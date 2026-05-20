Colombia

Lo que se sabe de los otros cuerpos que confundieron con Yulixa Toloza durante su desaparición: aparecieron en Cúcuta, Huila, Soacha y Bogotá

Las pesquisas oficiales determinaron que los cuerpos localizados durante la búsqueda de Toloza no corresponden ni comparten circunstancias con el caso de la mujer desaparecida, tras análisis forenses y declaraciones policiales

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El CTI realizó el levantamiento del cuerpo y será Medicina Legal la encargada de entregar el dictamen médico que revelará la causa de la muerte - crédito archivo Colprensa
Las autoridades colombianas levantaron otros tres cuerpos en distintas regiones durante la búsqueda de Yulixa Toloza, pero resultaron ser casos independientes - crédito archivo Colprensa

El hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza en Apulo, Cundinamarca, puso fin a varios días de especulaciones y activó el cierre de una búsqueda en la que las autoridades, mientras rastreaban a la mujer de 52 años desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en un centro ilegal, reportaron el levantamiento de otros tres cuerpos en distintas regiones del país.

Estos casos, que inicialmente fueron vinculados a las investigaciones por la coincidencia temporal y geográfica de la desaparición de Toloza, resultaron ser episodios independientes y con víctimas distintas.

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Las investigaciones oficiales confirmaron que, mientras se intentaba ubicar a Toloza, aparecieron cuerpos en Bogotá, Soacha y Cúcuta, además de un falso reporte en Garzón, Huila. En todos los casos, las autoridades debieron realizar verificaciones para descartar cualquier relación con la mujer desaparecida.

Por ejemplo, en el municipio de Garzón, Huila, la alarma surgió cuando se informó sobre una mujer acostada al borde de la vía, vestida de manera similar a la desaparecida. Sin embargo, la policía estableció que no se trataba de Toloza, ni de una persona fallecida.

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El reporte indicó que la mujer, conocida en el sector, estaba bajo efectos del alcohol tras un accidente en motocicleta y se encontraba fuera de peligro. “La señora se encuentra en buen estado de salud, sin ninguna afectación física de gravedad y bajo condiciones de normalidad”, declararon las autoridades luego del chequeo médico.

En Bogotá, la situación fue distinta. Un cuerpo masculino en estado de descomposición apareció a la orilla del río Tunjuelito, cerca del frigorífico Guadalupe. Tanto la Policía como los Bomberos participaron en la recuperación del cadáver, cuya identidad y causas de muerte permanecen bajo análisis forense, según información conocida por El Tiempo.

Caso del cuerpo hallado en Soacha y la menor encontrada en Cúcuta

Simultáneamente, en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, se halló otro cuerpo masculino también en el río Tunjuelito. En ese momento, la Policía Metropolitana de Soacha informó que el cadáver, aún sin identificar, mostraba varias lesiones: tres heridas en la espalda, otras en la región escapular y en un brazo.

El estado de descomposición dificultó la identificación, por lo que peritos forenses continúan trabajando en el caso, pero por su sexo se descartó de inmediato que se tratata de Yulixa Toloza

Asimismo, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, el hallazgo de un cuerpo femenino en el río Algodonar generó especulaciones, ya que los responsables de la muerte de Toloza presuntamente habían huido hacia Venezuela.

Sin embargo, las autoridades descartaron cualquier vínculo con Toloza e identificaron que la víctima era una menor de edad, sin heridas visibles. Su madre, Rosa Elena Páez Carrillo, relató que Arianna, la joven fallecida, salió de casa el viernes con amigos y la última comunicación ocurrió cuando la menor dijo estar “haciendo unas vueltas” con una amiga. Desde ese momento, se perdió contacto con ella, según información conocida por El Tiempo.

Las investigaciones sobre la muerte de esta menor siguen abiertas, mientras su familia busca ayuda para cubrir los gastos funerarios.

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