Este es el nuevo puesto de Jorge Lemus en el Gobierno tras su salida de la Dirección Nacional de Inteligencia

Jorge Lemus, exdirector de la Uiaf, asume un discreto rol técnico en el Ministerio de Hacienda tras dejar cargos de inteligencia - crédito DNI

Tras su salida de los cargos de inteligencia en el Gobierno nacional, Jorge Lemus volvió a ubicarse dentro del aparato estatal, esta vez en un rol mucho más discreto dentro del Ministerio de Hacienda. El exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) asumió recientemente como asesor en una dependencia de perfil técnico, en medio de un bajo nivel de exposición pública.

El nuevo puesto que ocupa Lemus corresponde a la Unidad de Protección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, un área enfocada en análisis y acompañamiento regulatorio dentro del ministerio. Allí llegó hace aproximadamente un mes, luego de haber salido primero de la Unidad Nacional de Inteligencia y posteriormente de la Uiaf, decisiones que estuvieron marcadas por tensiones internas y el reacomodo de piezas en sectores clave del Gobierno.

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La salida de Lemus de la inteligencia ocurrió en medio del escándalo de los computadores de Calarcá y el caso "Papá Pitufo" - crédito redes sociales

Su salida de esas entidades ocurrió en un contexto complejo. En el Ejecutivo se habló de ajustes tras el escándalo de los computadores de “Calarcá“, y las controversias alrededor del caso conocido como el de “Papá Pitufo”, episodios que aceleraron movimientos en dependencias estratégicas de inteligencia y seguridad. En medio de ese remezón institucional, Lemus terminó fuera de los cargos de mayor visibilidad.

Hoy, su nuevo rol se mantiene lejos del foco mediático. Desde el Ministerio de Hacienda, su trabajo se desarrolla en un entorno técnico que contrasta con las responsabilidades que tuvo en el pasado, cuando estuvo al frente de una de las unidades más sensibles del Estado en materia de información financiera y análisis de riesgos.

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Aunque su presencia en este nuevo cargo es menos visible, su trayectoria dentro del Estado sigue siendo extensa. Lemus ha ocupado posiciones clave en el sector de inteligencia y seguridad económica, lo que le permitió tener acceso a información de alto nivel sobre estructuras de riesgo, movimientos financieros y operaciones sensibles para el país.

Su vínculo con el presidente Gustavo Petro se remonta a años atrás, cuando ambos coincidieron en el movimiento M-19. Esa relación política e histórica ha sido parte del trasfondo de su carrera en el sector público, especialmente en los momentos en los que ha ocupado cargos estratégicos dentro del Gobierno.

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Su vínculo con el presidente Gustavo Petro se remonta a años atrás, cuando ambos coincidieron en el movimiento M-19 - crédito EFE - Presidencia

En paralelo, su paso por las áreas de inteligencia sigue siendo un punto de referencia en su trayectoria profesional. Durante años, Lemus ocupó cargos que lo situaron en el centro de decisiones sensibles para el país, particularmente en el manejo de información financiera estratégica.

Investigado por la Procuraduría

La investigación contra Jorge Arturo Lemus Montañez se suma a uno de los capítulos más sensibles que han rodeado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El caso gira en torno a dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025, en las que, según la Procuraduría General de la Nación, el entonces director de la entidad habría excedido sus funciones al plantear posibles beneficios de tipo judicial, un terreno que no le corresponde a las autoridades de inteligencia.

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De acuerdo con el auto de apertura, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que Lemus Montañez, en su calidad de director de la DNI entre marzo de 2025 y enero de 2026, habría realizado esos ofrecimientos al abogado Luis Felipe Ramírez. Las conversaciones, según el expediente, hacían parte de la política de Paz Total del Gobierno, con el objetivo de facilitar la eventual entrega en Colombia de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, señalado como un presunto zar del contrabando.

La Procuraduría investiga a Lemus por presuntos ofrecimientos judiciales relacionados con la política de Paz Total - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El órgano de control también advirtió que, durante esos encuentros, el abogado Ramírez le habría manifestado a Lemus que “Papá Pitufo” poseía información que podría comprometer al Gobierno Nacional y a personas cercanas al presidente Gustavo Petro. Este elemento se convirtió en uno de los puntos centrales de la indagación disciplinaria.

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Como parte de la investigación, la Procuraduría ordenó recopilar material probatorio adicional, entre ellos una solicitud formal a la Fiscalía General de la Nación para establecer si ya existe una investigación penal relacionada con los audios de esas reuniones, difundidos previamente en medios de comunicación. Además, pidió que, en caso de existir un proceso abierto, se realice una inspección disciplinaria al despacho correspondiente.

El expediente también incluye la práctica de inspecciones a la sede de la DNI y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El objetivo es verificar si desde estas entidades se emitieron autorizaciones, instrucciones o lineamientos específicos para adelantar acercamientos con alias “Papá Pitufo”.

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