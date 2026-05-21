Colombia

Mauricio Gaona, hijo de un magistrado asesinado en el Holocausto de Justicia, presentó su libro y envió alertó: “Pueden asesinar al hombre, pero no las ideas”

El jurista colombiano dirige su mensaje a la juventud y recalca que su mayor propósito es inspirar pensamiento autónomo y fortaleza frente a la manipulación política

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El abogado y constitucionalista colombiano advirtió sobre los posibles peligros de una reforma que elimine la oposición y transforme el equilibrio de poderes democráticos - crédito @mauriciomatri / X
Las declaraciones del académico colombiano ocurrieron después de la difusión de su obra en Medellín, donde aseguró que las intimidaciones han aumentado y que las mismas se eliminan de redes sociales poco después de haberse difundido - crédito @mauriciomatri / X

Mauricio Gaona, jurista y profesor colombiano, (hijo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona Cruz, asesinado en la toma y retoma al Palacio de Justicia en 1985) confirmó que ha recibido amenazas de muerte luego de la presentación de su libro La Constitución soy yo, Cuando la norma es el arma que desmantela la democracia.

El académico explicó a Semana que estas intimidaciones se difunden y luego se eliminan, y que se incrementaron tras la difusión de su obra en Medellín.

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A pesar de este aumento en las amenazas, afirmó: “Estoy consciente de que están llegando y que se han incrementado después de la presentación de mi libro en Medellín. Pero yo no tengo miedo”. Consultado por cómo enfrenta la situación, relató: “Yo no solo tengo el mejor ejemplo de cómo se enfrenta eso. Mi padre no le tuvo miedo a Pablo Escobar, no les voy a tener miedo yo a unos operadores digitales organizados para amedrentar—esos ‘bodegueros’ que buscan intimidar en redes sociales”.

El legado de Manuel Gaona Cruz y la referencia a Pablo Escobar

Durante la presentación, Mauricio Gaona evocó la memoria de su padre, el magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema en Bogotá. Rememoró los consejos sobre construir un legado a través del conocimiento y la fortaleza:

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Las declaraciones del académico colombiano ocurrieron después de la difusión de su obra en Medellín, donde aseguró que las intimidaciones han aumentado y que las mismas se eliminan de redes sociales poco después de haberse difundido - crédito captura de pantalla Semana / X
Las declaraciones del académico colombiano ocurrieron después de la difusión de su obra en Medellín, donde aseguró que las intimidaciones han aumentado y que las mismas se eliminan de redes sociales poco después de haberse difundido - crédito captura de pantalla Semana / X

“Mi padre me decía que había que escribir un libro para dejar escuela, sembrar un árbol para echar raíces y tener un hijo para no desaparecer jamás”, compartió el jurista con el medio mencionado.

A pesar de las amenazas, sostuvo que su compromiso es dejar una huella perdurable. “Pueden asesinar al hombre, pero no las ideas”, afirmó. Su mensaje, indicó, se orienta a los jóvenes, a quienes invitó a proyectar su futuro y expresó que el contenido de su libro simboliza esa herencia: “Yo les dejo esto, mis ideas”.

Reflexiones sobre populismo y manipulación política en Colombia

En su intervención, Mauricio Gaona alertó sobre los riesgos del populismo y la manipulación de la percepción social, especialmente en escenarios electorales.

Definió el populismo como una forma de acceder al poder mediante la alteración de la percepción de la realidad política, social y económica de los votantes, de acuerdo con lo que manifestó a Semana.

Explicó que el líder populista intenta influir antes de que la percepción ciudadana se transforme en una conceptualización estable y remarcó: “La conceptualización más importante que nosotros tenemos es la ley”.

Según Gaona, agotada la manipulación, suele venir una reacción autoritaria: “Antes la democracia moría en un cuartel, con tanques. Era un golpe militar, un golpe de Estado. Ahora el arma es la Constitución, la más efectiva, la más dúctil”.

José Mauricio Gaona es hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado en la toma del Palacio de Justicia en 1985 - crédito @Frankzm/X - Consejo de Estado
Las reflexiones emitidas por el académico subrayan el riesgo de la reinterpretación de hechos recientes y cómo estos relatos pueden ser usados para influir en la percepción social de la ciudadanía - crédito @Frankzm/X - Consejo de Estado

Al analizar los ciclos del populismo, señaló que estos movimientos buscan culpables circunstanciales—como la élite o los inmigrantes en otros países—y utilizó como ejemplo las reinterpretaciones recientes de hechos históricos en Colombia, como la toma del Palacio de Justicia, donde la memoria colectiva puede ser manipulada desde el relato oficial.

Paradojas de los acuerdos nacionales y advertencias sobre el autoritarismo

En otro momento, el profesor Gaona afirmó que los llamados acuerdos nacionales suelen funcionar como modelos de transición democrática hacia estructuras más autoritarias.

“La frase ‘acuerdo nacional’ es arquetípica del proceso que va de la democracia a la dictadura constitucional”, sostuvo en declaraciones al medio citado.

Gaona recordó el caso de Venezuela tras la pérdida del control del Congreso por parte de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en diciembre de 2016, cuando el mandatario utilizó la narrativa del acuerdo nacional como antesala para reconfigurar el poder.

El proyecto digital recopila pruebas, testimonios y documentos desclasificados sobre el asesinato del magistrado durante la toma del Palacio de Justicia - crédito manuelgaonacruz.org
El proyecto digital recopila pruebas, testimonios y documentos desclasificados sobre el asesinato del magistrado durante la toma del Palacio de Justicia - crédito manuelgaonacruz.org

El jurista advirtió que las expresiones “paz total” y “acuerdo nacional” pueden enmascarar vías hacia la impunidad o la exclusión. Sostuvo: “La paz total tampoco ni siquiera se puede llamar paz total, porque todavía no hay un tema de impunidad determinado; se sigue impunidad total… Lo mismo con el acuerdo nacional”.

De acuerdo con el profesor Gaona, la historia reciente de América Latina muestra la reiteración de estos esquemas. Señaló que el discurso de unidad, en ocasiones, funciona como paso previo a la consolidación de regímenes autoritarios, replicando patrones que ya se vivieron en países vecinos.

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