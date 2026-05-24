Colombia

Como si estuvieran en París: turistas ahora cuelgan candados del ‘amor’ en el popular puente de Occidente, en Santa Fe de Antioquia

Las historias detrás del ritual, los comercios que prosperan y la incertidumbre por el futuro patrimonial se cruzan en el corazón turístico del municipio antioqueño

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Decenas de parejas participan cada semana en el ritual de colocar candados del amor y lanzar las llaves al río Cauca - crédito Andrés Romero/ProColombia
Decenas de parejas participan cada semana en el ritual de colocar candados del amor y lanzar las llaves al río Cauca - crédito Andrés Romero/ProColombia

El auge de los candados del amor en el Puente de Occidente estaría redefiniendo el panorama de este monumento patrimonial del municipio de Santa Fe de Antioquia. Ahora, decenas de parejas participan en el ritual de colocar candados en las barandas del puente y arrojar las llaves al río Cauca, buscando simbolizar una unión sentimental irrompible.

Tras el retiro masivo de estos objetos en 2023 por parte de la Gobernación, la costumbre se reactivó rápidamente y hoy abundan los candados, según constató una investigación de El Colombiano tras una visita reciente.

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Colocar un candado en el Puente de Occidente expresa para muchas parejas un compromiso visible y duradero. El acto de lanzar la llave al río representa el deseo de una relación “sellada” y sin vuelta atrás, dando forma tangible a un vínculo considerado indisoluble. El ritual, difundido en redes sociales y alimentado por historias personales, ha aumentado su popularidad y transforma al puente en escenario de recuerdos compartidos.

El llamado ritual del candado tiene origen en Europa y se globalizó a finales del siglo XX. Diversas versiones ubican el inicio de la tradición en Serbia, donde una leyenda narra el vínculo entre una maestra y un soldado.

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Santa Fe de Antioquia. - Colprensa.
La restauración del Puente de Occidente en 2023 implicó el retiro masivo de candados, pero la costumbre resurgió rápidamente - Colprensa.

El fenómeno adquirió aún más fuerza en los años 2000 tras la publicación de la novela italiana Ho voglia di te, que relata cómo sus protagonistas aseguran su amor con un candado en el puente Milvio de Roma antes de arrojar la llave al río.

Desde entonces, ciudades en Francia, Italia, Asia y América han sido escenarios de esta costumbre. En Colombia, el fenómeno se estableció especialmente en el Puente de Occidente tras la habilitación de los pasos peatonales en el año 2000.

David Mesa y Jeimy Montoya, operarios de Medellín, participaron del auge de la costumbre. Contaron a El Colombiano que su vínculo comenzó tras conocerse en una página de Facebook y que decidieron sellar su lazo en el puente.

El hecho de tirar las llaves es como no romper ese lazo; porque si usted tiene las llaves, no queda cerrado”, señaló la mujer en medio de su visita al atractivo turístico antioqueño. Ambos especificaron que arrojaron las tres copias de la llave al río.

Actualmente, se contabilizan más de 500 candados en una baranda y más de 370 en la otra del puente, según El Colombiano - crédito Yago Grela/EFE
Actualmente, se contabilizan más de 500 candados en una baranda y más de 370 en la otra del puente, según El Colombiano - crédito Yago Grela/EFE

Otra pareja, Giancarlos Bran y Rosa Angélica Peña, repitió la ceremonia hace medio año. Su candado, sencillo y sin inscripciones, fue comprado en un local cercano y colocado después de superar un proceso de recuperación de salud en pareja. Con el tiempo, Bran perdió la ubicación precisa del candado, pero sostiene que la experiencia revitalizó su relación.

En el puente conviven desde modelos simples hasta candados grandes y personalizados, algunos incluso recubiertos en plástico para resistir el paso del tiempo. Hay quienes intentan ubicar su candado en los cables estructurales, desafiando la altura y la seguridad, mientras otros extienden la tradición para celebrar amistades y lazos familiares.

“Sabemos que simbólicamente es algo romántico y bonito entre las parejas, pero también tengo el sentido de que puede contaminar. Pero, como quedan ubicados ahí y no se mueven, no le veo tanta problemática”, señaló uno de los visitantes al diario nacional.

El impacto del ritual en el patrimonio y la economía local

El creciente número de candados genera inquietud entre quienes trabajan por la conservación del Puente de Occidente. Durante la restauración de 2023, el ingeniero Juan Fernando Franco de la Secretaría de Infraestructura relató en entrevista con El Colombiano que la cantidad de candados extraídos fue considerable. Actualmente, se estima la presencia de hasta 520 candados en una baranda y 378 en la otra, según el último registro de ese medio.

candados del amor cdmx -México- 13 febrero
El comercio local se beneficia, con ventas de hasta diez candados por fin de semana y precios que oscilan entre $8.000 y $20.000 - crédito imagen ilustrativa Infobae

El debate gira en torno al posible daño estructural por el peso y la corrosión de los candados. Referentes internacionales ilustran los riesgos: en París, fue necesario retirar 700.000 candados en 2015 debido al exceso de carga. Mientras tanto, en Santa Fe de Antioquia, no existe consenso sobre las consecuencias, y la costumbre persiste a pesar de las intervenciones oficiales.

Este fenómeno también ha impulsado el comercio local. Establecimientos cercanos, como el almacén La Mulera, llegan a vender diez candados por fin de semana, con precios entre $8.000 y $20.000 por unidad. El crecimiento del turismo y de la afluencia de parejas beneficia a los negocios aledaños y refuerza la identidad de la zona.

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