos ambientales, urbanísticos y de servicios públicos para garantizar la viabilidad del proyecto.

“Hemos actuado con celeridad y no hemos planteado únicamente una opción de lote para la Universidad del Oriente”, afirmó Rodas.

Según detalló, uno de los terrenos evaluados está ubicado junto al Hospital Isaías Duarte Cancino y ya cuenta con viabilidad ambiental y urbanística. Además, indicó que existe otro lote cercano que también cumple con las condiciones necesarias para el desarrollo de la obra.

Desde la administración distrital también señalaron que actualmente la Universidad de Oriente opera en las instalaciones del colegio Nuevo Latir, donde estudian cerca de 1.200 estudiantes en diferentes programas académicos.

Ministerio reiteró preocupación por retrasos del proyecto

De manera paralela, el Ministerio de Educación publicó un comunicado oficial en el que reiteró su preocupación por las demoras que enfrenta el proyecto debido a la falta de formalización del predio.

La cartera informó que el tema fue abordado en una mesa de diálogo realizada con representantes de las comunas 7, 13, 14, 15 y 21 de Cali, además de líderes comunitarios y funcionarios del Gobierno Nacional.

En ese espacio, el asesor del Ministerio, Eric Salazar, señaló que el lote anunciado públicamente por la Alcaldía todavía no ha sido entregado a las instituciones responsables de ejecutar la infraestructura.

“El año pasado se anunció la entrega del predio para desarrollar esta obra y hoy todavía no ha sido formalizado”, indicó.

El Ministerio también explicó que mientras avanza la definición predial se estudian alternativas para acelerar la llegada de la oferta académica al territorio, entre ellas la instalación de módulos educativos industrializados.

Representantes del Gobierno, comunidades y ediles revisaron los avances y retrasos del proyecto Multicampus Universitario del Oriente. - crédito Ministerio de Educación

Comunidades respaldan la creación de la Universidad de Oriente

Durante la jornada de diálogo convocada por las Juntas Administradoras Locales, representantes comunitarios respaldaron el avance del proyecto y destacaron la importancia de ampliar el acceso a educación superior pública en el oriente de Cali.

Lady Marisa Rodríguez, presidenta de la JAL de la Comuna 15, afirmó que la iniciativa representa una oportunidad para generar mayores alternativas educativas y sociales para los jóvenes del sector.

Por su parte, Diana Patricia Salazar Caicedo, edil de la Comuna 13, señaló que el acceso a educación pública y gratuita puede contribuir a reducir problemáticas relacionadas con la exclusión social y la violencia.