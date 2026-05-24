Gustavo Petro y ‘Fico’ Gutiérrez tuvieron otro agarrón por supuesta financiación de campañas desde ISA Perú: “No se cansa de hablar bobadas”

El conflicto entre Petro y Gutiérrez surge tras la denuncia de presunto financiamiento externo de campañas, lo que podría violar la ley electoral colombiana - crédito Colprensa

Las recientes acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en los contratos de de la filial ISA Perú y la posible financiación ilegal de campañas políticas en Colombia han provocado una nueva confrontación con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario colombiano ordenó una revisión inmediata de las subcontrataciones de la empresa en territorio peruano, poniendo el foco sobre la legalidad de los fondos que podrían estar circulando hacia actores políticos colombianos.

PUBLICIDAD

Petro señaló que si se llegara a comprobar el ingreso de dinero extranjero a campañas políticas que hoy se pelean la Presidencia de la República, se estaría infringiendo la legislación colombiana.

“El dinero que recibe ISA en Perú es dinero extranjero propio del Perú, o divisas extranjeras y si entra a financiadores de campañas de la ultraderecha, simplemente se está rompiendo la ley de Colombia”, señaló el mandatario.

PUBLICIDAD

El presidente Gustavo Petro denuncia presuntas irregularidades en contratos de ISA Perú y financiamiento ilegal a campañas políticas en Colombia - crédito X

Incluso, el presidente vinculó estos fondos a la financiación de campañas tanto del actual alcalde de Medellín como del candidato Abelardo de la Espriella, e hizo énfasis en la gravedad institucional que implicaría el hecho.

“He pedido al ministro de energía que vaya de inmediato a visitar a ISA Perú y determine el estado en que las subcontrataciones de ISA están beneficiando a financiadores de las campañas de Fico Gutiérrez y Abelardo de la Espriella“, escribió el presidente en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El mandatario también mencionó a Jorge Andrés Carrillo, expresidente de ISA durante el gobierno de Iván Duque, acusándolo de intentar obstaculizar un proyecto de inteligencia artificial y alta capacidad computacional en Santa Marta. Según Petro, existiría una estrategia para canalizar recursos extranjeros con el objetivo de respaldar a sectores políticos de derecha en Colombia.

“Si el dinero extranjero financia las campañas de los defensores del narcoparamilitarismo, no solo se rompe la ley de Colombia, la integridad nacional, sino que se involucra al gobierno del Perú en la financiación de campañas electorales de la ultraderecha en Colombia”, indicó.

PUBLICIDAD

Federico Gutiérrez rechaza las acusaciones de Gustavo Petro y califica al mandatario como protector de criminales y corruptos en Colombia - crédito X

Las denuncias públicas del presidente generaron una reacción inmediata de Federico Gutiérrez, que rechazó de plano las acusaciones y calificó al mandatario como “el vocero y mayor protector de criminales y corruptos”.

El alcalde sostuvo que el gobierno de Petro solo busca desviar la atención de supuestos negocios frustrados en ISA Perú y afirmó que una eventual auditoría al actual Gobierno revelaría irregularidades.

PUBLICIDAD

“Este, el muy próximo expresidente, el amigo de los bandidos y los corruptos, no se cansa de hablar bobadas y muchos menos se cansa de mentir. El dolor que tiene es porque seguramente se le cayeron los negociados que iban a hacer en Isa Perú con los del combo de los que se robaron a Medellín”, señaló el mandatario paisa.

Incluso el alcalde de Medellín aseguró que el actual Gobierno es, según su concepto, el más corrupto de la historia del país, además de ser la administración que mayores beneficios les habría entregado a los grupos armados del país, refiriéndose a su estrategia de paz total.

PUBLICIDAD

El presidente vincula a Jorge Andrés Carrillo, ex presidente de ISA, con el bloqueo de proyectos tecnológicos y la estrategia de desvío de recursos para la derecha - crédito ISA

“Petro pasará a la historia por haber sido el gobierno más CORRUPTO en la historia de Colombia. Y de ser el vocero y mayor protector de criminales y corruptos. Ni me quiero imaginar la auditoría forense que le hará el próximo gobierno. Sabe que le van a encontrar de todo. Ya casi cesa la horrible noche”, concluyó Federico Gutiérrez en su cuenta de X.

El choque entre el presidente Petro y Federico Gutiérrez tiene su origen en la denuncia sobre la posible entrada de fondos extranjeros a campañas políticas colombianas, lo que, de confirmarse, constituiría una violación a la ley electoral y pondría en entredicho la integridad institucional de ambos países.

PUBLICIDAD

El asunto ahora queda en manos de las autoridades, quienes deberán investigar el estado de las contrataciones y la ruta de los recursos involucrados, en medio de una creciente disputa política.