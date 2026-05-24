Colombia pisa fuerte en Victoria’s Secret: tres modelos harán casting en Miami rumbo al show 2026

Las modelos colombianas Laura Ramos, Paloma Echavarría y María Arango participaron en el casting presencial de Victoria’s Secret en Miami - crédito Brendan McDermid/REUTERS

Las pasarelas de Miami volvieron a tener acento colombiano. En medio de la convocatoria internacional que abrió Victoria’s Secret para encontrar nuevos rostros de cara a su desfile de 2026, tres modelos del país lograron llegar hasta el casting presencial realizado en Estados Unidos, una de las etapas más visibles del proceso de selección de la reconocida marca de lencería.

La noticia empezó a circular con fuerza en redes sociales y páginas especializadas en moda luego de conocerse que Laura Ramos, Paloma Echavarría y María Arango participaron en las audiciones organizadas por la firma en el Dadeland Mall de Miami. Allí, decenas de aspirantes desfilaron frente a representantes de la compañía y cazatalentos internacionales con la esperanza de avanzar a la siguiente fase.

PUBLICIDAD

María Arango sobresale en proyectos de fotografía editorial y campañas digitales, consolidándose en el ecosistema latinoamericano de moda internacional - crédito @maria_arango13/Instagram

La convocatoria hace parte de la nueva estrategia con la que Victoria’s Secret busca relanzar su imagen global tras varios años de transformaciones internas y cuestionamientos sobre los antiguos estándares de belleza promovidos por la industria. Ahora, la marca apuesta por perfiles más diversos, nuevas narrativas y talentos provenientes de distintos países, entre ellos Colombia.

Aunque todavía no se conocen las seleccionadas definitivas para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, la presencia de las tres colombianas en esta instancia ya despertó interés dentro del mundo del modelaje latinoamericano. El proceso no solo abre la posibilidad de desfilar en uno de los eventos de moda más mediáticos del planeta, además podría representar la firma de un contrato con IMG Models, una de las agencias más importantes del sector.

PUBLICIDAD

La compañía explicó que este año decidió ampliar su convocatoria y permitir la participación de aspirantes sin representación de agencias tradicionales. Por eso habilitó registros abiertos en varias ciudades estadounidenses como Miami, Los Ángeles, Houston y Chicago, donde cientos de jóvenes acudieron a las audiciones.

En el caso de Miami, las jornadas se desarrollaron entre el 21 y el 22 de mayo y reunieron a participantes provenientes de distintos países de América Latina. Entre ellas aparecieron las colombianas Laura Ramos, Paloma Echavarría y María Arango, quienes han construido carreras relacionadas con campañas editoriales, moda comercial y pasarelas internacionales.

PUBLICIDAD

Paloma Echavarría se destacó en el casting gracias a su crecimiento digital, su comunidad en redes sociales y colaboraciones en moda y belleza - crédito @palomaeca/Instagram

El nombre que más resonó tras conocerse la convocatoria fue el de Laura Ramos. La bogotana, nacida el 21 de mayo de 1996, comenzó en el modelaje desde la adolescencia. Su carrera tomó fuerza mientras estudiaba Arquitectura, profesión que alternó durante varios años con sesiones fotográficas y eventos de moda.

Con el paso del tiempo decidió enfocarse de lleno en la industria fashion y trasladarse a Estados Unidos para fortalecer su perfil internacional. Ha participado en plataformas como Miami Swim Week y New York Fashion Week, espacios considerados claves dentro del circuito global de la moda y los trajes de baño.

PUBLICIDAD

Además de su experiencia en pasarela, medios nacionales también la relacionaron anteriormente con concursos de belleza y representaciones regionales ligadas a Cundinamarca. Su perfil combina el trabajo editorial con una presencia constante en eventos de moda internacionales.

El caso de Paloma Echavarría es distinto. Su crecimiento es mucho más digital y reciente. Su nombre empezó a sonar con fuerza luego de que cuentas especializadas en modelaje compartieran imágenes de su participación en el casting de Miami. En redes sociales, Echavarría desarrolló contenido relacionado con fotografía, moda y lifestyle, construyendo una comunidad interesada en tendencias estéticas y campañas visuales. Parte de su trabajo ha estado vinculada con colaboraciones para marcas emergentes de ropa y belleza.

PUBLICIDAD

Laura Ramos, bogotana nacida en 1996, cuenta con experiencia en Miami Swim Week y New York Fashion Week, consolidando su perfil internacional - crédito @lauraramosss/Instagram

Aunque todavía se encuentra consolidando su carrera internacional, la convocatoria de Victoria’s Secret aparece como una oportunidad importante para proyectarse en escenarios mucho más grandes dentro de la industria. María Arango, por su parte, trabaja principalmente en fotografía editorial y campañas digitales. Su nombre ha circulado en plataformas independientes de representación de talento latinoamericano, especialmente en proyectos vinculados con moda y contenido visual para marcas.

Su participación en el casting también refleja el creciente espacio que ganaron las modelos colombianas en escenarios internacionales. Durante los últimos años, varias figuras del país lograron abrirse camino en mercados como Miami, Nueva York y Europa, impulsadas por agencias extranjeras y redes sociales.

PUBLICIDAD

Uno de los antecedentes más importantes ocurrió en 2025, cuando la modelo tumaqueña Valentina Castro se convirtió en la primera colombiana en desfilar oficialmente en el Victoria’s Secret Fashion Show. Ese momento fue visto por muchos como una señal de apertura para nuevas representantes del país dentro de la industria global.