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Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles

Que los cortes de agua en Bogotá no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

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Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

Durante este miércoles 27 de mayo, diferentes barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el servicio de agua debido a las obras de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: Makro, Canaima, San Andresito, Maranta, El Rincón del Puente, Verbenal, La Pepita, La Libertad, Balmoral, Villas de Andalucia; San Antonio Norte.Lugar: De la Calle 170 a la Calle 190, entre la Carrera 9 a la Autopista Norte.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Barbara Central.Lugar: De la Carrera 11 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Renovación red acueducto

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Localidad: Suba, Usaquén.Barrios: Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional, Casablanca.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 174B a la Calle 194.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Gilmar, Portales Norte, Casa Blanca Suba, Iragua, San José V Sector.Lugar: De la Carrera 58 a la Carrera 75, entre la Calle 153 a la Calle 170.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Soacha.Barrios: Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida.Lugar: De la Calle 1 a la Calle 14, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 3B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Marco Fidel Suarez 1, Arboleda Sur.Lugar: De la Avenida Carrera 14 a la Carrera 11G, entre la Calle 41A Sur a la Calle 49D Bis A Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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