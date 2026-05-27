Colombia

Grave accidente en Tocancipá: bus se volcó en la vía Tunja-Bogotá y dejó una mujer muerta y varios heridos

El siniestro ocurrió en un corredor del norte de Cundinamarca, cuando un vehículo de transporte público perdió el control y terminó volcado. El hecho provocó la interrupción total de la movilidad en la zona mientras se realizaban labores de rescate e inspección, y las autoridades avanzan en el esclarecimiento de lo ocurrido

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Organismos de socorro atendieron a los pasajeros tras el volcamiento del vehículo en el sector donde ocurrió la emergencia. - crédito Bomberos Cundinamarca
Organismos de socorro atendieron a los pasajeros tras el volcamiento del vehículo en el sector donde ocurrió la emergencia. - crédito Bomberos Cundinamarca

Un grave accidente de tránsito en Tocancipá, Cundinamarca se registró en la tarde-noche de este martes 26 de mayo de 2026, en el sector de Los Manzanos, sobre la vía nacional que comunica a Tunja con Bogotá, donde un bus intermunicipal terminó volcado tras perder el control, dejando como saldo una mujer fallecida y al menos varios pasajeros heridos.

El hecho involucró a un vehículo de la empresa Concorde, que transportaba a aproximadamente 15 pasajeros al momento del siniestro.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el vehículo perdió el control y terminó volcado lateralmente sobre la calzada, lo que generó una emergencia vial de gran magnitud en este corredor del norte de Cundinamarca.

Una mujer murió y 14 personas resultaron afectadas

Organismos de socorro confirmaron que el balance del accidente fue de una víctima fatal de sexo femenino y múltiples personas lesionadas.

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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá informó que en el sitio fueron atendidos los pasajeros del bus:

  • 7 personas fueron trasladadas al hospital del municipio
  • 7 pasajeros no requirieron remisión médica
  • 1 mujer falleció en el lugar del siniestro

En las labores de atención participaron también la Cruz Roja, la Defensa Civil, ambulancias de la zona y personal de la concesión vial, quienes coordinaron el rescate y la estabilización de los heridos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mujer falleció en el lugar del siniestro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así ocurrió el accidente en la vía Tunja-Bogotá

El siniestro se presentó sobre las 8:00 p. m., cuando el bus intermunicipal transitaba por el corredor nacional Vía Tunja-Bogotá, a la altura del municipio de Tocancipá.

Según el reporte preliminar de los organismos de emergencia: “Se presenta un fuerte accidente de tránsito, volcamiento de un bus de la empresa Concorde que venía por la vía nacional de Tunja Bogotá en el sector Los Manzanos en el municipio de Tocancipá… de los cuales fueron valorados siendo trasladados 7 lesionados al hospital del municipio, 7 pasajeros que no necesitan ser trasladados, más una víctima fatal de sexo femenino”, indicó el Cuerpo de Bomberos según Blu Radio.

Las autoridades confirmaron que el bus terminó completamente volcado, lo que dificultó las labores iniciales de rescate.

Cierre total de la vía y afectación en movilidad

Debido a la gravedad del accidente y a las labores de atención, la vía fue cerrada completamente en el punto del siniestro.

El cierre se mantuvo mientras unidades de criminalística realizaban el levantamiento del cuerpo y los equipos operativos retiraban el vehículo con apoyo de grúas.

El flujo vehicular entre Boyacá y Bogotá se vio seriamente afectado, generando congestión y desvíos obligatorios para los conductores que transitaban por este corredor.

Hipótesis del accidente: investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han establecido de forma oficial las causas del volcamiento del bus.

Sin embargo, se mantiene abierta la investigación para determinar si el hecho estuvo relacionado con:

  • Fallas mecánicas del vehículo
  • Exceso de velocidad
  • Condiciones de la vía
  • Posible error humano
  • Factores climáticos o de visibilidad

El caso quedó en manos de las autoridades de tránsito y equipos de investigación judicial, quienes adelantan la recolección de pruebas en el lugar del siniestro.

Contexto de accidentalidad en Cundinamarca

De acuerdo con Noticias RCN, el accidente ocurre en medio de un panorama de siniestralidad vial en el país. Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en lo corrido de 2025 se registró un aumento del 5,2% en las víctimas mortales por accidentes de tránsito a nivel nacional.

No obstante, en el caso de Cundinamarca se reportó una reducción del 2,7% en fallecidos, lo que equivale a 18 casos menos frente al año anterior, de acuerdo con cifras oficiales.

La Gobernación de Cundinamarca ha señalado que estos resultados responden a estrategias de control y prevención en las vías del departamento, con especial énfasis en la protección de actores vulnerables como ciclistas y motociclistas.

Intervenciones viales y puntos críticos en la región

Las autoridades departamentales han identificado que el 54% de los accidentes viales en Cundinamarca ocurren en zonas rurales, lo que ha llevado a la intervención de puntos críticos.

Entre las acciones recientes se destacan:

  • Intervención de 131 puntos críticos viales
  • Inversión superior a 9.000 millones de pesos
  • Operativos de control con revisiones documentales y pruebas de alcoholemia
  • Entrega de más de 14.000 kits de seguridad para ciclistas
  • Cerca de 2.000 operativos de tránsito en el departamento

Investigación y labores de restablecimiento vial

Mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente en Tocancipá, las autoridades mantienen presencia en el sector de Los Manzanos.

Se espera que, una vez finalicen las labores de inspección y remoción del vehículo, la movilidad en la vía Tunja-Bogotá sea restablecida por completo.

Por ahora, el corredor permanece bajo monitoreo de las autoridades de tránsito y organismos de emergencia.

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