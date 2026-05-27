Dilian Francisca Toro confirmó que no habrá traslado de mesas de votación en Valle del Cauca para las elecciones

La gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que no existen solicitudes oficiales para mover mesas de votación en el Valle del Cauca. - crédito Colprensa - Diego Pineda

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que no habrá traslado de mesas de votación en el departamento para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026, luego de realizarse el último Comité de Vigilancia Electoral previo a la jornada democrática.

De acuerdo con Blu Radio, la mandataria entregó un mensaje de tranquilidad frente a las preocupaciones que existían en municipios como Jamundí y Calima El Darién por temas de seguridad y orden público, especialmente en zonas rurales donde se han registrado hechos violentos en los últimos meses.

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Según explicó Toro, aunque desde el departamento se había contemplado la posibilidad de solicitar algunos cambios en puestos de votación, hasta el momento no existe ninguna solicitud formal presentada por los comités municipales de vigilancia electoral, requisito indispensable para avanzar en ese tipo de decisiones.

“Nosotros habíamos considerado solicitar el traslado en Jamundí, pero quien debe hacerlo inicialmente es el Comité de Vigilancia Electoral de cada municipio. Después pasa al comité departamental y, según lo informado por la Registraduría, hasta ahora no se ha solicitado ningún cambio de mesas”, señaló la gobernadora según el medio.

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La funcionaria indicó que durante el comité realizado con alcaldes, autoridades electorales y Fuerza Pública no se reportaron alertas críticas ni situaciones extraordinarias que obliguen a modificar la logística electoral en el Valle del Cauca.

“En el comité de vigilancia electoral no se reportó ninguna alerta, no se reportó ninguna problemática en los municipios, vinieron los alcaldes, estuviéramos aquí pues con toda la fuerza pública y como le digo nosotros del departamento tenemos dudas con respecto a la zona alta de Jamundí, pero pues tendría que ser solicitado por el comité de vigilancia electoral del municipio”, agregó Toro.

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Más de 9.000 integrantes de la Fuerza Pública custodiarán los puestos de votación y el traslado del material electoral en el Valle del Cauca. - crédito Colprensa

Más de 9.000 uniformados custodiarán las elecciones en Valle del Cauca

La gobernadora confirmó además que habrá un amplio despliegue de seguridad para garantizar el desarrollo de las elecciones presidenciales en todo el departamento.

El operativo estará conformado por cerca de 6.200 policías y 3.600 soldados del Ejército Nacional, además de unidades de la Armada y la Fuerza Aérea, quienes estarán encargados de custodiar los puestos de votación, el transporte del material electoral y la movilidad de los ciudadanos.

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Las autoridades mantienen especial atención sobre municipios como Jamundí, donde durante mayo se han registrado múltiples ataques contra la Fuerza Pública y hechos asociados a grupos armados ilegales.

De acuerdo con reportes oficiales, durante este mes se han presentado cerca de 20 ataques terroristas contra uniformados en corregimientos de Jamundí, mientras que en lo corrido de 2026 las autoridades contabilizan al menos 98 acciones violentas en esa zona del Valle del Cauca.

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Hernán Penagos afirmó que, por ahora, están garantizadas las condiciones de seguridad para la jornada electoral. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Registraduría descartó mover puestos rurales en Jamundí

El pasado 15 de mayo, durante una visita a Cali, el registrador nacional, Hernán Penagos, también había asegurado que las condiciones de seguridad permiten mantener los puestos de votación previstos para las elecciones presidenciales.

De acuerdo con La FM, el funcionario confirmó que, tras reuniones con la Policía y las Fuerzas Militares, por ahora se descarta el traslado de puestos rurales de votación en Jamundí, pese a los problemas de orden público registrados en esa zona.

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“Hasta ahora no hemos evidenciado hechos a través de las comisiones de garantía electorales que exijan el traslado de puestos y mesas de votación en especial en los sectores rurales de Jamundí”, aseguró Penagos.

El registrador explicó que el alto mando militar del departamento garantizó la seguridad para el traslado del material electoral y la protección de los ciudadanos que acudirán a votar el próximo 31 de mayo.

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No obstante, aclaró que las autoridades continuarán realizando evaluaciones de riesgo y monitoreo permanente para determinar si se requieren medidas adicionales en algunas regiones del país consideradas de alta complejidad.

Autoridades alertan sobre riesgos de constreñimiento electoral

Aunque las autoridades descartaron cambios en puestos de votación en Valle del Cauca, sí reconocieron preocupaciones relacionadas con posibles presiones de grupos armados ilegales sobre la población civil.

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Penagos advirtió que existen reportes e información en redes sociales sobre posibles intentos de intimidación por parte de estructuras armadas ilegales para afectar la participación ciudadana durante la jornada electoral.

“Esa información la estamos entregando a la Fuerza Pública y a la Procuraduría para evaluar qué acciones deben tomarse”, explicó el registrador.

Además, recordó que departamentos como Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño y Chocó son actualmente las regiones con mayor nivel de riesgo electoral por presencia de grupos armados ilegales.

El registrador insistió en que el principal riesgo del proceso electoral no está relacionado con los sistemas tecnológicos ni con la Registraduría, sino con delitos como la compra de votos, el constreñimiento al elector y el uso indebido de recursos públicos en campañas políticas.

“Los riesgos están en la compra de votos, en la coacción al ciudadano, en la destinación de recursos públicos en las campañas políticas, en el constreñimiento al elector. Esos son los verdaderos riesgos del proceso electoral”, puntualizó.

Las autoridades mantendrán vigilancia especial en los puestos de votación durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuándo serán las elecciones presidenciales en Colombia?

La primera vuelta presidencial en Colombia se realizará el próximo 31 de mayo de 2026. En caso de que ningún candidato obtenga más de la mitad de los votos válidos, se llevará a cabo una segunda vuelta el 21 de junio de 2026.

La Registraduría Nacional señaló que espera tener resultados preliminares hacia las 8:30 de la noche del día electoral y reiteró que el sistema de votación en Colombia es manual, tanto en el sufragio como en el diligenciamiento de las actas E-14, lo que, según la entidad, brinda garantías de transparencia e integridad en el proceso.