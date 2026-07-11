Colombia

Estas son las razones por las cuales el precio del dólar en Colombia continúa cayendo, según analistas

La divisa estadounidense registró un descenso de $47,85 en la jornada del viernes 10 de julio frente a la sesión del día anterior, tras oscilar entre $3.285 y $3.231, finalmente el día cerro con una tasa de $3.239,75

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La cotización del dólar en Colombia tocó un mínimo intradía de $3.293,70 y confirmó la apreciación del peso colombiano - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El dólar en Colombia cerró el 10 de julio de 2026 en $3.239,75 y perforó el umbral de los $3.300 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El dólar en Colombia cayó hasta $3.239,75 al cierre de la jornada del viernes 10 de julio de 2026 y pasó el umbral de los $3.300 por una combinación de confianza del mercado en los anuncios económicos del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, altas tasas de interés locales y un entorno internacional más favorable para las monedas emergentes, un movimiento que acerca la cotización a la barrera de los $3.100.

La jornada dejó una baja adicional de $47,85 frente a la sesión previa (jueves 9 de julio), después de una apertura en $3.282, un máximo intradía de $3.285 y un mínimo de $3.231.

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La Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día fue de $3.305,38 y el cierre informado por la Bolsa de Valores de Colombia se ubicó en $3.240, más de $60 por debajo de esa referencia.

Según Bloomberg, uno de los motores de la caída ha sido la lectura positiva de los mercados sobre los anuncios del gobierno electo en disciplina fiscal y eficiencia del gasto público.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, sostuvo que las propuestas conocidas hasta ahora mejoraron el apetito de los inversionistas por Colombia.

“El Gobierno electo está diciendo sus planes desde ahora. El mensaje del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, de hacer una eficiencia de gasto tan agresiva, ha generado mucho apetito por Colombia”, afirmó Campos al medio citado.

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El analista agregó que los anuncios “han sido supremamente ortodoxos y eso da expectativa de que se pueda revertir el problema fiscal que estamos viviendo”.

La tasa del Banco de la República en 12% sostuvo el ingreso de capitales hacia activos en pesos y deuda soberana colombiana - crédito Banco de la República
La tasa del Banco de la República en 12% sostuvo el ingreso de capitales hacia activos en pesos y deuda soberana colombiana - crédito Banco de la República

El otro factor central fue el diferencial de tasas. La tasa del Banco de la República se encuentra en 12%, un nivel superior al de otros países de la región, y eso siguió atrayendo flujos de portafolio hacia la deuda soberana colombiana, en especial los títulos TES.

Por su parte, Andrés Moreno Jaramillo atribuyó la apreciación del peso en buena medida a ese rendimiento local. “Principal de ellas, a mi manera de ver, es las altas tasas de interés que hay en Colombia, hace y atrae inversión extranjera”, dijo a Portafolio, al contrastar ese nivel con tasas cercanas al 4% en Perú o Chile.

Así mismo, la demanda de activos denominados en pesos actuó como el principal ancla para la divisa estadounidense. Esa dinámica coincidió con una valorización de 0,49% en el promedio ponderado de las referencias de deuda pública que integran el ETF de Global X negociado en la Bolsa de Valores de Colombia.

En el mercado secundario de TES, el sistema de negociación del Banco de la República mostró descensos en los rendimientos de varias referencias: los títulos de 2028 terminaron en 12,290% desde 12,466%; los de 2033 cerraron en 11,792% frente a 11,915%; los de 2036 bajaron a 11,640% desde 11,751%; y los de 2050 finalizaron en 11,909% contra 11,943%.

La debilidad global del dólar y el alivio geopolítico entre Estados Unidos e Irán favorecieron a las monedas emergentes como el peso colombiano - crédito José Luis González/Reuters
La debilidad global del dólar y el alivio geopolítico entre Estados Unidos e Irán favorecieron a las monedas emergentes como el peso colombiano - crédito José Luis González/Reuters

El frente externo también acompañó la apreciación del peso. El índice DXY, que mide la fortaleza internacional del dólar, se mantuvo casi plano con una variación de -0,02% hasta 100,89 puntos, en un contexto en el que la moneda estadounidense perdió tracción por señales de desescalamiento entre Estados Unidos e Irán.

Entre tanto, la firma Acciones & Valores indicó a Valora Analitik que, al moderarse el temor a una confrontación militar abierta, se redujo la búsqueda de refugio en el dólar.

Esa menor aversión al riesgo estimuló posiciones en mercados emergentes de alta rentabilidad y fortaleció a varias monedas de América Latina.

El reporte también señaló que la reciente caída de los precios internacionales de la energía no fue leída por los operadores locales como un deterioro de los términos de intercambio, sino como un posible alivio para la inflación colombiana en los próximos meses. En ese entorno, el barril Brent cedió 0,59% hasta USD 75,85 y el WTI retrocedió 1,07% hasta USD 71,31.

La Agencia Internacional de Energía proyectó que la demanda mundial de petróleo caerá en un millón de barriles diarios en 2026, lo que marcaría la primera contracción anual desde 2020. Al mismo tiempo, la reducción del tránsito de buques petroleros por el Estrecho de Ormuz sostuvo una prima de riesgo geopolítico sobre el mercado de crudo y gas natural.

El Banco de la República informó que la TRM con la que cerró el precio del dólar la jornada del viernes 10 de julio fue de $3.239,75 - crédito Banco de la República
El Banco de la República informó que la TRM con la que cerró el precio del dólar la jornada del viernes 10 de julio fue de $3.239,75 - crédito Banco de la República

Desde el análisis técnico, Investigaciones Bancolombia señaló, a Portafolio, que el RSI permaneció siete jornadas consecutivas en zona de sobreventa, con una lectura de 23,9 puntos, y que un MACD de -4,3 respalda la continuidad de la tendencia bajista de corto plazo. El informe ubicó soportes cerca de $3.280 y la primera resistencia relevante en $3.400.

Pese a esa dinámica, la entidad consideró que la caída responde a factores coyunturales y no necesariamente a un cambio estructural del mercado cambiario.

Su rango proyectado para el tercer trimestre se mantiene entre $3.400 y $3.580, mientras que Moreno Jaramillo dijo que, salvo un hecho extraordinario, no prevé que la divisa supere los $3.600 en el corto plazo.

La baja del dólar favorece a importadores, a quienes pagan deudas o seguros en esa moneda y a los hogares con ingresos en pesos que ganan poder adquisitivo internacional. El mismo movimiento reduce la competitividad del agro y de la industria exportadora, encarece a Colombia como destino para turistas extranjeros y disminuye el valor en pesos de las remesas.

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