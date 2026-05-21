Avianca lanzó alerta por nueva modalidad de estafa con tiquetes baratos en redes sociales: “Demasiado bueno para ser verdad”

Avianca advierte sobre el aumento de fraudes en la compra de tiquetes aéreos ofrecidos por intermediarios no autorizados en redes sociales - crédito Europa Press

Las ofertas de tiquetes extremadamente baratos en redes sociales y cadenas de WhatsApp volvieron a encender las alarmas en el sector aéreo. Avianca advirtió sobre el aumento de modalidades de fraude relacionadas con la compra de vuelos a través de intermediarios no autorizados, una práctica que, según la compañía, ha dejado a varios usuarios sin dinero y sin posibilidad de viajar.

La aerolínea explicó que durante los últimos meses se detectaron nuevos mecanismos utilizados por estafadores para atraer compradores con supuestas promociones imposibles de encontrar en canales oficiales. En muchos casos, las ofertas aparecen en perfiles personales, grupos de mensajería o cuentas que se hacen pasar por asesores especializados en turismo. Detrás de esos anuncios, sin embargo, se esconden transacciones irregulares que pueden terminar invalidando la reserva del pasajero. La empresa insistió en que adquirir tiquetes mediante redes informales representa un riesgo alto, incluso cuando la persona desconoce que está siendo víctima de una estafa.

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Las estafas con tiquetes baratos proliferan en WhatsApp y redes sociales, dejando a viajeros sin dinero y sin posibilidad de volar - crédito X

El fenómeno se volvió cada vez más frecuente en temporadas de alta demanda, cuando miles de viajeros buscan promociones para vacaciones, puentes festivos o trayectos internacionales. Aprovechando esa necesidad, algunos supuestos vendedores ofrecen descuentos llamativos que terminan siendo falsos o que esconden maniobras sospechosas.

Según explicó Avianca, una de las prácticas identificadas consiste en ofrecer trayectos innecesarios con la promesa de cancelarlos después para generar supuestos beneficios económicos. La aerolínea señaló que este tipo de procedimientos no solo resultan irregulares, también pueden provocar problemas en la reserva y afectar directamente al pasajero. Frente a ese panorama, la compañía hizo un llamado para que los usuarios compren únicamente a través de canales oficiales. Entre ellos mencionó su página web, la aplicación móvil y las agencias de viajes reconocidas y autorizadas.

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Además, recomendó revisar cuidadosamente la dirección web antes de realizar cualquier pago. Los ciberdelincuentes suelen crear páginas similares a las originales para engañar a los usuarios y obtener datos personales o financieros. Otro de los puntos que más preocupa a la empresa tiene que ver con las transferencias bancarias solicitadas a cuentas personales. De acuerdo con Avianca, cuando un supuesto asesor pide consignar dinero directamente a nombre de una persona natural o de un “intermediario independiente”, se trata de una señal de alerta que podría indicar una estafa.

Ofertas de vuelos con descuentos imposibles, publicadas por perfiles y cuentas no verificadas, representan un riesgo alto para el consumidor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La aerolínea también pidió desconfiar de promociones “demasiado buenas para ser verdad”, especialmente cuando los precios están muy por debajo de las tarifas normales del mercado. Aunque las ofertas y descuentos existen, la compañía aseguró que las tarifas competitivas siempre están disponibles a través de sus plataformas oficiales y agencias autorizadas.

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En el comunicado, Avianca recordó que los usuarios cuentan con canales verificados para resolver dudas sobre reservas, promociones o autenticidad de los tiquetes. Entre ellos se encuentran el asistente virtual Vianca en WhatsApp, el Contact Center y las cuentas oficiales verificadas con sello azul en redes sociales.

La empresa insistió además en la importancia de proteger la información confidencial. Datos como números de tarjetas, códigos de seguridad, claves o contraseñas nunca deben compartirse mediante enlaces sospechosos, llamadas telefónicas no verificadas o correos electrónicos desconocidos. “Avianca jamás solicitará contraseñas ni códigos de verificación por estos medios”, reiteró la compañía dentro de sus recomendaciones de seguridad para los viajeros.

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Avianca identifica nuevos mecanismos de fraude, como trayectos innecesarios y cancelaciones falsas, que afectan la validez de las reservas - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

El incremento de este tipo de fraudes ocurre en un contexto donde las compras digitales de servicios turísticos siguen creciendo en Colombia y América Latina. Cada vez más usuarios adquieren vuelos por internet, lo que también abrió espacio para nuevas modalidades de engaño que se expanden rápidamente por redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Expertos en seguridad digital advierten que los estafadores suelen aprovechar momentos de alta demanda o promociones masivas para captar víctimas con mensajes de urgencia, descuentos limitados o supuestos cupos exclusivos. Muchas veces, las publicaciones utilizan imágenes reales de aerolíneas y logotipos oficiales para generar confianza. Por eso, las autoridades y las compañías aéreas insisten en verificar siempre la autenticidad de las páginas y evitar realizar pagos apresurados sin confirmar el origen de la oferta.

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