Esposa de Daniel Quintero lo defendió de las críticas de Paloma Valencia y arremetió contra la candidata: “No es más otra aprendiz”

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, resaltó su trayectoria académica y señaló a Paloma Valencia de ser "títere" del expresidente Álvaro Uribe - crédito @diamaov/X

Diana Marcela Osorio, esposa de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente Nacional de Salud, defendió al funcionario de señalamientos que hizo en su contra la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático.

La aspirante criticó el nombramiento de Quintero como superintendente, recordando que está siendo investigado por irregularidades identificadas durante su administración, en relación con el proceso de restitución de un predio. “ACTUAL GERENTE PARA SOLUCIONAR LA CRISIS DE LA SALUD: Twitero que fue imputado por corrupción junto a decenas de sus funcionarios por sus actuaciones como alcalde de Medellín”, escribió la también congresista en su cuenta de X.

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Adicionalmente, comparó al exalcalde con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, recalcando que su coequipero se encargará de ponerse al frente de la crisis del sistema de salud del país, si llega a ganar las elecciones. Además, resaltó su formación académica y su trayectoria profesional, la cual, según indicó, ha sido honesta.

La candidata Paloma Valencia comparó a Juan Daniel Oviedo con Daniel Quintero, actual superintendente Nacional de Salud - crédito @PalomaValenciaL/X

“GERENTE DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE #PalomaValencia2026: Vicepresidente. Doctor en Economía. Funcionario ejemplar, honesto hasta la médula, ejecutivo y profundamente humano. El que SÍ entrega resultados”, precisó Valencia en la red social.

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La esposa de Daniel Quintero respondió a los señalamientos de la candidata presidencial a través de una publicación en X. En ella, defendió la idoneidad del exmandatario local para asumir las responsabilidades en la Superintendencia Nacional de Salud, orientadas a la inspección y vigilancia y a la toma de medidas frente a la crisis en el sistema de salud.

Destacó su amplia formación académica y advirtió que el partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez e integrado por Paloma Valencia, ha adelantado una persecución en su contra.

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Diana Osorio defendió el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente - crédito @Supersalud/X

“Daniel Quintero es MBA de Boston University, especialista en finanzas de los Andes e ingeniero electrónico de la de Antioquia. Quintero no es hijo de ex presidente sino hijo de un mecánico. Perseguido por el partido que usted representa”, indicó.

Asimismo, aseguró que, teniendo en cuenta su trayectoria política y su trabajo como alcalde de Medellín (2020-2023), se puede decir que tiene experiencia en gobernanza, algo que, a su juicio, le hace falta a Valencia, que quiere ocupar el cargo más importante del país. Esto, teniendo en cuenta que la aspirante lleva más de 20 años ejerciendo como congresista, pero no ha tenido ningún puesto de gobierno.

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La pareja del exalcalde aprovechó para señalar a Valencia de actuar bajo las órdenes e intereses del expresidente Uribe, que respalda su candidatura. “Le lleva ventaja a usted en miles de días gobernando. Usted no es más otra aprendiz, títere de Uribe”, aseveró Osorio en la red social.

Diana Osorio, pareja de Daniel Quintero, respaldó el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente - crédito @diamaov/X

La investigación penal contra Daniel Quintero

La Fiscalía General de la Nación señala a Daniel Quintero de haber estado involucrado en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir ilegalmente un lote de uso público. El trámite, presuntamente, se centró en convertir una cesión gratuita en una compraventa para pagar $40.509.311.965.

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De acuerdo con el ente acusador, los hechos investigados ocurrieron entre febrero de 2020 y mayo de 2023. En ese período, como parte de una conciliación prejudicial, exservidores de la administración de Quintero habrían intentado favorecer económicamente a tres particulares: Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, “cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles” la millonaria suma estipulada.

“Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Medellín imputó a Quintero Calle (...) los delitos de peculado por apropiación en favor terceros y prevaricato por acción”, precisó la Fiscalía.

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La Fiscalía imputó a Daniel Quintero los delitos de peculado por apropiación en favor terceros y prevaricato por acción - crédito Luisa González/Reuters

Ni Quintero Calle ni los otros 10 procesados por estos hechos aceptaron los cargos que les fueron endilgados. Sin embargo, continúan siendo investigados por las irregularidades encontradas por la Fiscalía.