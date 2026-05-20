Iván Cepeda rechazó señalamientos de Álvaro Uribe por el mural en Rionegro: “Le duele la verdad y la ruptura de su hegemonía autoritaria”

El senador Iván Cepeda reaccionó a los señalamientos de Álvaro Uribe en su contra, tras la controversia por un mural en memoria de los 'falsos positivos'; justo en frente de la residencia del expresidente - crédito Colprensa - @AlvaroUribeVel/X

Con un fuerte pronunciamiento, el senador del Pacto Histórico y candidato presidencial Iván Cepeda responsabilizó el miércoles 20 de mayo al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por las amenazas recibidas por líderes del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida en Antioquia, tras el reciente incidente ocurrido frente a la residencia del exmandatario en Llanogrande, Rionegro.

El congresista, que parte como favorito para la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo, afirmó que la controversia se centra en que “a Uribe le duele la verdad y la ruptura de su hegemonía autoritaria en Antioquia”, en referencia a la reacción del líder del Centro Democrático luego de una intervención artística con la que se denunciaron 7.837 casos de ejecuciones extrajudiciales.

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Con este mensaje en X, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda reaccionó a los señalamientos del expresidente Álvaro Uribe sobre lo sucedido frente a su residencia - crédito @IvanCepedaCast/X

El suceso que causó la férrea reacción del exmandatario se registró cuando organizaciones sociales y familiares de víctimas de los llamados ‘falsos positivos’ documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), llevaron a cabo una protesta pacífica frente a la casa del exmandatario. La acción, como se reseñaba, consistió en la pintura de un mural con la leyenda “7.837 almas que no te dejarán dormir”.

Frente a esto, Cepeda se refirió de forma directa al episodio, al señalar en su afirmación que “Uribe y sus seguidores han desatado una campaña violenta en Antioquia contra el Pacto Histórico, la Alianza por la Vida, sus dirigentes y mi candidatura”. Y agregó que esa “agresión fanática es la respuesta de Uribe a la fuerza política y electoral que está demostrando nuestro proyecto en el departamento”.

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Del mismo modo, Cepeda precisó que la actividad que se intentó adelantar a solo 300 metros de la entrada del exjefe de Estado, también responde a “los avances en materia de justicia y verdad que han logrado las madres y las víctimas”. Lo anterior, en clara respuesta a los señalamientos del exmandatario, que relacionó a los manifestantes de responder a órdenes dadas por el candidato.

La controversia sobre la legalidad de la intervención artística sumó un nuevo elemento a la confrontación, en la que ambas partes defendieron posiciones opuestas respecto a la autorización de la actividad - crédito @Hernan_MurielP/X

La arremetida de Iván Cepeda contra Álvaro Uribe: “Tranquilícese”

En su pronunciamiento, Cepeda quiso hacer énfasis en la manera “amenazante” en la que respondió a lo que consideró un “acto cultural de los jóvenes y las víctimas” y denunció que, tras estos hechos, liderados por el representante Hernán Muriel, ha tenido informes de que varios dirigentes del Pacto Histórico y de las personas que participaron en ese acto cultural han sido amenazadas.

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En sus afirmaciones salió en respaldo a Muriel y a su compañero, Camilo Restrepo Gómez, integrantes del colectivo Fuerza y Gratifi y el equipo Cofradía para el Cambio; al igual que Laura Manuela Gómez y Stiven Pérez, que hicieron presencia en este acto. La intervención fue cubierta con pintura blanca por el propio expresidente y sus seguidores, lo que generó un fuerte cruce verbal y físico entre los presentes.

Del mismo modo, el congresista responsabilizó de manera directa al expresidente. “Responsabilizo directamente a Álvaro Uribe por cualquier acción violenta u hostigamiento que se presente en su contra”, enfatizó Cepeda, que recordó que “ni sus amenazas ni sus insultos calumniosos ni actitud sicarial nos atemorizan” y extendió una llamativa invitación al exjefe de Estado de cara a lo que viene.

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El expresidente Álvaro Uribe protagonizó un tenso momento con el representante electo de Antioquia, Hernán Muriel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Tranquilícese, Uribe. La ira y el odio no conducen a ningún lado”, remarcó el candidato presidencial, que le salió al paso a la polarización política en Antioquia a pocos días de la primera vuelta. Mientras tanto, las autoridades investigan las denuncias de amenazas y hostigamientos a los líderes mencionados, mientras crece la atención sobre la diferencia entre la defensa de la memoria y la provocación.

El presidente Gustavo Petro defendió públicamente la protesta y descartó cualquier riesgo para la integridad del expresidente. “No me gusta que molesten a la familia de Uribe, puede vivir tranquila, pero un mural pintado por la juventud no es una amenaza”, expresó el mandatario, que acotó “ningún autócrata puede decir que el arte es una amenaza”; en afirmaciones que atizaron aún más la polémica.

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