Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles

Durante este miércoles 27 de mayo, diferentes barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el servicio de agua debido a las obras de reparación, instalación y mantenimiento.
Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Los cortes de agua de hoy
Localidad: Usaquén.Barrios: Makro, Canaima, San Andresito, Maranta, El Rincón del Puente, Verbenal, La Pepita, La Libertad, Balmoral, Villas de Andalucia; San Antonio Norte.Lugar: De la Calle 170 a la Calle 190, entre la Carrera 9 a la Autopista Norte.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor
Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Barbara Central.Lugar: De la Carrera 11 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Renovación red acueducto
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Localidad: Suba, Usaquén.Barrios: Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional, Casablanca.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 174B a la Calle 194.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Localidad: Suba.Barrios: Gilmar, Portales Norte, Casa Blanca Suba, Iragua, San José V Sector.Lugar: De la Carrera 58 a la Carrera 75, entre la Calle 153 a la Calle 170.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula
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Localidad: Soacha.Barrios: Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida.Lugar: De la Calle 1 a la Calle 14, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 3B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo
Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Marco Fidel Suarez 1, Arboleda Sur.Lugar: De la Avenida Carrera 14 a la Carrera 11G, entre la Calle 41A Sur a la Calle 49D Bis A Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo
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Recomendaciones para no quedarse sin agua
Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:
Antes del corte de agua, prepare una reserva.
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Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.
Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
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Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.
Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.
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