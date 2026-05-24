Profesor de Ibagué fue capturado tras citarse con alumna de octavo grado: “Chévere verte a solas”

Docente de Ibagué fue capturado tras citarse con una alumna de octavo grado - crédito Ibagué Denuncia / Facebook

La indignación se apoderó de Ibagué tras la revelación de los mensajes entre el docente Kevin David Cadena, de la Institución Educativa San Simón y una de sus alumnas de octavo grado, lo que llevó a la intervención directa de familiares y autoridades.

El hecho ocurrió cuando el profesor acudió a una vivienda creyendo que se encontraría a solas con la estudiante. “Cuando llegó a la vivienda creyendo que ella estaba sola, en realidad allí estaban todos ellos”, relató el secretario de Educación de Ibagué, Diego Guzmán. La familia, en coordinación con la Policía Nacional, había preparado una trampa tras descubrir los mensajes que el docente intercambiaba con la menor.

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Las autoridades aclararon que el profesor no fue capturado, ya que no se le encontró en flagrancia cometiendo un delito. La Policía Nacional confirmó que “solo fue retenido temporalmente”, lo que generó confusión inicial en la comunidad.

La familia de la menor, al identificar los mensajes y notar un cambio en el tono de las conversaciones, decidió actuar. De acuerdo con los registros de WhatsApp entregados a las autoridades, el docente habría pasado de tratar temas escolares a indagar sobre la soledad de la estudiante en casa y la ausencia de su madre.

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La protección de la menor por parte de la Comisaría de Familia se activó de inmediato, mientras avanzan las investigaciones en la Fiscalía - crédito Ibagué Denuncia / Facebook

En los chats difundidos se observa el siguiente diálogo: Alumna: “pero es que talleres”, a lo que el profesor responde: “Lo que sea?”. La alumna insiste: “Acepte que que pereza. Sí en serio. Y?”, y él replica: “Jajaja, mejor en persona”. Ella pide: “Dime. No profe. Confié en mí. De este chat no sale nada”, y el docente agrega: “Bueno ud me parece muy bonita y eso”.

En otro mensaje, la alumna expresa: “No profe. Usted tmb me parece muy bonito”, y el profesor propone: “Pues chévere verte un día a solas”.

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Alertados por lo que consideraron un cruce de límites, los padres se pusieron en contacto con la Policía de Infancia y Adolescencia. Con la complicidad de la menor, simularon que aceptaban la propuesta del docente para concretar una cita. Cuando Kevin Cadena llegó al lugar, fue recibido por los familiares y los agentes.

Los chats obtenidos por la familia se convirtieron en la principal evidencia para radicar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Los mensajes, enviados en horarios nocturnos y con insinuaciones sobre encuentros fuera del colegio, fueron los que motivaron la intervención inmediata.

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Los mensajes nocturnos y las insinuaciones del profesor fueron fundamentales para que la familia decidiera organizar el operativo de denuncia - crédito Gaceta Informativa / Facebook

En las redes sociales se divulgaron imágenes del momento en que el profesor fue subido a una patrulla de la Policía mientras la comunidad lo insultaba con frases como: “Violador, asqueroso. Va para el Salado. Ojalá se pudra en la cárcel”, esto mientras algunas personas trataban de golpearlo.

Pese a el video viral, se ha evitado dar detalles sobre el proceso: “Eso es un tema de reserva tanto para el profesor como para la menor de edad”, declaró el secretario Guzmán, al pedir cautela frente a la exposición de los involucrados.

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La menor fue puesta bajo la protección de la Comisaría de Familia para iniciar un proceso de restablecimiento de derechos. Esta medida buscó garantizar su bienestar y evitar cualquier represalia o revictimización, mientras la familia presentaba formalmente la denuncia y entregaba los chats como pruebas.

En palabras del secretario Guzmán: “Hemos enviado correos para que el profesor se presente a la Secretaría de Educación. Es un tema que estamos dirigiendo a la Policía Metropolitana de Ibagué y también con copia a la Fiscalía General de la Nación”. El funcionario adelantó que Kevin Cadena deberá enfrentar un proceso disciplinario y probablemente será reubicado.

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La intervención familiar y policial evitó que la situación escalara, tras la llegada del docente a la vivienda donde creía encontrarse a solas con la estudiante - crédito Gaceta Informativa / Facebook

Las opiniones en redes se polarizaron: “Me imagino a la niña toda alborotada y los papás todos sanos. Solo sé que están acusando a alguien inocente”, escribió un usuario. Otro sostuvo: “Más allá de si la adolescente mostró interés o no, él era el adulto, el profesor y la figura de autoridad en esa relación. A los 15 años todavía se está formando el criterio emocional”.

Alguien más planteó: “Un profesor jamás debe salir con sus estudiantes, sin importar la edad. Es una regla básica y si lo hizo probablemente no fue por algo bueno”. También surgieron defensas: “Le dicen violador pero el man los puede demandar por injuria y calumnia ya que no se le ha comprobado acceso carnal”, mientras que otro usuario expresó: “A veces las niñas tienen algo de culpa porque son bastante insinuantes”.

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Hasta el momento, el colegio San Simón no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el avance de las investigaciones.