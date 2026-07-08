Colombia

Iván Cancino no descartó eliminar las audiencias de imputación una vez asuma el Ministerio de Justicia: “Podría ahorrar mucho tiempo”

El designado por el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el actual proceso penal requiere de mayores recursos y tiempo para avanzar en las investigaciones a presuntos responsables de delitos en Colombia

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El nuevo ministro de Justicia propuso eliminar las audiencias de imputación en las investigaciones contra responsables por delitos - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El nuevo ministro de Justicia propuso eliminar las audiencias de imputación en las investigaciones contra responsables por delitos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Mientras el país sigue conociendo el listado completo de quienes acompañarán al nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en su arranque de gobierno el próximo 7 de agosto, los ya designados empezaron a mostrar cuáles serían sus posibles ajustes en las respectivas carteras.

De hecho, en la mañana del miércoles 8 de julio, el recien nombrado ministro de Justicia, Iván Cancino, no descartó que se pueda modificar el actual sistema procesal penal de Colombia, eliminando uno de sus pasos para avanzar en las investigaciones contra presuntos responsables de delitos

Según indicó el próximo funcionario, su propuesta consiste en omitir las audiencia de imputación de cargos contra presuntos responsables. En una entrevista concedida a Caracol Radio, el funcionario aseguró que este ajuste permitiría optimizar recursos y reducir la carga procesal del sistema judicial.

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El objetivo central es agilizar los trámites y evitar procedimientos que, según Cancino, han perdido relevancia. El ministro argumentó que la audiencia de imputación resulta innecesaria cuando el juez de control de garantías no tiene la facultad de realizar un análisis material y profundo sobre la imputación que presenta la Fiscalía.

“Si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”, expresó Cancino durante la entrevista radial.

En la práctica, la propuesta contempla que, si no se solicita una medida de aseguramiento, informar sobre la existencia de una investigación podría convertirse en un trámite breve. Cuando la Fiscalía pida una medida restrictiva, la audiencia que se convoque para analizarla serviría también para comunicar los cargos correspondientes.

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La iniciativa responde a la búsqueda de un sistema más eficiente, según lo señaló Cancino: “Es uno de los puntos en los que creemos que podemos ahorrar muchísimo esfuerzo”.

El ministro insistió en que la medida no es definitiva y que su discusión incluirá a la fiscal general, el presidente de la República, los magistrados de las salas de instrucción, juzgamiento y casación, la Fiscalía y los jueces de control de garantías.

El debate sobre la pertinencia de la audiencia de imputación será colectivo y, según anunció Cancino, tendrá en cuenta las opiniones de quienes ejercen como jueces de control de garantías para identificar mecanismos que permitan una justicia “mucho más efectiva y tranquila”.

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