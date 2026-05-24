Niño colombiano conquistó con los sabores de su tierra en una competencia de cocina en España

El pequeño participó en su colegio, vestido con un sombrero vueltiao y un poncho, presentando platos con temática colombiana - crédito Juanma / TikTok

Un estudiante colombiano residente en España se llevó el primer lugar en una competencia culinaria escolar al presentar patacón con hogao, bocadillo con queso y mango biche con sal y limón. Su fuerte sentido de identidad nacional desataron numerosas reacciones emotivas entre familias latinoamericanas en redes sociales, que celebraron su triunfo como símbolo de perseverancia e integración cultural.

El niño, conocido en TikTok como Juanma el colombianito, se presentó en las redes sociales con confianza y simpatía: “Hola, soy Juanma, un colombianito viviendo en España, y hoy tuve un concurso de comida y dije: ‘Eh, Ave María, vamos a ganarles a todos estos españoletes’”.

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Aunque reconoció que los demás concursantes llevaron propuestas creativas, explicó con orgullo su propio menú: “Yo con mi patacón con hogao, bocadillos con queso y mango biche con sal y limón”.

En el relato no faltó la referencia a su vestimenta tradicional, cuidadosamente elegida para la ocasión: “Además, el outfit que me obligó a poner mi mamá con este poncho y este sombrero que oculta lo rubio y europeo que parezco. Mi mamá se pasó y lo sabe”.

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El pequeño no solo descrestó con sus platos, sino con su outfit - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El sabor colombiano conquistó en la competencia

La originalidad y los sabores autóctonos de la cocina colombiana destacaron entre las propuestas. Juanma relató con espontaneidad el impacto de su menú, pues el jurado lo anunció como el mejor: “El ganador al mejor sabor es el número 20: pasabocas colombiano. Un aplauso, por favor”.

La reacción del pequeño fue de sorpresa, aunque en el relato de su video expresa lo siguiente: “Sí, en sus caras, españoletes. No lo puedo ni creer. Esto es en nombre de Colombia. Siempre supe, nunca dudé. Gracias a mi mamá, que me asistió en todo”.

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La historia emocionó a los internautas, pues nunca perdió el humor: “Gracias a Dios, a la Virgen. Y me quedo con este premio, así como ustedes se quedaron con nuestro oro. Estamos a paz, españoletes".

El niño ganó puntos por sus preparaciones nacionales - crédito Juanma / TikTok

Reacciones tras la victoria

La victoria de Juanma trascendió las paredes del colegio y rápidamente se viralizó en Internet, donde familias latinoamericanas y, en particular, colombianas, expresaron su alegría.

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Los gestos y la emoción del niño al recibir su premio, cubriéndose la boca por la sorpresa, desataron empatía entre los usuarios de TikTok. Entre los comentarios más populares se encuentran: “Lloré, este es el orgullo nacional en el exterior, viva Colombia, viva Falcao” y “Ese niño me llena de orgullo”.

Otras personas destacaron la importancia de transmitir las raíces culturales de generación en generación para no perder esos sabores tradicionales, aun estando fuera del país: “Me encanta que les incluyan a los niños el amor por sus raíces”, “Pero escúchame, ¿cómo van a competir con el patacón con hogao? Si eso es la gloria y el bocadillo con queso es la pareja perfecta”.

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Las preparaciones más deliciosas conquistaron en el concurso del colegio de Juanma en España - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La publicación en la cuenta de Juanma generó gran cantidad de reacciones positivas en redes sociales, en las que los internautas expresan admiración por el niño y su familia. Y es que algunos seguidores se refirieron a la importancia de la defensa de la identidad colombiana a nivel internacional.

Algunos comentarios celebraron con comentarios en los que aseguran que con el triunfo del niño “nacieron 100 matas de plátano en Colombia” y “después de eso creció una mata de yuca y un racimo de plátano”.

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Como reconocimiento, el niño recibió una máquina para preparar perros calientes, que seguramente estarán acompañados con el inconfundible sabor colombiano, lo que tiene a sus seguidores atentos a sus nuevos videos en su cuenta de TikTok, en la que ya cuenta con más de 1.500 personas que están a la espera de más detalles de las ocurrencias del niño en España.