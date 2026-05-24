Karola confirma que no asistirá a la final de 'La casa de los famosos Colombia' y explicó las razones para no hacerlo

La creadora de contenido dijo que prefería compartir tiempo con su mamá - crédito @rastreandofamosos/IG

Karola confirmó que no irá a la final de La casa de los famosos Colombia, prevista para el 29 de mayo de 2026 por el Canal RCN. La creadora de contenido lo dijo este fin de semana en una transmisión en vivo, al explicar que su agenda la mantendrá fuera del país porque viajará a Estados Unidos.

La influencer fue eliminada semanas después de ingresar a la tercera temporada como una de las más fuertes, al tener una ventaja considerable de ver el juego desde que empezó, teniendo en cuenta que su ingreso se produjo tras la expulsión de Johanna Fadul.

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Alcendra respondió consultas de sus seguidores sobre si acompañará el cierre de la edición 2026, en la que hasta ahora figuran como participantes confirmados Tebi Bernal y Alejandro Estrada, teniendo en cuenta que la siguiente eliminación será el 24 de mayo sobre las 8:00 p. m.

Karola generó un altercado inmediato con Valentino Lázaro tras su llegada al 'reality' - crédito cortesía Canal RCN

Durante ese vivo, Karola pidió apoyo a su madre para definir la respuesta. “Di la verdad”, le indicó, según se escuchó en el intercambio que compartió con su audiencia.

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Qué dijo Karola sobre su ausencia en la final

“No, realmente voy a estar ocupada también. Voy a estar en Estados Unidos”, dijo la creadora de contenido en la transmisión, al descartar su presencia en el programa final que emitirá el Canal RCN el 29 de mayo de 2026.

En el mismo diálogo, la cartagenera y amiga de Emiro Navarro vinculó su decisión con un viaje próximo y explicó que estaba con su madre antes de salir del país: “Yo ahorita me voy para Estados Unidos, por eso estoy con mi mamá, la estaba viniendo a ver para recargarme un rato con ella”.

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La intervención de su madre durante el vivo

La barranquillera cuenta con millones de seguidores en redes sociales, una fan base que ha sido leal durante su participación en 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN

En ese intercambio, la madre de Karola también fijó el tono de la conversación cuando su hija le preguntó qué opinaba sobre la final: “Ya lo que fue, fue. Ya pa’ qué…”.

La frase apareció cuando Karola leía los mensajes de sus seguidores y valoraba si correspondía volver al canal para el cierre del reality, según se vio en la transmisión en vivo.

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Las reacciones no tardaron en aparecer y rápidamente, los internautas dejaron sus comentarios como: “Ni falta que ace allá mija, ya lo que fue fue”; “Ni ella ni Eidevin hacen falta en esa final para que hagan jetas”; “Díganle que bueno, que se quede lejos”, entre otros.

Estas fueron las palabras de Alejandro Estrada por su paso a la final

Las emociones se desbordaron en La casa de los famosos Colombia cuando Alejandro Estrada se convirtió en el primer finalista confirmado. La gala del 20 de mayo sorprendió a los participantes con un sobre plateado que anunció que la gran final se celebrará el 29 de mayo.

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Alejandro Estrada es el primer finalista confirmado de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

La dinámica de nominación cambió esa noche, pues los familiares de los concursantes también votaron, lo que llevó a un empate entre Juanda Caribe y Tebi Bernal. Este resultado dejó la vía libre para que el actor cucuteño asegurara su lugar en la final, justo después de haber sido líder de la semana.

Al recibir la noticia, Estrada abrazó a su hijo, quien lo acompaña en la recta final dentro de la casa estudio, y expresó su gratitud: “Colombia, muchísimas gracias. Esto no habría sido posible sin ustedes, por ese apoyo”. Los mensajes de apoyo de los internautas no se hicieron esperar y muchos lo consideraron el favorito para ganar.

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En resumen, Alejandro Estrada logró el pase a la final gracias a la combinación de su popularidad entre el público y una serie de votos que jugaron a su favor, posicionándolo como la figura más estable y apreciada en esta etapa del reality.