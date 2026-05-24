Colombia

Este es el nuevo puesto de Jorge Lemus en el Gobierno tras su salida de la Dirección Nacional de Inteligencia

El exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) fue reubicado en el Ministerio de Hacienda, donde ahora cumple funciones de asesor en una dependencia de carácter técnico

Guardar
Google icon
Jorge Lemus admite que su experiencia en inteligencia proviene del M-19, generando debate sobre su idoneidad para dirigir la DNI - crédito DNI
Jorge Lemus, exdirector de la Uiaf, asume un discreto rol técnico en el Ministerio de Hacienda tras dejar cargos de inteligencia - crédito DNI

Tras su salida de los cargos de inteligencia en el Gobierno nacional, Jorge Lemus volvió a ubicarse dentro del aparato estatal, esta vez en un rol mucho más discreto dentro del Ministerio de Hacienda. El exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) asumió recientemente como asesor en una dependencia de perfil técnico, en medio de un bajo nivel de exposición pública.

El nuevo puesto que ocupa Lemus corresponde a la Unidad de Protección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, un área enfocada en análisis y acompañamiento regulatorio dentro del ministerio. Allí llegó hace aproximadamente un mes, luego de haber salido primero de la Unidad Nacional de Inteligencia y posteriormente de la Uiaf, decisiones que estuvieron marcadas por tensiones internas y el reacomodo de piezas en sectores clave del Gobierno.

PUBLICIDAD

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo - crédito redes sociales
La salida de Lemus de la inteligencia ocurrió en medio del escándalo de los computadores de Calarcá y el caso "Papá Pitufo" - crédito redes sociales

Su salida de esas entidades ocurrió en un contexto complejo. En el Ejecutivo se habló de ajustes tras el escándalo de los computadores de “Calarcá“, y las controversias alrededor del caso conocido como el de “Papá Pitufo”, episodios que aceleraron movimientos en dependencias estratégicas de inteligencia y seguridad. En medio de ese remezón institucional, Lemus terminó fuera de los cargos de mayor visibilidad.

Hoy, su nuevo rol se mantiene lejos del foco mediático. Desde el Ministerio de Hacienda, su trabajo se desarrolla en un entorno técnico que contrasta con las responsabilidades que tuvo en el pasado, cuando estuvo al frente de una de las unidades más sensibles del Estado en materia de información financiera y análisis de riesgos.

PUBLICIDAD

Aunque su presencia en este nuevo cargo es menos visible, su trayectoria dentro del Estado sigue siendo extensa. Lemus ha ocupado posiciones clave en el sector de inteligencia y seguridad económica, lo que le permitió tener acceso a información de alto nivel sobre estructuras de riesgo, movimientos financieros y operaciones sensibles para el país.

Su vínculo con el presidente Gustavo Petro se remonta a años atrás, cuando ambos coincidieron en el movimiento M-19. Esa relación política e histórica ha sido parte del trasfondo de su carrera en el sector público, especialmente en los momentos en los que ha ocupado cargos estratégicos dentro del Gobierno.

Gustavo Petro y Jorge Lemus, director de la DNI
Su vínculo con el presidente Gustavo Petro se remonta a años atrás, cuando ambos coincidieron en el movimiento M-19 - crédito EFE - Presidencia

En paralelo, su paso por las áreas de inteligencia sigue siendo un punto de referencia en su trayectoria profesional. Durante años, Lemus ocupó cargos que lo situaron en el centro de decisiones sensibles para el país, particularmente en el manejo de información financiera estratégica.

Investigado por la Procuraduría

La investigación contra Jorge Arturo Lemus Montañez se suma a uno de los capítulos más sensibles que han rodeado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El caso gira en torno a dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025, en las que, según la Procuraduría General de la Nación, el entonces director de la entidad habría excedido sus funciones al plantear posibles beneficios de tipo judicial, un terreno que no le corresponde a las autoridades de inteligencia.

De acuerdo con el auto de apertura, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que Lemus Montañez, en su calidad de director de la DNI entre marzo de 2025 y enero de 2026, habría realizado esos ofrecimientos al abogado Luis Felipe Ramírez. Las conversaciones, según el expediente, hacían parte de la política de Paz Total del Gobierno, con el objetivo de facilitar la eventual entrega en Colombia de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, señalado como un presunto zar del contrabando.

Infografía de Jorge Lemus mostrando su paso de inteligencia a Hacienda y detalles de una investigación. Incluye iconos de vigilancia, una oficina y documentos.
La Procuraduría investiga a Lemus por presuntos ofrecimientos judiciales relacionados con la política de Paz Total - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El órgano de control también advirtió que, durante esos encuentros, el abogado Ramírez le habría manifestado a Lemus que “Papá Pitufo” poseía información que podría comprometer al Gobierno Nacional y a personas cercanas al presidente Gustavo Petro. Este elemento se convirtió en uno de los puntos centrales de la indagación disciplinaria.

Como parte de la investigación, la Procuraduría ordenó recopilar material probatorio adicional, entre ellos una solicitud formal a la Fiscalía General de la Nación para establecer si ya existe una investigación penal relacionada con los audios de esas reuniones, difundidos previamente en medios de comunicación. Además, pidió que, en caso de existir un proceso abierto, se realice una inspección disciplinaria al despacho correspondiente.

El expediente también incluye la práctica de inspecciones a la sede de la DNI y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El objetivo es verificar si desde estas entidades se emitieron autorizaciones, instrucciones o lineamientos específicos para adelantar acercamientos con alias “Papá Pitufo”.

Temas Relacionados

Jorge LemusDNIPapá PitufoUiafJorge Lemus investigaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia pisa fuerte en Victoria’s Secret: tres modelos harán casting en Miami rumbo al show 2026

Las audiciones en Miami hicieron parte de la convocatoria internacional con la que la marca busca renovar su pasarela y reunir talentos de distintos países para uno de los eventos de moda más mediáticos del mundo

Colombia pisa fuerte en Victoria’s Secret: tres modelos harán casting en Miami rumbo al show 2026

Proponen reemplazar el Regiotram del Norte por una extensión del Metro de Bogotá hasta la estación La Caro en Chía

La iniciativa plantea reemplazar el proyecto ferroviario ante dudas sobre capacidad, integración y sostenibilidad financiera, señalando que la opción del Metro podría ofrecer mejores resultados en movilidad y espacios públicos

Proponen reemplazar el Regiotram del Norte por una extensión del Metro de Bogotá hasta la estación La Caro en Chía

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Los barranquilleros y bogotanos empataron 1-1 en el compromiso de ida, por lo que la serie quedó abierta y promete ser una batalla cerrada y llena de suspenso hasta el final

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Atlético Nacional es el primer finalista de la Liga BetPlay: superó al Tolima por 3-1 en Medellín

El cuadro Verdolaga le pasó por encima al Pijao en la vuelta, dejó el marcador global por 4-1 y peleará por la estrella 19, cuyo duelo cerrará en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional es el primer finalista de la Liga BetPlay: superó al Tolima por 3-1 en Medellín

Colombianos son buscados en California, Estados Unidos, por integrar una organización delincuencial dedicada al hurto

El grupo criminal suele utilizar cámaras de vigilancia camufladas e inhibidores de señal para facilitar los robos

Colombianos son buscados en California, Estados Unidos, por integrar una organización delincuencial dedicada al hurto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ENTRETENIMIENTO

Esperanza Gómez reveló que la muerte de su esposo y las amenazas la llevaron a abandonar el país: la situación afectó su salud mental

Esperanza Gómez reveló que la muerte de su esposo y las amenazas la llevaron a abandonar el país: la situación afectó su salud mental

Estos serían los motivos personales que llevaron a Francisco Bolívar a dejar su papel de Jotica en ‘Sin senos sí hay paraíso’

Andrés Cepeda desactivó los comentarios en Instagram por culpa de Iván Cepeda: “No tengo nada que ver con política”

Las claves de ‘Dai Dai’: Shakira utilizo lugares emblemáticos y representantes de 12 naciones en el himno de la Copa del Mundo

Greeicy, Paula Pera, Fito Páez y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Junior vs. Santa Fe EN VIVO, semifinales Liga BetPlay: siga el minuto a minuto online del partido en el Romelio Martínez

Atlético Nacional es el primer finalista de la Liga BetPlay: superó al Tolima por 3-1 en Medellín

Luis Díaz reveló en qué condición llegará a la selección Colombia: “Va a ser un reto muy importante”

Cómo son los cruces en octavos de la Copa Colombia: Millonarios y Deportivo Cali ya están clasificados

Johan Mojica no llegará feliz a la concentración de la selección Colombia: descendió con Mallorca en LaLiga