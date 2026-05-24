Colombia

Karola confirma que no asistirá a la final de 'La casa de los famosos Colombia' y explicó las razones para no hacerlo

La creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al anunciar que estará fuera del país el 29 de mayo de 2026, el día del esperado cierre del reality, porque aprovechará para viajar y pasar tiempo con su madre

Guardar
Google icon

La creadora de contenido dijo que prefería compartir tiempo con su mamá - crédito @rastreandofamosos/IG

Karola confirmó que no irá a la final de La casa de los famosos Colombia, prevista para el 29 de mayo de 2026 por el Canal RCN. La creadora de contenido lo dijo este fin de semana en una transmisión en vivo, al explicar que su agenda la mantendrá fuera del país porque viajará a Estados Unidos.

La influencer fue eliminada semanas después de ingresar a la tercera temporada como una de las más fuertes, al tener una ventaja considerable de ver el juego desde que empezó, teniendo en cuenta que su ingreso se produjo tras la expulsión de Johanna Fadul.

PUBLICIDAD

Alcendra respondió consultas de sus seguidores sobre si acompañará el cierre de la edición 2026, en la que hasta ahora figuran como participantes confirmados Tebi Bernal y Alejandro Estrada, teniendo en cuenta que la siguiente eliminación será el 24 de mayo sobre las 8:00 p. m.

Karola generó un altercado inmediato con Valentino Lázaro tras su llegada al 'reality' - crédito cortesía Canal RCN
Karola generó un altercado inmediato con Valentino Lázaro tras su llegada al 'reality' - crédito cortesía Canal RCN

Durante ese vivo, Karola pidió apoyo a su madre para definir la respuesta. “Di la verdad”, le indicó, según se escuchó en el intercambio que compartió con su audiencia.

PUBLICIDAD

Qué dijo Karola sobre su ausencia en la final

“No, realmente voy a estar ocupada también. Voy a estar en Estados Unidos”, dijo la creadora de contenido en la transmisión, al descartar su presencia en el programa final que emitirá el Canal RCN el 29 de mayo de 2026.

En el mismo diálogo, la cartagenera y amiga de Emiro Navarro vinculó su decisión con un viaje próximo y explicó que estaba con su madre antes de salir del país: “Yo ahorita me voy para Estados Unidos, por eso estoy con mi mamá, la estaba viniendo a ver para recargarme un rato con ella”.

La intervención de su madre durante el vivo

La barranquillera cuenta con millones de seguidores en redes sociales, una fan base que ha sido leal durante su participación en 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN
La barranquillera cuenta con millones de seguidores en redes sociales, una fan base que ha sido leal durante su participación en 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN

En ese intercambio, la madre de Karola también fijó el tono de la conversación cuando su hija le preguntó qué opinaba sobre la final: “Ya lo que fue, fue. Ya pa’ qué…”.

La frase apareció cuando Karola leía los mensajes de sus seguidores y valoraba si correspondía volver al canal para el cierre del reality, según se vio en la transmisión en vivo.

Las reacciones no tardaron en aparecer y rápidamente, los internautas dejaron sus comentarios como: “Ni falta que ace allá mija, ya lo que fue fue”; “Ni ella ni Eidevin hacen falta en esa final para que hagan jetas”; “Díganle que bueno, que se quede lejos”, entre otros.

Estas fueron las palabras de Alejandro Estrada por su paso a la final

Las emociones se desbordaron en La casa de los famosos Colombia cuando Alejandro Estrada se convirtió en el primer finalista confirmado. La gala del 20 de mayo sorprendió a los participantes con un sobre plateado que anunció que la gran final se celebrará el 29 de mayo.

---
Alejandro Estrada es el primer finalista confirmado de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

La dinámica de nominación cambió esa noche, pues los familiares de los concursantes también votaron, lo que llevó a un empate entre Juanda Caribe y Tebi Bernal. Este resultado dejó la vía libre para que el actor cucuteño asegurara su lugar en la final, justo después de haber sido líder de la semana.

Al recibir la noticia, Estrada abrazó a su hijo, quien lo acompaña en la recta final dentro de la casa estudio, y expresó su gratitud: “Colombia, muchísimas gracias. Esto no habría sido posible sin ustedes, por ese apoyo”. Los mensajes de apoyo de los internautas no se hicieron esperar y muchos lo consideraron el favorito para ganar.

En resumen, Alejandro Estrada logró el pase a la final gracias a la combinación de su popularidad entre el público y una serie de votos que jugaron a su favor, posicionándolo como la figura más estable y apreciada en esta etapa del reality.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos ColombiaKarola AlcendraGala FinalColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ahora los bogotanos pierden más tiempo en desplazamientos diarios, encuesta revela trayectos de hasta dos horas

Los datos indican que los habitantes de Bogotá suelen invertir más de una hora y media para desplazarse hasta sus lugares de trabajo o estudio

Ahora los bogotanos pierden más tiempo en desplazamientos diarios, encuesta revela trayectos de hasta dos horas

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Más de 40 millones de colombianos estarán habilitados para los comicios del 31 de mayo

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Mafe Carrascal le tiró a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Colombia no va a volver a ese pasado”

La representante del Pacto Histórico subrayó la importancia de respaldar candidaturas comprometidas con la defensa de los derechos sociales, en contraste con figuras asociadas a privilegios tradicionales

Mafe Carrascal le tiró a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Colombia no va a volver a ese pasado”

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: siga aquí el partido de Luis Suárez en la final de la Copa de Portugal antes de unirse a la selección Colombia

El delantero colombiano cerrará su mejor temporada como profesional en Europa esperando ampliar la racha goleadora de 37 goles y ocho asistencias, antes de unirse a la selección Colombia para el Mundial 2026

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: siga aquí el partido de Luis Suárez en la final de la Copa de Portugal antes de unirse a la selección Colombia

María José Pizarro cuestionó la encuesta del CNC que muestra empate entre Cepeda y De la Espriella: “¿A qué responden estos sondeos?”

La senadora y jefa de debate del candidato del Pacto Histórico preguntó si los sondeos del Centro Nacional de Consultoría responden a una supuesta estrategia de manipulación

María José Pizarro cuestionó la encuesta del CNC que muestra empate entre Cepeda y De la Espriella: “¿A qué responden estos sondeos?”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

Shakira revivió atuendo de su infancia en el video de ‘Dai Dai’: se viralizó una fotografía con un disfraz similar

Shakira revivió atuendo de su infancia en el video de ‘Dai Dai’: se viralizó una fotografía con un disfraz similar

Esperanza Gómez reveló que la muerte de su esposo y las amenazas la llevaron a abandonar el país: la situación afectó su salud mental

Estos serían los motivos personales que llevaron a Francisco Bolívar a dejar su papel de Jotica en ‘Sin senos sí hay paraíso’

Andrés Cepeda desactivó los comentarios en Instagram por culpa de Iván Cepeda: “No tengo nada que ver con política”

Las claves de ‘Dai Dai’: Shakira utilizo lugares emblemáticos y representantes de 12 naciones en el himno de la Copa del Mundo

Deportes

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: siga aquí el partido de Luis Suárez en la final de la Copa de Portugal antes de unirse a la selección Colombia

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: siga aquí el partido de Luis Suárez en la final de la Copa de Portugal antes de unirse a la selección Colombia

La insólita amarilla a Rodrigo Contreras de Millonarios por pelearse con un compañero por cobrar un tiro libre

Falcao ve muy difícil su continuidad en Millonarios y jugaría en Copa Sudamericana su último partido: los impuestos serían el gran problema

Entre lágrimas y ovación: la despedida de David Ospina con Atlético Nacional rumbo al Mundial 2026

Junior eliminó a Independiente Santa Fe en penales y jugará la final de la Liga BetPlay ante Nacional