Comisionado de Paz se refirió a la posibilidad de un canje entre guerrilleros del ELN y agentes secuestrados: “Ninguna acción que coloque al Estado en una situación de simetría”

El funcionario descartó cualquier intercambio humanitario con el grupo armado y respondió así a la propuesta mencionada por Gustavo Petro en diálogo con Caracol Radio- crédito Ernesto Guzmán/EFE

El comisionado de Paz, Otty Patiño, afirmó que no se contempla un canje ni intercambio humanitario con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para la liberación de personas secuestradas, a pesar del anuncio previo realizado por el presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de iniciar ese tipo de mecanismo.

En declaraciones a medios, Patiño fue enfático al asegurar que “no habrá canje ni intercambio humanitario, ni ninguna acción que coloque al Estado en una situación de simetría con el ELN".

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El funcionario señaló que “esto resulta aún más claro después de la acción cometida por el ELN contra seis personas asesinadas en el municipio de Abrigo, en Catatumbo. No existe una muestra clara de voluntad de paz por parte del ELN”.

Otty Patiño fue enfático al asegurar que “no habrá canje ni intercambio humanitario, ni ninguna acción que coloque al Estado en una situación de simetría con el ELN - crédito @AlirioUribeMuoz/X

Otty Patiño detalló que seguirán haciendo todos los esfuerzos para que los integrantes de la guerrilla avancen en un proceso “con actitudes humanitarias”.

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“Sin embargo, realizamos todos los esfuerzos posibles para que los comandantes y jefes de ese grupo que deseen avanzar hacia un proceso con actitudes humanitarias encuentren disposición de nuestra parte para dialogar”, aseveró

La posición del Comisionado de Paz responde a las declaraciones de Petro a Caracol Radio, en las que el mandatario habló sobre la situación de dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación secuestrados por el ELN desde el 8 de mayo de 2025 en Fortul, departamento de Arauca.

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El presidente reveló que el Ejecutivo había iniciado contactos con el grupo armado, que planteó la posibilidad de liberar a los agentes a cambio de la excarcelación de presos de la organización con problemas de salud o de edad avanzada.

Durante la entrevista, Petro explicó: “Nosotros iniciamos unos contactos con el ELN en esta materia y la propuesta que yo recibí del ELN es que tenía una serie de presos con problemas de salud, unos de edad ya avanzada (...) y la respuesta que yo di es que no tengo ningún problema en que se atiendan esas personas por razones humanitarias”.

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Gustavo Petro reveló que el Ejecutivo había iniciado contactos con el grupo armado, que planteó la posibilidad de liberar a los agentes a cambio de la excarcelación de presos de la organización con problemas de salud o de edad avanzada - crédito Presidencia de Colombia/Reuters

El presidente marcó distancia con la figura del canje, asegurando que “yo no he estado de acuerdo con el canje, yo me opuse al canje en tiempos de las Farc, porque el canje es una especie de tráfico de seres humanos”. A pesar de la negativa, Petro manifestó que había solicitado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) un informe sobre el estado de salud de los presos identificados como integrantes del ELN, y remarcó la responsabilidad estatal sobre las condiciones de los detenidos.

“He pedido al INPEC que me averigüe el estado de salud de estas personas presas que el ELN dice que son de sus filas (...) porque un gobierno, independientemente de dónde provengan los presos que tiene, debe cuidar los presos. O sea, no pueden morir o estar en mal estado de salud. Aquí tenemos un estado inconstitucional de cosas en las cárceles, lo ha dicho la Corte y sigue siendo así”, indicó Petro, según reportó Caracol Radio.

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En la misma línea, el presidente subrayó que cualquier excarcelación de integrantes del ELN solo podría producirse si existe fundamento legal para ello: “Y si hay personas que merezcan salir de la cárcel por normas nacionales existentes, salen”, sostuvo en la entrevista.

Por su parte, Otty Patiño reiteró que el Estado no adoptará medidas que impliquen equivalencias con el grupo insurgente. “No habrá canje ni intercambio humanitario, ni ninguna acción que coloque al Estado en una situación de simetría con el ELN”, insistió el Comisionado de Paz en sus declaraciones.

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Otty Patiño reiteró que el Estado no adoptará medidas que impliquen equivalencias con el grupo insurgente - Crédito Infobae IA

Agregó que la reciente acción armada del ELN en Catatumbo, donde seis personas fueron asesinadas en el municipio de Abrigo, refuerza la postura gubernamental de no avanzar hacia intercambios de este tipo. “No existe una muestra clara de voluntad de paz por parte del ELN”, afirmó.

El Comisionado de Paz también explicó que el gobierno mantiene canales abiertos solo con aquellos miembros del ELN que estén dispuestos a avanzar hacia un proceso con actitudes humanitarias. “Realizamos todos los esfuerzos posibles para que los comandantes y jefes de ese grupo que deseen avanzar hacia un proceso con actitudes humanitarias encuentren disposición de nuestra parte para dialogar”, puntualizó.

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