Colombia

Este es el motivo por el que no debe darle leche de vaca a su gato: está afectando su desarrollo

Si no se les puede ofrecer leche materna, lo mejor es conseguir un sustituto especial en el mercado

Guardar
Google icon
Primer plano de cinco gatos bebés, atigrados y de color naranja, bebiendo leche de un cuenco de cerámica en un suelo de madera.
Los gatos bebés solo deben ser alimentados con leche en los primeros meses - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de la población felina en Colombia ha marcado una tendencia notable en los últimos años. Más de un tercio de los hogares del país conviven hoy con uno o más gatos, lo que confirma que estos animales han dejado de ser considerados simplemente mascotas para convertirse en integrantes activos de la familia.

La presencia de gatos en el 38% de las viviendas, según datos difundidos por Royal Canin, refleja un fenómeno que trasciende las fronteras colombianas y se manifiesta también en múltiples países. Sin embargo, este auge en la adopción ha sacado a la luz vacíos informativos que pueden afectar la salud de los felinos, especialmente durante las primeras etapas de vida.

PUBLICIDAD

Primeros meses: una ventana crítica para el bienestar felino

Durante los primeros meses, los gatos experimentan un desarrollo acelerado que condiciona su futuro físico y cognitivo. Carolina Figueroa, médica veterinaria, destaca que el crecimiento rápido de los felinos obliga a prestar atención especial a su alimentación y cuidados desde el nacimiento hasta el primer año.

Un gato atigrado de mediana edad sobre una mesa de exploración. Un veterinario con guardapolvo blanco lo acaricia. Ambos miran a cámara en una clínica moderna y luminosa.
Expertos advierten que la leche de vaca no es adecuada para gatitos destetados debido a su intolerancia a la lactosa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las equivocaciones más frecuentes aparecen cuando los tutores, por desconocimiento, optan por alimentar a los gatitos con leche de vaca como sustituto de la materna. Este error, sumado a la sobrealimentación o a la falta de adaptación de la dieta a cada etapa, puede desencadenar trastornos digestivos y comprometer el desarrollo general del animal.

PUBLICIDAD

Los expertos insisten en que la leche materna es la única fuente que asegura la provisión de proteínas y nutrientes esenciales durante las primeras semanas. A partir de la cuarta semana, inicia el destete y se recomienda la transición hacia alimentos sólidos adecuados para la especie.

¿Por qué no es recomendable la leche de vaca?

El sistema digestivo de los gatos recién nacidos cuenta con lactasa, una enzima que permite procesar la lactosa de la leche materna. Sin embargo, a medida que crecen, la producción de esta enzima disminuye y, en la mayoría de los casos, desaparece tras el destete.

Primer plano de un gato bebé atigrado envuelto en una manta a cuadros, bebiendo leche de un biberón sostenido por una mano humana sobre una mesa de madera.
La alimentación con proteínas de alta calidad y nutrientes específicos resulta fundamental en los primeros meses de vida del felino - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consecuencia de ofrecer leche de vaca a un gato destetado puede ser la aparición de diarrea, vómitos, gases o alergias, ya que la mayoría desarrolla intolerancia a la lactosa. Además, la leche de vaca o de cabra no aporta el perfil nutricional que requiere el felino y podría contribuir al aumento de peso debido a su contenido de grasas y azúcares.

Recomendaciones nutricionales y cuidados para gatitos

La alimentación de los gatitos debe diferenciarse de la de los adultos, incorporando proteínas de alta calidad, calcio, fósforo, vitaminas y minerales en proporciones precisas. Las proteínas altamente digestibles facilitan la absorción de nutrientes y disminuyen la carga para el aparato digestivo en pleno desarrollo.

El ácido graso DHA, presente en algunos alimentos formulados, favorece el desarrollo neurológico y la capacidad de aprendizaje en las primeras etapas. Si el gatito no tiene acceso a la leche materna, los especialistas aconsejan recurrir a sustitutos lácteos diseñados específicamente para replicar el perfil nutricional que la madre le proporcionaría.

Gato atigrado de pelaje gris y marrón, con orejas grandes, bigotes largos y ojos verdes, tumbado sobre una manta a cuadros junto a dos cuencos de comida y agua.
Incorporar agua fresca y alimento húmedo en la rutina diaria ayuda a prevenir la deshidratación en los gatos domésticos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación constante es otro pilar para el bienestar felino. Para incentivar el consumo de agua en los gatos, los expertos recomiendan combinar alimento seco y húmedo, ya que muchos felinos no beben líquidos en cantidades suficientes por sí solos.

Establecer rutinas de alimentación y horarios fijos ayuda a crear un entorno de seguridad y previsibilidad para el felino. Es preferible ofrecer el alimento y el agua en horarios separados, evitando mezclar la leche con la comida, ya que esto podría provocar molestias gastrointestinales o incluso asociar negativamente el alimento sólido.

Alternativas como el yogur líquido tampoco son aconsejables, pues contienen azúcares y grasas que pueden perjudicar la digestión y el equilibrio nutricional de los gatos.

Se recomienda darles de beber agua fresca, limpia y en abundancia, ya que es la opción más segura y saludable. Se deben mantener bebederos accesibles y cambiar el agua con regularidad para favorecer la hidratación mientras se evitan problemas renales o urinarios, frecuentes en la especie.

Temas Relacionados

Leche de vaca para los gatosAlimentación en gatosComida para gatosGatos pequeñosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

El delantero colombiano cerrará su mejor temporada como profesional en Europa esperando ampliar la racha goleadora de 37 goles y ocho asistencias, antes de unirse a la selección Colombia para el Mundial 2026

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

Como si estuvieran en París: turistas ahora cuelgan candados del ‘amor’ en el popular puente de Occidente, en Santa Fe de Antioquia

Las historias detrás del ritual, los comercios que prosperan y la incertidumbre por el futuro patrimonial se cruzan en el corazón turístico del municipio antioqueño

Como si estuvieran en París: turistas ahora cuelgan candados del ‘amor’ en el popular puente de Occidente, en Santa Fe de Antioquia

Gustavo Petro acusó a Álvaro Uribe Vélez de traicionar la paz y encubrir la verdad sobre el paramilitarismo: “Mucho cinismo en política”

El expresidente advirtió a grupos armados sobre un eventual gobierno de Iván Cepeda, mientras el actual mandatario lo cuestionó por traicionar los procesos de paz

Gustavo Petro acusó a Álvaro Uribe Vélez de traicionar la paz y encubrir la verdad sobre el paramilitarismo: “Mucho cinismo en política”

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Más de 40 millones de colombianos estarán habilitados para los comicios del 31 de mayo

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Esta es la programación para el último día de Colombia al Parque que se realiza en Bogotá

Este año el festival se ha centrado en los saberes ancestrales y las cantoras

Esta es la programación para el último día de Colombia al Parque que se realiza en Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Alexa Torrex le respondió a Melissa Gate los ataques donde la llamó ‘muerta de hambre’: “Yo no tengo nada en contra de ella”

La Barbie colombiana habría enviado un dardo contra Yuli Ruiz tras atraco en Medellín: “El karma siempre te pegará”

En redes sociales recuerdan cuando Enrique Iglesias se presentó en el ‘Show de las estrellas’

Karola confirma que no asistirá a la final de 'La casa de los famosos Colombia' y explicó las razones para no hacerlo

Deportes

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

Sporting CP vs. Torreense - EN VIVO: Gol de Luis Suárez, que le da el empate parcial a su equipo en la final de la Copa de Portugal; siga aquí el partido

Sebastián Montoya remontó 13 posiciones y consigue en el GP de Canadá su mejor carrera en la temporada 2026 de la Fórmula 2

Max Verstappen se va en contra de Juan Pablo Montoya durante el GP de Canadá en la Fórmula 1: “Dice tantas tonterías”

Atlético Nacional vs. Junior FC: estas serían las fechas de los partidos de la gran final del primer semestre de la Liga BetPlay

El ciclista Sergio Higuita por poco es arrollado por un carro mientras entrenaba para el Tour de Francia: todo quedó en video