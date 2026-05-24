Colombia

Álvaro Uribe envió mensaje a los grupos armados ilegales de Colombia: “Apenas sienta el apretón de Estados Unidos, los entrega”

El exmandatario colombiano (2002-2010) volvió a cuestionar al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, desde sus redes sociales oficiales

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El pronunciamiento del expresidente colombiano (2002-2010) y líder natural del Centro Democrático lo hizo desde el municipio de Segovia, en Antioquia - crédito @AlvaroUribeVel/X

Desde el municipio de Segovia, Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió nuevamente al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y le envió un mensaje a los grupos armados ilegales de Colombia.

A través de un video, el exmandatario colombiano (2002-2010) les dijo al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo, y a las disidencias de las Farc que “no se confíen” de Iván Cepeda.

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“Aquí en Segovia (Antioquia), envío un mensaje al ELN, a las Farc, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo: no se confíen de Iván Cepeda“, afirmó Uribe Vélez.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, les dijo al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo, y a las disidencias de las Farc que “no se confíen” de Iván Cepeda - crédito Colprensa
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, les dijo al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo, y a las disidencias de las Farc que “no se confíen” de Iván Cepeda - crédito Colprensa

Según el líder natural del Centro Democrático, “apenas sienta la presión de Estados Unidos” el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico los entregará a la justicia, recordando lo sucedido con Cuba y Venezuela.

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“Apenas sienta presión de Estados Unidos, los entrega. Ellos conocen la traición, como ocurrió en Cuba y en Venezuela”, expresó el exmandatario.

Álvaro Uribe aseguró que con Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, la situación será diferente.

El exsenador afirmó que en un eventual gobierno de Paloma Valencia habría “un sometimiento a la justicia” conforme a lo establecido en la Constitución.

“Con Paloma, las cosas son serias: un sometimiento a la justicia conforme a la Constitución y de manera directa”, aseveró el expresidente Uribe.

Álvaro Uribe Vélez - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe Vélez afirmó que en un eventual gobierno de Paloma Valencia habría “un sometimiento a la justicia” conforme a lo establecido en la Constitución - crédito @AlvaroUribeVel/X

En otra publicación, el expresidente Uribe calificó a Iván Cepeda de “asolapado”. Según el líder natural del Centro Democrático, el candidato del Pacto Histórico “oculta en la paz su apoyo al terrorismo”.

“Cepeda es solapado. Oculta en la paz su apoyo al terrorismo. Paloma es transparente. Protección a la ciudadanía y combate al terrorismo. A diferencia de Cepeda, Álvaro Uribe le da la cara a todo (sic)”, aseveró Álvaro Uribe Vélez.

Álvaro Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X
Según Álvaro Uribe Vélez, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, “oculta en la paz su apoyo al terrorismo” - crédito @AlvaroUribeVel/X

Denuncia de Álvaro Uribe

El expresidente Uribe hizo pública una denuncia a través de sus redes sociales sobre un presunto intento de obstaculizar su visita a Segovia. Uribe apuntó a sectores relacionados con el Pacto Histórico y mencionó al representante a la Cámara Hernán Muriel Pérez como posible involucrado en acciones para afectar su desplazamiento en la zona.

Uribe expresó: “Tengo información que sectores del Pacto Histórico que vinculan al representante Hernán Muriel, buscan sabotear con mentiras mi visita del día de mañana a Segovia y a la región para hablar sobre Paloma Valencia”.

Añadió que el propósito de la venta de la mina fue “salvar las pensiones y la fuente de empleo de los trabajadores”, destacando que el proceso se llevó a cabo “con toda transparencia”.

El expresidente afirmó en redes sociales que su objetivo es defender la transparencia en la venta de la mina y hablar sobre formalización minera - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente afirmó en redes sociales que su objetivo es defender la transparencia en la venta de la mina y hablar sobre formalización minera - crédito @AlvaroUribeVel/X

Durante su visita, Uribe planea tratar el tema de la formalización minera, presentado como el eje de su agenda. El exmandatario señaló que el encuentro busca discutir ese tema con la comunidad local, enfocándose en la situación del sector minero y las condiciones laborales.

Los desencuentros entre Uribe y Muriel Pérez han sido constantes. Recientemente, el representante Muriel denunció haber sido blanco de más de 35 amenazas después de un altercado con Uribe en Llanogrande, Antioquia. Este hecho se difundió ampliamente a través de redes sociales y medios de comunicación, luego de una intervención artística dedicada a las víctimas de los “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales reconocidas y documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Muriel contó a Rtvc que las amenazas comenzaron poco después de un enfrentamiento público con Uribe, quien decidió intervenir personalmente y borrar un mural dedicado a la memoria de las víctimas, pintado por organizaciones sociales cerca de su residencia en Llanogrande.

Entre los mensajes recibidos, Muriel destacó uno en particular, que le exigía abandonar su vivienda junto con su familia en un plazo de 20 días, bajo amenaza de muerte. El representante afirmó: “Me han enviado un mensaje en específico, de los más de 35 mensajes de amenazas y hostigamientos graves que hemos sistematizado para realizar la denuncia, no solo en contra de esas personas, sino de Álvaro Uribe también, en donde me dan 20 días y me dicen que si en 20 días no me voy de mi casa con mi familia, entonces llegan a asesinarnos a mí y a mi familia”.

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