Colombia

María Claudia Tarazona confronta a Petro tras su discurso en el Congreso y habla del avance del caso Miguel Uribe

La viuda del senador cuestionó el rumbo de la investigación por el asesinato de su esposo, afirmó que el proceso se encuentra estancado y rechazó el preacuerdo entre la Fiscalía y alias ‘El Costeño’ por considerar que no contribuyó a esclarecer el crimen

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La afirmación la hizo el 20 de julio ante el Congreso, al instalar el nuevo periodo legislativo, y desató críticas de sectores opositores y de allegados de Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025 - crédito Presidencia de la República / YouTube

En su último discurso como jefe de Estado, el presidente saliente Gustavo Petro defendió la política de seguridad de su Gobierno y aseguró que durante su administración ningún integrante de la oposición murió o fue encarcelado por el Estado. Al hacer un balance de su gestión, afirmó: “Por eso no hubo estallidos sociales en mi gobierno y por eso, cuando hubo conflictividad social y política en la oposición, nadie perdió un ojo, nadie murió. Este Estado no asesinó a nadie. No llevé a nadie a la cárcel”.

Las declaraciones fueron rechazadas por María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, quien en entrevista con Blu Radio aseguró que las palabras del mandatario desconocen el asesinato de su esposo y constituyen una falta de respeto hacia su familia.

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“Es una falta de respeto conmigo, pero por supuesto también con los cientos de víctimas que tuvo este nefasto gobierno, porque no podemos olvidar que policías, militares y muchas personas murieron a causa de una violencia que el mismo presidente patrocinó con la máscara de la falsa paz total, dándole licencia a los delincuentes para movilizarse a lo largo y ancho del país”, afirmó.

Tarazona también reveló que, desde el asesinato de Miguel Uribe, ninguna autoridad del Ejecutivo se comunicó con ella ni con su familia. “Desde la muerte de Miguel nunca se pronunciaron, nunca nos llamaron, nunca hicieron nada”, afirmó. Recalcó que la ausencia de respaldo institucional incrementó el dolor tras el atentado y que incluso Petro publicó en redes sociales versiones contradictorias sobre los responsables, lo que calificó como un intento de “distraer la atención y la investigación por parte de la Fiscalía”.

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Durante la entrevista, la viuda del senador también detalló el impacto personal y familiar del crimen. “Esto es un dolor que es, yo pensaría que es eterno. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es darle un sentido y un propósito a lo que nos ha pasado. Vivirlo en familia con la responsabilidad de cuidar, proteger y darle todo el amor a Alejandro, que fue el amor más grande de la vida de Miguel”, relató ante los micrófonos del medio.

Al referirse al curso de la investigación, Tarazona fue enfática: “Yo creo que estamos en un punto estancados. Pasó un hecho lamentable y es que la fiscalía aceptó el preacuerdo de alias El Costeño. Un preacuerdo se acepta en el marco de una colaboración y de una celeridad que proporciona quien es imputado en cargos para que se pueda esclarecer los hechos, cosa que nunca sucedió con alias El Costeño, no dio ninguna información relevante”.

Maria Claudia Tarazona expresó su rechazo a Gustavo Petro por intentar asistir al funeral de su esposo, Miguel Uribe Turbay - crédito @maclaudiat/Instagram - Presidencia
María Claudia Tarazona aseguró que las declaraciones de Gustavo Petro desconocen el asesinato de Miguel Uribe. - crédito @maclaudiat/Instagram - Presidencia

El caso Miguel Uribe Turbay: contexto y proceso judicial

El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 durante un acto público en el barrio Modelia de Bogotá. Sufrió dos disparos en la cabeza y falleció el 11 de agosto tras más de dos meses internado. El crimen generó un amplio rechazo nacional e internacional y reavivó el debate sobre las garantías de seguridad para la oposición.

Por el asesinato, las autoridades capturaron a nueve personas y cuatro de ellas ya recibieron condena, incluido el adolescente que disparó contra Uribe Turbay. Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, declaró durante el juicio que la orden del atentado vino de la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC. En marzo de 2026, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de siete jefes de ese grupo armado, entre ellos alias Iván Márquez.

Según Tarazona, parte del dinero utilizado para el crimen “salió de Venezuela”, donde se refugian los líderes de la Segunda Marquetalia. Advirtió que, mientras no haya nuevas capturas, no se conocerán más detalles sobre la autoría intelectual del magnicidio.

Críticas a la “paz total” y peticiones al nuevo gobierno

La viuda del senador responsabilizó a la política de “paz total” impulsada por Petro por la expansión de los grupos armados ilegales. “La falsa paz total promovió la movilización de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez y del Zarco Aldinever por todo el país. Ya está comprobado que fueron los que dieron la orden, ya tienen orden de captura, tienen circular roja”, indicó.

Tarazona también señaló la falta de atención a las solicitudes de reforzamiento de esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) antes del atentado. “No he tenido ningún tipo de comunicación con el gobierno Petro, nunca se pronunciaron, nunca nos llamaron, nunca hicieron nada”, insistió.

De cara al futuro, expresó su expectativa frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Solicitó apoyo institucional para avanzar en la investigación: “Espero yo que con el nuevo presidente tengamos el apoyo del Gobierno nacional y todas las entidades necesarias para seguir esclareciendo el crimen de Miguel”.

María Claudia Tarazona pidió a los colombianos respaldar a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial - crédito Composición fotográfica Reuters y Colprensa
María Claudia Tarazona expresó su expectativa de que el gobierno de Abelardo de La Espriella contribuya al esclarecimiento del asesinato de Miguel Uribe. - crédito Composición fotográfica Reuters y Colprensa

Debate sobre menores de edad y responsabilidad penal

La condena al menor que disparó contra Uribe Turbay reabrió el debate sobre la responsabilidad penal de adolescentes en delitos graves. Tarazona consideró que el sistema penal debe enfocarse tanto en la prevención como en el fortalecimiento de las penas y la protección integral de los jóvenes. “Un joven de catorce años que es capaz de asesinar de la forma que este joven lo hizo con la vida de Miguel, es porque no ha tenido ni una respuesta, ni un sistema de protección, ni de su familia, ni de la sociedad y por supuesto, del Estado”, sostuvo.

Reacción en redes y palabras finales

Antes de la entrevista, Tarazona ya había manifestado su rechazo al discurso presidencial en su cuenta de X: “Petro acaba de decir en su discurso falso y mentiroso, que no murió nadie de la oposición. Como es capaz de decir eso, cuando es cómplice del asesinato de Miguel Uribe Turbay, el líder de la oposición en Colombia. Sinvergüenza, mentiroso, corrupto”.

María Claudia Tarazona calificó en X como falsas y ofensivas las palabras de Petro sobre la muerte de miembros de la oposición - crédito @mariac_tarazona / X
María Claudia Tarazona calificó en X como falsas y ofensivas las palabras de Petro sobre la muerte de miembros de la oposición - crédito @mariac_tarazona / X

La familia Uribe Turbay enfrenta el duelo con un mensaje de resiliencia: “Nosotros lo que hemos tratado de hacer es darle un sentido y un propósito a lo que nos ha pasado. Los primeros seis meses uno sobrevive a la tragedia y a la muerte de Miguel. Ahora enfrentando ya otra parte del duelo, la aceptación de su partida, el que no va a volver, el no volverlo a ver, el ver que también el mundo sigue andando”.

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