Un militar muerto y cinco heridos por atentados simultáneos con drones bomba en el sur de Bolívar

El saldo de los ataques con drones en Bolívar es de un soldado muerto y cinco heridos, según la Primera División del Ejército - crédito Ejército Nacional

El sur del departamento de Bolívar fue escenario de dos ataques coordinados con drones armados con explosivos, dejando como saldo la muerte de Óscar Enrique Palacios Rivas, soldado profesional del Ejército Nacional, y cinco militares heridos, según confirmó la Primera División de la institución castrense.

El primer hecho ocurrió en la vereda Santa Helena, en el municipio de Santa Rosa del Sur. Allí, integrantes del grupo armado residual conocido como GAO-r, Estructura 37, lanzaron explosivos mediante drones contra tropas del Batallón de Despliegue Rápido No. 25. En ese ataque perdió la vida Óscar Palacios Rivas y otro uniformado resultó gravemente herido.

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Un segundo ataque, registrado en el municipio de Arenal, tuvo como objetivo a miembros del Batallón de Infantería de Selva No. 48. En este caso, dos suboficiales y dos soldados sufrieron lesiones a causa de artefactos explosivos, cuya activación se atribuyó al grupo armado ELN.

Los militares heridos fueron trasladados a un centro hospitalario en Bucaramanga, donde sus condiciones médicas fueron catalogadas como estables y las lesiones no se consideran graves.

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El primer ataque con drones se registró en la vereda Santa Helena, perpetrado por el GAO-r Estructura 37 contra el Batallón de Despliegue Rápido No. 25 - crédito X

Entretanto, el Ejército Nacional informó que estos hechos ocurrieron cuando las tropas adelantaban operaciones militares de estabilidad y presencia en la región de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Los ataques con drones armados son considerados por la institución castrense como una infracción grave al derecho internacional humanitario y una violación de los derechos humanos.

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El Ejército rechazó “de manera categórica el empleo de estos medios y métodos ilícitos de guerra”, reafirmando su decisión de continuar las operaciones para neutralizar a los grupos armados y proteger a la población civil.

En un mensaje oficial, la Primera División expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares de Óscar Enrique Palacios Rivas, asegurando que recibirán el acompañamiento integral por parte del equipo interdisciplinario de la institución.

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El sur de Bolívar sufre dos ataques con drones explosivos contra el Ejército Nacional durante operaciones militares de control territorial - crédito X

“El Comando de la Primera División expresa sus más sentidas condolencias y total solidaridad con los familiares y allegados de nuestro soldado, a quienes se les brindará el acompañamiento integral correspondiente por parte del equipo interdisciplinario de la institución”, señaló el Ejército Nacional.

Ataque con drones en Suárez, Caucó, dejó a un subintendente asesinado

Un ataque con drones explosivos contra tropas del Ejército Nacional dejó muerto al subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero y causó seis soldados heridos en zona rural de Suárez, en el norte del Cauca, en una acción que la institución atribuyó a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, según el comunicado del Comando de la Tercera División.

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El hecho ocurrió en la tarde del martes 19 de mayo en la vereda Cañutico, donde las unidades adelantaban operaciones militares.

Las autoridades vinculan a esa misma estructura con una secuencia de ataques con artefactos lanzados desde aeronaves no tripuladas en el municipio, entre ellos uno contra la estación de Policía de Suárez en el que fueron arrojados 22 explosivos, según dijo el comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya.

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subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero - crédito @Ejercito_Div3/X

El nuevo ataque se registró un día después de la captura de alias “Candamil”, señalado como presunto coordinador de este tipo de acciones en el norte del Cauca, de acuerdo con las autoridades citadas por Infobae.

El Ejército informó que las tropas atacadas pertenecen al Batallón de Despliegue Rápido N.° 14, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, y que se encontraban en operaciones en la vereda Cañutico cuando fueron blanco de la ofensiva, según el comunicado de la Tercera División.

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La institución agregó que los seis soldados profesionales heridos recibieron atención inicial de enfermeros militares y luego fueron trasladados a un centro asistencial de la región.

“El Ejército Nacional rechaza de manera contundente esta acción terrorista perpetrada mediante el uso indiscriminado de artefactos explosivos lanzados desde drones”, señaló la institución.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la ofensiva habría sido ejecutada mediante un enjambre de drones acondicionados con explosivos contra las unidades militares que permanecían en el sector. Tras el ataque, las Fuerzas Militares continuaron operaciones en la vereda Cañutico y en otros puntos cercanos del municipio de Suárez para ubicar a los responsables.

El Ejército sostuvo además que mantendrá operaciones sostenidas en esta región del suroccidente colombiano para proteger a las comunidades y debilitar las estructuras armadas ilegales que operan en el departamento.