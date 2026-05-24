Denuncian campaña del Gobierno para “maquillar” la Paz Urbana y proteger a los responsables de la fiesta en cárcel de Itagui

La concejala afirmó que ninguno de los responsables de la fiesta en la cárcel La Paz ha sido trasladado - crédito @claudiacarrasq/X

Luego del escándalo nacional por la fiesta que se llevó a cabo en la cárcel de Itagüí por parte de algunos de los voceros de las estructuras armadas que están negociando la Paz Urbana con el Estado colombiano, el presidente Gustavo Petro pidió que los condenados que participaron de la celebración fueran trasladados de prisión.

Desde entonces, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderada por Otty Patiño anunció el traslado de tres presos. “Empezamos a mirar quienes tenían responsabilidad realmente en esa fiesta”, declaró el funcionario que fue desmentido por la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla.

PUBLICIDAD

En su cuenta de X, la antioqueña se fue lanza en ristre contra Patiño, al que llamo “viejo y mentiroso”, puesto que la concejala denunció que los dos últimos traslados anunciados en realidad no se registraron.

“Usted salió a decir que ya trasladaron a alias Alex Mentiras y alias Jonás por la parranda criminal en la cárcel de Itagüí del 8 de abril. ¡FALSO! Esos dos bandidos que yo alguna vez capturé en 2016 cuando fui fiscal, fueron capturados el 22 de abril de este año por la Sijín y un fiscal especializado de Medellín en operativos realizados en Antioquia. Un juez les dictó medida de aseguramiento y por eso terminaron en la cárcel de La Dorada… nunca estuvieron en el centro penitenciario La Paz“.

PUBLICIDAD

Carrasquilla aseguró que el Estado trasladó a un preso que no estuvo en la fiesta y mintió con otros dos presuntos movimientos de imputados - crédito @claudiacarrasq/X

La política paisa publicó un video en el que denunció que el Gobierno nacional estaría “maquillando” la realidad para poder justificar el anuncio de que las negociaciones de Paz Urbana no serán suspendidas.

“Mandaron al más bobo de todos, conocido con el alias de Pocho”, ahora dice que sacaron a “Alex Mentiras” y “Jonas”. Yo los capturé siendo fiscal en marzo de 2016... Para que vos vengas a decir que estuvieron en la parranda, y ahí es donde te tengo que decir mentiroso", replicó la concejala.

PUBLICIDAD

Carrasquilla afirmó que no se trata de una disputa política, sino una falta de ética por parte del Gobierno nacional, que anunció el traslado por la fiesta de dos individuos que en ese momento no habían sido capturados.

“La parranda ocurrió el 8 de abril y las capturas por segunda vez en Antioquia fueron el 22 de abril, nuevamente por la Sijín. Resulta que no es ningún traslado, sino que cuando fueron capturados solicitan el traslado para la medida de control de aseguramiento en la Cárcel de la Dorada. Sos tan conchudo que sales a decir que con esto se cierra la investigación por la parranda”.

PUBLICIDAD

La concejala fue la que denunció lo registrado durante la fiesta que se llevó a cabo en la cárcel La Paz - crédito @claudiacarrasq/Facebook

La antioqueña que fue fiscal en el pasado mencionó un presunto acuerdo entre cabecillas de las estructuras criminales y el Gobierno nacional que impide que los responsables de organizar la fiesta en la que se presentó Nelson Velásquez sean trasladados a otras prisiones.

“Definitivamente, a ustedes los que les gusta es proteger bandidos, por qué no han trasladado a los que tienen que trasladar, que son los cabecillas que están sentados en las mesas de diálogo. A vos te da miedo tomar decisiones”.

PUBLICIDAD

La concejala terminó su mensaje al indicar que, a pesar de los señalamientos que ha recibido, no dejará de hacer denuncias contra el Gobierno nacional. “Aquí seguimos haciendo las denuncias porque no vamos a permitir que les sigan dando beneficios a los bandidos”, puntualizó Carrasquilla.

A pesar de las polémicas, el Gobierno nacional seguirá negociando con los cabecillas de las estructuras criminales en Antioquia - crédito Visuales IA

Mientras la concejala pide claridad en la investigación del caso, el presidente Gustavo Petro reaccionó al anuncio de la continuidad del proceso de paz y defendió que se mantengan los diálogos con las estructuras criminales en Antioquia. “Es el proceso de paz de bandas de Medellín lo que ha permitido bajar la tasa de homicidios de la ciudad a nivel mejor que el de Bogotá y la mayoría de capitales de Colombia”, aseguró el mandatario.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro indicó que se ha registrado un “sabotaje” para impedir que se llegue a algún tipo de acuerdo con los cabecillas de las pandillas en Antioquia. “Algo que sería impensable hace unos años. El intento de quitarle la competencia del presidente como rector constitucional del orden público para sabotear procesos de paz en curso solo traería como consecuencia elevar la violencia en Medellín. En la violencia solo crece el narcotráfico y la sociedad pierde. El sabotaje a los procesos de paz solo es un suicidio”.