Mamá de Yulixa Toloza envió un mensaje a las mujeres tras el hallazgo del cuerpo: “Miren lo que pasó con mi hija”

La madre de la víctima pidió ayuda en medio del doloroso proceso - crédito Yulixa Toloza/Facebook

El drama vivido por Nubia Luz Toloza tras la muerte de su hija Yulixa Toloza la llevó a enviar un mensaje contundente a quienes consideran modificar su cuerpo en busca de aceptación social.

“Cuídense, que la belleza eso es bonito, pero cuídense, que su cuerpo es como si Dios se lo echó, así que se queden, porque mire lo que pasó con mi hija. Esa es una cosa que no se lo deseo al peor enemigo”, advirtió la madre al dirigirse a otras mujeres.

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Esto después de que Yulixa acudiera a una clínica clandestina en el sur de Bogotá para someterse a un tratamiento estético en su cuerpo y así reducir sus medidas, buscando sentirse bien con ella misma y quizá, en búsqueda de aceptación social.

Las autoridades adelantaron las primeras diligencias - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En el proceso de identificación de su hija, Nubia Luz Toloza recibió asistencia del alcalde de su municipio en Arauca, quien resultó determinante para poder esclarecer a la mayor brevedad la identidad de la mujer encontrada en la vía entre Apulo y Tocancipá.

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De acuerdo con la mujer, recibió ayuda para la toma de muestras de sangre como la expedición del registro civil, pues no contaba con los recursos para hacerlo.

La madre relató: “El señor alcalde me colaboró hasta con sacarle el registro porque no podíamos, no hallábamos cómo sacarlo para mandarlo porque usted sabe que aquí la, si uno no paga, si uno no tiene la plata para hacer las cosas, es maldad. Él me ayudó hasta para hacerme la prueba esa que tenía que mandar la sangre para Bogotá. Todo eso me ayudó él para que”.

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El acompañamiento del funcionario no se limitó al ámbito legal y sanitario.

Yulixa Toloza: la historia de esfuerzo y generosidad detrás de la estilista desaparecida tras procedimiento estético en el sur de Bogotá - crédito @yulixa.toloza/TikTok

Según la madre de Yulixa Toloza, recibió también apoyo material para atender a las personas de la comunidad durante el difícil momento: "El alcalde me ha colaborado y me colaboró trayéndome cosas para repartirle a la gente que había aquí“, refiriéndose a las personas que se acercaron hasta su casa.

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Cronología del crimen

El hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza en una carretera de Cundinamarca cerró una secuencia de hechos que comenzó el 13 de mayo. Ese día, la mujer de 52 años acudió al centro estético Beauty Láser en Tunjuelito para someterse a una lipólisis láser.

Más tarde, sus familiares intentaron comunicarse con ella sin obtener respuesta y recibieron explicaciones contradictorias del personal: inicialmente aseguraron que seguía en observación; después, dijeron que se había marchado por su cuenta.

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La inquietud llevó a la familia a presentar una denuncia formal. Al día siguiente, policía y bomberos ingresaron al establecimiento. No encontraron a Yulixa, pero sí a otra mujer de 34 años, encerrada en una habitación tras una cirugía. Durante la inspección, las autoridades constataron que el centro operaba sin registro mercantil ni autorizaciones sanitarias.

Personal de la Policía y del Cuerpo de Bomberos hicieron presencia en el lugar - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Las grabaciones de las cámaras de seguridad resultaron claves para desacreditar la versión del centro estético. En los videos se observa a dos hombres retirando a Yulixa del local: se encontraba inconsciente, con signos de desorientación y labios morados. Testigos afirmaron que no podía movilizarse por sí misma.

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La investigación permitió reconstruir el recorrido del vehículo que la transportó. Se identificó un intervalo de cinco horas entre la salida del establecimiento y el paso por el peaje Andes, registrado a la 1:50 a. m. del 14 de mayo. Finalmente, el cuerpo apareció el 19 de mayo en una carretera que conecta Bogotá con Apulo.

La intervención de las autoridades, junto con las pruebas recolectadas, dejó en evidencia una serie de irregularidades en el funcionamiento del local. El caso alertó sobre los riesgos de acudir a establecimientos que operan sin autorización sanitaria y expuso la necesidad de controles más estrictos para proteger la seguridad de los pacientes.

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