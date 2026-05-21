Navegar por el río Bogotá en 2026 ya es posible: así son los recorridos gratuitos de cuatro kilómetros para conocer su recuperación

El río Bogotá recibe aportes principales de los ríos Salitre, Torca, Fucha y Tunjuelo y atraviesa 47 municipios y la capital - crédito CAR

Navegar por el río Bogotá ya no es solo una posibilidad, sino una experiencia educativa y ambiental que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha puesto al alcance de la ciudadanía.

Gracias a sus recorridos guiados gratuitos, los habitantes de Bogotá y los municipios vecinos pueden conocer de cerca la recuperación ambiental de este importante afluente, descubrir su biodiversidad y ser testigos del renacer de un ecosistema clave para la región.

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El río Bogotá, que nace en el páramo de Guacheneque y desemboca en el río Magdalena, ha sido por décadas símbolo de los desafíos ambientales de la capital y Cundinamarca. A su cuenca llegan los ríos Salitre, Torca, Fucha y Tunjuelo, los cuatro principales afluentes de la ciudad, y atraviesa el distrito y 47 municipios.

A partir de esto, la CAR, en alianza con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), promueve recorridos pedagógicos en barco con el fin de sensibilizar a la población sobre la importancia de la recuperación y el cuidado de las fuentes hídricas.

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Los recorridos permiten observar avances en descontaminación, con la Ptar El Salitre y la restauración de humedales y ecosistemas asociados - crédito @HamiBarrios / X

Estos recorridos no solo permiten observar la fauna y flora de la sabana, también conocer de primera mano los avances en descontaminación, como los resultados de la Ptar El Salitre y la transformación de los humedales y zonas aledañas. Son, además, una herramienta para fomentar el respeto por el río y el compromiso colectivo con su protección.

¿Cómo participar en los recorridos por el río Bogotá?

Para acceder a esta experiencia, es necesario realizar una inscripción previa siguiendo estos pasos:

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Enviar una solicitud al correo electrónico sau@car.gov.co indicando el interés en participar en la navegación pedagógica. En el mensaje, se debe especificar el nombre de la institución, organización o grupo que representa el solicitante. La Dirección Técnica Fiab de la CAR revisará la disponibilidad y responderá por correo electrónico, informando las fechas y requisitos para participar.

Es importante tener en cuenta que la navegación está dirigida principalmente a grupos organizados, como instituciones educativas, colectivos ambientales y organizaciones sociales, como parte de su labor pedagógica y de sensibilización.

Detalles del recorrido

Costo: el recorrido es completamente gratuito.

Punto de embarque: muelle del Puente de Guadua (calle 80), en el límite entre Bogotá y Cota.

Ruta común: el recorrido navega por la cuenca media, desde el muelle de la calle 80 hasta la zona de la pista norte del Aeropuerto El Dorado. El trayecto dura entre 16 y 22 minutos por sentido.

Objetivo: observar humedales, especies de flora y fauna de la sabana y visibilizar los avances de recuperación ambiental.

La inscripción para los recorridos en el río Bogotá está dirigida principalmente a grupos organizados y se realiza vía correo electrónico - crédito Corporación Autónoma Regional (CAR)

Durante el recorrido, expertos de la CAR y la Secretaría Distrital de Ambiente explican la historia del río, los proyectos de descontaminación y la importancia de conservar los ecosistemas asociados.

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Política hídrica y ambiental para Bogotá y la región

La navegación por el río Bogotá es solo una parte de una estrategia más amplia de conservación y gestión hídrica. Recientemente, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y la CAR firmaron una resolución conjunta que adiciona 350.010 hectáreas como Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación del Recurso Hídrico. La decisión eleva a más de 670.000 hectáreas el territorio priorizado para la protección del agua y los ecosistemas estratégicos, cerca de dos veces el tamaño de Bogotá.

La resolución permite focalizar inversiones ambientales, desarrollar mecanismos como pagos por servicios ambientales y firmar acuerdos de conservación con familias campesinas, orientando recursos hacia territorios donde se produce y regula el agua que abastece a la ciudad y 39 municipios de la región.

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La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, destacó: “Proteger el agua de Bogotá empieza mucho antes de que llegue a nuestras casas: empieza en los páramos, en los bosques, en los humedales y en las zonas rurales que regulan este recurso”.

El 61% de las nuevas áreas protegidas se encuentra en la cuenca del río Bogotá, impactando 39 municipios y priorizando la protección del agua - crédito Secretaría de Ambiente de Bogotá

Por su parte, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, director general de la CAR, subrayó que estas alianzas fortalecen la prevención y adaptación frente a la crisis climática, garantizando el abastecimiento de agua para las comunidades.

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Avances y retos en la restauración

El 61% de las nuevas áreas protegidas está ubicado en la cuenca del río Bogotá, con incidencia directa sobre 39 municipios de Cundinamarca. El resto se localiza en sectores clave como las cuencas de los ríos Suárez, Carare-Minero y Negro, y el Páramo de Guerrero. El 95% de esas áreas son rurales y más del 97% están clasificadas como de alta prioridad para la conservación del agua.

Finalmente, en solo dos años, la administración distrital y la CAR han duplicado el promedio anual de conservación de áreas estratégicas, logrando 4.420 hectáreas conservadas mediante pagos por servicios ambientales en 1.233 predios rurales.

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