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Procuraduría vigila gestión del riesgo en Hidroituango ante presión por El Niño

El organismo de control revisó planes de riesgo, articulación territorial y compromisos de EPM con municipios del área de influencia del megaproyecto

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Se espera que Hidroituango entre en funcionamiento a finales de 2027 - crédito Colprensa
Hidroituango - EPM - Generación de energía - | crédito Colprensa

La Procuraduría General inició vigilancia preventiva a la gestión del riesgo de desastres en Hidroituango y en los municipios ubicados dentro del área de influencia del megaproyecto hidroeléctrico en Antioquia. La actuación busca verificar si los planes, protocolos y mecanismos de coordinación territorial están preparados frente a posibles emergencias, especialmente ante la presión que puede generar el fenómeno de El Niño.

El organismo de control informó que la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial realizó una mesa de trabajo y un recorrido técnico al Proyecto Hidroeléctrico Ituango los días 15 y 17 de julio. En la jornada participaron representantes de la hidroeléctrica, Empresas Públicas de Medellín, EPM, y los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.

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De acuerdo con la información publicada por Semana, la mesa técnica fue instalada para revisar el estado de los instrumentos de gestión del riesgo del proyecto, evaluar la capacidad de las entidades territoriales y fortalecer la articulación institucional con los municipios del área de influencia.

La Procuraduría señaló que, hasta el 31 de mayo, Hidroituango registraba un avance físico del 95,70 %, correspondiente a la construcción y montaje de las unidades 5 a la 8. Además, las unidades 1 a 4 se encuentran en operación comercial y aportan 1.200 MW al sistema interconectado nacional.

Hidroituango
Así se ve la parte interna de Hidroituango con sus cuatro turbinas funcionando - crédito EPM

Municipios tienen avances, pero persisten rezagos

El organismo de control indicó que Hidroituango cuenta con un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres con corte a diciembre de 2025. Sin embargo, la revisión también evidenció dificultades en algunos territorios del área de influencia.

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Aunque el 82 % de los municipios cuenta con PMGRD y EMRE actualizados, persisten rezagos asociados principalmente a falta de recursos”, señaló la Procuraduría.

La visita hace parte del seguimiento preventivo que el Ministerio Público adelanta desde la Resolución 0018 de 2020 y de las mesas técnicas promovidas desde 2022 con EPM, DAGRAN, UNGRD, la Gobernación de Antioquia, Corantioquia y las alcaldías del área de influencia. Según la entidad, en ese proceso se han realizado más de siete visitas y formulado más de 33 requerimientos.

Durante el encuentro, varios participantes plantearon la necesidad de proyectar y ampliar la obra frente a los fenómenos climáticos que se aproximan. La discusión coincidió con la configuración del fenómeno de El Niño y con la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica establecida mediante el Decreto 150 de 2026 por inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar.

Foto de archivo. Vista de la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González
Foto de archivo. Vista de la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

EPM deberá planear simulacro con municipios

La Procuraduría recordó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, requirió a Hidroituango complementar su Plan de Contingencias y actualizar la regla de operación del embalse. También se analizó el interés de la hidroeléctrica de elevar el embalse a su cota máxima de 420 msnm entre octubre y noviembre de 2026, mientras el Ideam estima un 82 % de probabilidad de consolidación del fenómeno de El Niño.

Como resultado de la jornada, la Procuraduría, EPM y los consejos departamentales acordaron compromisos para cerrar brechas de articulación en el territorio. En materia ambiental, se pactó programar una mesa de alto nivel con la ANLA y el Ministerio de Minas y Energía sobre las restricciones al aumento de cota previstas en la Resolución 2306 de 2019.

En el frente territorial, la Procuraduría promoverá mesas exploratorias para fortalecer la capacidad operativa de los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo. También elaborará, junto con municipios y gobernaciones, un informe con los temas críticos que deberá atender el nuevo Gobierno Nacional.

EPM, por su parte, se comprometió a planear un simulacro con municipios de los cuatro departamentos para verificar el Sistema de Alerta Temprana del proyecto. La Procuraduría también hará seguimiento a los compromisos de la empresa con comunidades de Buriticá, Briceño, Ituango, Toledo y Valdivia.

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