Este es el motivo por el que no debe darle leche de vaca a su gato: está afectando su desarrollo

Los gatos bebés solo deben ser alimentados con leche en los primeros meses - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de la población felina en Colombia ha marcado una tendencia notable en los últimos años. Más de un tercio de los hogares del país conviven hoy con uno o más gatos, lo que confirma que estos animales han dejado de ser considerados simplemente mascotas para convertirse en integrantes activos de la familia.

La presencia de gatos en el 38% de las viviendas, según datos difundidos por Royal Canin, refleja un fenómeno que trasciende las fronteras colombianas y se manifiesta también en múltiples países. Sin embargo, este auge en la adopción ha sacado a la luz vacíos informativos que pueden afectar la salud de los felinos, especialmente durante las primeras etapas de vida.

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Primeros meses: una ventana crítica para el bienestar felino

Durante los primeros meses, los gatos experimentan un desarrollo acelerado que condiciona su futuro físico y cognitivo. Carolina Figueroa, médica veterinaria, destaca que el crecimiento rápido de los felinos obliga a prestar atención especial a su alimentación y cuidados desde el nacimiento hasta el primer año.

Expertos advierten que la leche de vaca no es adecuada para gatitos destetados debido a su intolerancia a la lactosa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las equivocaciones más frecuentes aparecen cuando los tutores, por desconocimiento, optan por alimentar a los gatitos con leche de vaca como sustituto de la materna. Este error, sumado a la sobrealimentación o a la falta de adaptación de la dieta a cada etapa, puede desencadenar trastornos digestivos y comprometer el desarrollo general del animal.

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Los expertos insisten en que la leche materna es la única fuente que asegura la provisión de proteínas y nutrientes esenciales durante las primeras semanas. A partir de la cuarta semana, inicia el destete y se recomienda la transición hacia alimentos sólidos adecuados para la especie.

¿Por qué no es recomendable la leche de vaca?

El sistema digestivo de los gatos recién nacidos cuenta con lactasa, una enzima que permite procesar la lactosa de la leche materna. Sin embargo, a medida que crecen, la producción de esta enzima disminuye y, en la mayoría de los casos, desaparece tras el destete.

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La alimentación con proteínas de alta calidad y nutrientes específicos resulta fundamental en los primeros meses de vida del felino - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consecuencia de ofrecer leche de vaca a un gato destetado puede ser la aparición de diarrea, vómitos, gases o alergias, ya que la mayoría desarrolla intolerancia a la lactosa. Además, la leche de vaca o de cabra no aporta el perfil nutricional que requiere el felino y podría contribuir al aumento de peso debido a su contenido de grasas y azúcares.

Recomendaciones nutricionales y cuidados para gatitos

La alimentación de los gatitos debe diferenciarse de la de los adultos, incorporando proteínas de alta calidad, calcio, fósforo, vitaminas y minerales en proporciones precisas. Las proteínas altamente digestibles facilitan la absorción de nutrientes y disminuyen la carga para el aparato digestivo en pleno desarrollo.

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El ácido graso DHA, presente en algunos alimentos formulados, favorece el desarrollo neurológico y la capacidad de aprendizaje en las primeras etapas. Si el gatito no tiene acceso a la leche materna, los especialistas aconsejan recurrir a sustitutos lácteos diseñados específicamente para replicar el perfil nutricional que la madre le proporcionaría.

Incorporar agua fresca y alimento húmedo en la rutina diaria ayuda a prevenir la deshidratación en los gatos domésticos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación constante es otro pilar para el bienestar felino. Para incentivar el consumo de agua en los gatos, los expertos recomiendan combinar alimento seco y húmedo, ya que muchos felinos no beben líquidos en cantidades suficientes por sí solos.

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Establecer rutinas de alimentación y horarios fijos ayuda a crear un entorno de seguridad y previsibilidad para el felino. Es preferible ofrecer el alimento y el agua en horarios separados, evitando mezclar la leche con la comida, ya que esto podría provocar molestias gastrointestinales o incluso asociar negativamente el alimento sólido.

Alternativas como el yogur líquido tampoco son aconsejables, pues contienen azúcares y grasas que pueden perjudicar la digestión y el equilibrio nutricional de los gatos.

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Se recomienda darles de beber agua fresca, limpia y en abundancia, ya que es la opción más segura y saludable. Se deben mantener bebederos accesibles y cambiar el agua con regularidad para favorecer la hidratación mientras se evitan problemas renales o urinarios, frecuentes en la especie.