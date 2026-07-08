Colombia

Abren 800 vacantes para trabajar en las obras del metro de Bogotá: estos son los perfiles que buscan y así puede postularse

La convocatoria ofrece oportunidades laborales para perfiles operativos, técnicos y profesionales que participarán en uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la capital. Conozca los detalles

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La Alcaldía de Bogotá abre 800 vacantes para las obras de la carrera Séptima - crédito Daniel Díaz/EFE
La Alcaldía de Bogotá abre 800 vacantes para las obras de la carrera Séptima - crédito Daniel Díaz/EFE

Una nueva oportunidad laboral fue anunciada para quienes buscan empleo en Bogotá.

La Alcaldía de la ciudad, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), informó sobre la apertura de 800 vacantes destinadas a fortalecer el equipo de trabajo que participa en uno de los proyectos de infraestructura y movilidad más importantes de la capital.

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en vincularse a las obras del corredor de la carrera Séptima, una intervención estratégica que hace parte de la transformación vial de la ciudad y que se articula con el desarrollo del sistema de transporte masivo.

Los contratistas del proyecto serán los encargados de adelantar el proceso de selección durante una jornada presencial de empleo y, de acuerdo con la información entregada por el IDU, las vacantes están distribuidas en perfiles operativos, técnicos y profesionales, con el propósito de cubrir distintas necesidades que demanda la ejecución de las obras.

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Bogotá abre 800 vacantes para las obras de la carrera Séptima y ya tiene fecha para recibir hojas de vida - crédito Metro de Bogotá
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Estos son los perfiles que están buscando

La convocatoria contempla oportunidades laborales en ocho áreas específicas, por lo que personas con diferentes niveles de formación y experiencia podrán postularse. Las vacantes disponibles corresponden a los siguientes perfiles:

  • Construcción.
  • Tráfico.
  • Topografía.
  • Gestión ambiental.
  • Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
  • Calidad.
  • Operación de maquinaria.
  • Gestión social.

Con esta oferta, los contratistas buscan conformar equipos multidisciplinarios que permitan avanzar en las diferentes etapas del proyecto, considerado uno de los más relevantes para mejorar la movilidad en Bogotá.

¿Cuándo y dónde será la feria de empleo?

La selección de aspirantes se realizará mediante una feria de empleo presencial programada para el viernes 10 de julio de 2026.

La jornada tendrá lugar en el CDC Servitá, ubicado en la calle 165 #7-52, en la localidad de Usaquén, y atenderá a los interesados entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

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Así será la feria para trabajar en la carrera Séptima - crédito Redes sociales
Así será la feria para trabajar en la carrera Séptima - crédito Redes sociales

Durante el evento, representantes de las empresas contratistas revisarán los perfiles de los candidatos y adelantarán el proceso de selección de quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada cargo.

¿Cómo aplicar a las 800 vacantes?

Las personas interesadas únicamente deberán asistir al punto de la convocatoria con su hoja de vida actualizada. Allí podrán postularse directamente a las vacantes disponibles y participar en el proceso de selección.

Según explicó el IDU, quienes acrediten el perfil solicitado por las empresas contratistas podrán avanzar en las diferentes etapas de contratación.

Con esta convocatoria, Bogotá suma una nueva oferta de trabajo vinculada a uno de los proyectos de movilidad más importantes de la ciudad, ofreciendo oportunidades para profesionales, técnicos y trabajadores operativos que deseen hacer parte de las obras que transformarán uno de los corredores viales más representativos de la capital.

La entidad invitó a los ciudadanos a aprovechar esta jornada, que busca impulsar la generación de empleo y apoyar el desarrollo de las obras de infraestructura que actualmente se ejecutan en la capital.

Ofrecen 1.210 nuevos puestos de trabajo a través de la Alcaldía en Bogotá - crédito Secretaría de Desarollo Económico
Ofrecen 1.210 nuevos puestos de trabajo a través de la Alcaldía en Bogotá - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Otras vacantes de trabajo en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá abrió una convocatoria con 1.000 vacantes laborales para la semana del 6 al 11 de julio, coordinada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y enfocada en salud, comercio, logística, manufactura y tecnología. Según la entidad, el 95% de los cupos está dirigido a personas sin experiencia o con máximo un año de trayectoria.

Del total, 536 vacantes priorizan la vinculación de mujeres, 192 están dirigidas a mayores de 50 años y 36 a personas con discapacidad (PcD). La oferta también incluye 54 plazas para perfiles profesionales especializados.

Las personas interesadas pueden registrar su hoja de vida en el portal desarrolloeconomico.gov.co/encuentra-empleo y recibir alertas por el canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”.

La Agencia Distrital de Empleo ofrece orientación presencial en la carrera 13 No. 27-00, Edificio Bochica, Local 12, de lunes a viernes, entre 8:00 y 16:00.

En paralelo, la Agencia Pública de Empleo del Sena reporta en Bogotá una demanda de 2.889 vacantes en finanzas y administración, 5.130 en ventas y servicios, 2.781 en operación de equipos y transporte, 1.118 en procesamiento y ensamble, y 1.100 en ciencias naturales. Las postulaciones se realizan en ape.sena.edu.co.

De acuerdo con los rangos informados, un administrador de bodega puede ganar entre $2.000.001 y $2.500.000, mientras que un supervisor de logística o un asistente administrativo se ubican entre $1.500.001 y $2.000.000; los cargos directivos pueden superar los $12.000.000 mensuales.

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