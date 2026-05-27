Caucasia ofrece $10 millones por tres presos que escaparon de estación de Policía tras someter a un patrullero

Los reclusos habrían utilizado seguetas para cortar las rejas y escapar de la estación de Policía. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con El Colombiano, la Alcaldía de Caucasia anunció una recompensa de hasta $10 millones para quien entregue información que permita la recaptura de los tres reclusos que se fugaron de la estación de Policía del municipio, en el Bajo Cauca antioqueño, luego de protagonizar una evasión que las autoridades comparan con una escena de película.

Los hombres escaparon de la Sala Transitoria de Privación de la Libertad tras, presuntamente, cortar los barrotes con seguetas, reducir al patrullero de turno y robarle las llaves para abrir los accesos de la estación y huir.

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Los fugados fueron identificados como José Armando Chantaca Meléndez, de 28 años; Francisco Javier Arias Olivero, de 30 años; y Jhon Stiwar Espinosa Erazo, de 19 años. Según la información entregada por las autoridades, los tres permanecían detenidos por delitos relacionados con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Además, otras versiones oficiales señalan que algunos de ellos también eran investigados por homicidio y porte ilegal de armas.

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La Alcaldía de Caucasia ofrece hasta $10 millones por información que permita la recaptura. - crédito Colprensa - Juan Páez

Así ocurrió la fuga en la estación de Policía de Caucasia

De acuerdo con el reporte preliminar conocida por Caracol Radio, la fuga ocurrió hacia las 10:40 de la noche, cuando los detenidos habrían aprovechado fallas en la infraestructura de la estación para ejecutar el escape.

Según el comandante de la estación, los internos utilizaron seguetas para cortar una de las rejas de la sala de detención temporal. Posteriormente, lograron someter al uniformado en guardia, le quitaron las llaves y abrieron varias puertas hasta salir del lugar.

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Tras conocerse la fuga, la Policía de Antioquia activó un plan candado en diferentes vías del Bajo Cauca antioqueño para intentar ubicar a los tres hombres antes de que abandonaran la región.

Mientras avanzan las labores de búsqueda, la Administración municipal confirmó la recompensa y pidió apoyo ciudadano para obtener información que permita su captura.

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El secretario de Gobierno y Seguridad de Caucasia, José Alejandro Payares, aseguró que las autoridades trabajan desde el primer momento en la recaptura de los fugitivos.

“Desde la misma hora en que ocurrieron los hechos, no hemos parado de trabajar para recapturar a estos tres bandidos, que sin duda alguna generan zozobra en nuestra comunidad”, afirmó el funcionario según el medio.

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Además, agregó que la Alcaldía ya solicitó investigaciones disciplinarias y judiciales por lo ocurrido dentro de la estación de Policía.

“Ya hemos solicitado a la Procuraduría, a la Fiscalía y a las demás instituciones las investigaciones correspondientes por este hecho lamentable que se repite en nuestro municipio y en la Estación de Policía”, señaló Payares.

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Los tres hombres permanecían detenidos por delitos relacionados con armas de fuego. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las repetidas fugas en la estación de Policía de Caucasia

La nueva evasión volvió a recordar uno de los casos de varias fugas en los últimos años. Uno de los más graves ocurrió en agosto de 2024, cuando 15 detenidos escaparon de la misma sala de paso tras romper candados utilizando sierras manuales. Aunque dos fueron recapturados rápidamente, otros 13 lograron huir.

Entre los fugados de ese episodio había personas investigadas por delitos de alto impacto como extorsión, homicidio, concierto para delinquir, acceso carnal violento con menor de 14 años y porte ilegal de armas. En ese momento, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta cinco millones de pesos para facilitar las recapturas.

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Otro antecedente se registró en 2023, durante el paro minero que afectó varias zonas del Bajo Cauca. En medio de la crisis, dos presos escaparon tras cortar un barrote de la estación. Las autoridades identificaron a los fugados como Davison Gutiérrez, alias “Palito”, presunto integrante del Clan del Golfo, y Jordan Restrepo, alias “Rolo”, señalado de pertenecer a Los Caparros.

La lista de evasiones también incluye el caso ocurrido en 2022, cuando se fugó alias “Cartagena”, señalado sicario del Clan del Golfo. El hombre escapó el 29 de mayo de ese año, en plena jornada de elecciones presidenciales, luego de permanecer 19 días detenido por porte ilegal de armas.

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La estación de Policía de Caucasia ya había registrado varias fugas en años anteriores. -crédito Infobae

Más de 20 fugados en cuatro años

De acuerdo con El Colombiano, con los episodios registrados en 2022, 2023, 2024 y ahora en 2026, la estación de Policía de Caucasia acumula 23 personas fugadas en los últimos años.

La mayoría de los casos involucran a detenidos señalados de delitos graves o con presuntos vínculos con estructuras criminales que tienen presencia en el Bajo Cauca antioqueño, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y las economías ilegales.

Las autoridades han advertido en diferentes ocasiones que muchas estaciones de Policía del departamento funcionan actualmente como cárceles improvisadas, debido a la falta de cupos en centros penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Esta situación genera problemas de hacinamiento y seguridad, pues las estaciones no cuentan con infraestructura adecuada para albergar presos durante largos periodos ni para custodiar internos considerados de alta peligrosidad.