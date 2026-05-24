Elecciones presidenciales 2026: ¿Se puede llevar mascota al puesto de votación?, esto resolvió la Registraduría Nacional

La legislación electoral vigente permite la presencia de animales de compañía en los centros de votación pero recomienda evaluar las condiciones antes de acudir con mascotas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con la llegada de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, una pregunta recurrente entre los votantes colombianos es: ¿Puedo ingresar con mi mascota al puesto de votación?

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que, en la actualidad, no existe ninguna restricción legal o administrativa que prohíba la presencia de animales de compañía en los puestos de votación. Sin embargo, aunque la ley no impide llevar a los peludos amigos a las urnas, la entidad recomienda evaluar la conveniencia y las condiciones del lugar antes de hacerlo.

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¿Qué dice la normatividad sobre votar con mascotas?

En Colombia, más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales de 2026, distribuidos en 120.527 mesas y 13.742 puestos tanto en el territorio nacional como en el exterior. Según la Registraduría, la legislación electoral vigente no establece ninguna prohibición expresa para que los votantes asistan acompañados de sus mascotas. Así, en principio, cualquier persona puede acudir con su perro u otro animal de compañía al puesto de votación, sin que esto represente una infracción.

No obstante, la Registraduría Distrital y la Nacional han recomendado en anteriores ocasiones abstenerse de llevar animales de compañía a los puestos de votación, con el objetivo de evitar congestión, molestias o situaciones de incomodidad para otros votantes, especialmente en recintos cerrados, de alta afluencia o con espacios reducidos.

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Más de 41 millones de colombianos podrán votar en las elecciones presidenciales 2026, distribuidos en 120.527 mesas en Colombia y el exterior - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Qué sucede en la práctica en los puestos de votación?

Si bien no hay norma que lo prohíba, la decisión final de permitir el ingreso puede recaer en el personal logístico o de seguridad del lugar, especialmente si se presentan circunstancias que pongan en riesgo la seguridad, la logística del proceso electoral o el bienestar de las personas y los animales. Por tanto, aunque puede presentarte con su mascota, es recomendable hacerlo solo si el animal está bien socializado, no representa peligro y puedes mantenerlo bajo control durante toda la visita.

La Registraduría insiste en que no se debe llevar a la mascota hasta el cubículo de votación, salvo en el caso de perros de asistencia o acompañamiento para personas con discapacidad, quienes sí pueden ingresar acompañados hasta el interior del cubículo, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 163 de 1994.

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¿Quiénes pueden votar acompañados hasta el cubículo?

La Ley 163 de 1994 establece que los ciudadanos con limitaciones físicas, adultos mayores de 80 años o personas con problemas avanzados de visión tienen derecho a ingresar acompañados hasta el interior del cubículo de votación, sin perjuicio del secreto del voto, y tienen prelación en el turno de sufragio.

Solo los perros de asistencia para personas con discapacidad pueden ingresar hasta el interior del cubículo electoral, conforme al artículo 16 de la Ley 163 de 1994 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para el resto de los votantes, la compañía de mascotas o de otras personas debe restringirse a las zonas comunes del puesto de votación y no al área reservada para la marcación del tarjetón.

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Horarios y recomendaciones para el día de la elección

El horario de votación será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el país y en el exterior. Es importante recordar que solo podrán votar quienes hayan entregado su cédula al jurado de mesa antes del cierre, independientemente de si siguen en la fila.

Si lleva a su mascota, mantenga la aplicación de las normas de convivencia y considere la comodidad y seguridad de todos los asistentes, especialmente de niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad.

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Beneficios del certificado electoral

El horario de votación para las elecciones presidenciales de Colombia será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en todo el territorio nacional y en el exterior - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Al votar, recibirás el certificado electoral, documento que acredita tu participación y da derecho a diversos beneficios: descuentos en expedición de pasaporte y libreta militar, rebajas en matrículas de educación superior, prioridad en sorteos de becas y subsidios estatales, y reducción en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio, entre otros. En caso de extravío, la Registraduría ofrece mecanismos para solicitar un duplicado del certificado.

Finalmente, antes de acudir a las urnas, verifica tu lugar de votación en www.registraduria.gov.co, donde podrás consultar la dirección exacta, el número de mesa y la ubicación georreferenciada. También puedes utilizar la aplicación móvil “Infovotantes 2026”.

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