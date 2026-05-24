Procurador advierte a Gustavo Petro sobre el uso del poder para hacer política: “No puede pasarse de ese límite”

El procurador Gregorio Eljach se refirió al papel del presidente Gustavo Petro en el debate público y a los límites en el uso de su investidura durante el periodo electoral. - crédito Carlos Ortega/EFE/Colprensa

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lanzó una advertencia directa al presidente Gustavo Petro sobre el riesgo de traspasar la frontera entre la gestión pública y el proselitismo político. En entrevista con El Tiempo, el funcionario subrayó que el mandatario debe ejercer su influencia con responsabilidad y sin aprovechar su posición para favorecer intereses políticos durante el proceso electoral. Según el jefe del Ministerio Público, “no puede pasarse de ese límite por un estilo personal”.

Eljach explicó que la Rama Ejecutiva en Colombia concentra un poder considerable, y el presidente, como líder de la administración pública, posee una influencia significativa sobre la sociedad. Advirtió que la utilización de redes sociales y el lenguaje personal del mandatario pueden afectar la percepción pública y la confianza institucional.

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“La influencia que tiene sobre la sociedad es muy grande. A eso agreguémosle la influencia que no conocía Colombia de las redes, del mensaje instantáneo, del uso a veces exagerado de transmitir el estilo personal a través de esa tecnología”, afirmó el procurador ante el medio.

Aunque reconoció el derecho del presidente a defender su gestión, Eljach puntualizó que no debe atacar ni debilitar otras instituciones. “Lo que no puede es erosionar las otras instituciones, atacarlas sin justificación o por lo menos por fuera de los mecanismos que la propia Constitución establece”, añadió. El funcionario remarcó que la institucionalidad y la credibilidad del sistema democrático dependen del respeto a los límites que establece la ley para quienes ocupan los más altos cargos públicos.

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El procurador también detalló que la Procuraduría no tiene competencia para investigar directamente al presidente, dado el régimen presidencialista colombiano. Explicó que existe la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, así como la posibilidad de que el Congreso adelante debates de control político que pueden derivar en mociones de censura para ministros. “Como no puedo acudir contra el Presidente, debo advertir”, precisó.

El Procurador advirtió sobre el impacto de las redes sociales en la comunicación del poder Ejecutivo y su influencia en el debate político en época electoral. - crédito Visuales IA

Advertencias y sanciones para funcionarios públicos en época electoral

Eljach reiteró que la Procuraduría viene realizando un seguimiento estricto a la actuación de los servidores públicos durante el ciclo electoral. “Que recuerden que si se pasan de la línea que no se debe cruzar e incurren en conductas que están catalogadas como indebidas, van a tener la sanción correspondiente”, manifestó. Destacó que recientemente se han suspendido funcionarios, como la embajadora en Haití, por participar en actividades políticas prohibidas.

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El procurador insistió en que el objetivo central de la entidad es preventivo, buscando reducir la incidencia de procesos disciplinarios mediante la educación y la advertencia temprana. “No vine a cortar cabezas, vine a prevenir”, remarcó. No obstante, reconoció que los resultados de los procesos no son inmediatos debido a los tiempos institucionales y las garantías del debido proceso.

Paz Electoral: de la coordinación institucional a la vigilancia reforzada

Durante la entrevista, Eljach expuso que la Paz Electoral nació como una respuesta a la incertidumbre y la necesidad de articular esfuerzos entre los organismos de control y las autoridades electorales. “La Paz Electoral fue exitosa en su primera versión, respondió a un clamor generalizado porque había mucha incertidumbre, y la verdad es que las elecciones salieron bien.

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Todo el mundo pudo votar, no hubo ningún fraude, tampoco hubo violencia, no hubo ninguna situación que lamentar”, afirmó. Subrayó que la coordinación con la Contraloría General y la Registraduría Nacional permitió fortalecer la protección institucional y garantizar el derecho al voto.

En la segunda fase, denominada Paz Electoral II, el énfasis recae en la prevención de conductas irregulares por parte de funcionarios públicos. El procurador indicó que la campaña busca bajar los indicadores de procesos disciplinarios y propiciar un ambiente de legalidad y transparencia: “Si bajan, quiere decir que ganamos, porque estamos haciendo prevención y educando a la gente para que no se meta en problemas”.

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La Procuraduría avanza en acciones de prevención frente a la participación indebida de servidores públicos en política y el fortalecimiento del control disciplinario. - crédito Procuraduría General de la Nación

Independencia de los órganos de control y credibilidad institucional

El procurador general se sumó al llamado para proteger la independencia de los órganos de control, en línea con las declaraciones del contralor general y el registrador nacional. “Me uno radicalmente al llamado de él y al del Registrador… de poner en duda su honorabilidad y erosionar la confianza que necesita un proceso electoral”. Insistió en que la confianza en los procesos democráticos depende de la credibilidad de las entidades encargadas de la vigilancia y el control.

Denuncias de presión electoral y participación de grupos ilegales

Al abordar las denuncias de posibles presiones o constreñimiento electoral por parte de grupos ilegales, Eljach mencionó que la Procuraduría ha recibido numerosos anuncios en redes sociales, pero aún no cuenta con pruebas concluyentes. “Ha habido mucho anuncio en redes, pero poca prueba. Es la verdad”, sostuvo el funcionario.

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La institución solicitó información a las autoridades competentes y mantiene coordinación con la Fiscalía y la cúpula militar para atender cualquier irregularidad que pueda afectar la transparencia de los comicios.

El Ministerio Público anunció preparación y monitoreo institucional para garantizar el desarrollo de las elecciones y atender posibles irregularidades durante la jornada electoral. - crédito Colprensa

Modernización del sistema electoral y fallos judiciales recientes

El procurador se refirió a la vigencia de una legislación electoral “anacrónica”, vigente desde 1986, y la necesidad de actualizar el marco legal para responder a los retos contemporáneos. Señaló que el Congreso ha intentado reformar la normativa en dos ocasiones, sin que la Corte Constitucional haya avalado los cambios. Además, resaltó la importancia de que el Estado asegure la soberanía sobre la información electoral.

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En relación con decisiones recientes del Tribunal de Cundinamarca, Eljach indicó que desde el fallo que prohibió al presidente Petro pronunciarse sobre fraude electoral sin pruebas, se ha observado un cambio en el tono de las declaraciones presidenciales sobre el tema. “Ha habido un cambio después del pronunciamiento del Tribunal”, apuntó.