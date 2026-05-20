Hija de uno de los capturados por la muerte de Yulixa Toloza dijo que fue engañado por los dueños de Beauty Láser: “Su error fue salir a trabajar”

La difusión de imágenes inéditas captadas la mañana del 19 de mayo de 2026 en Cúcuta, Norte de Santander, ha aportado nuevas pruebas visuales sobre la desaparición de la ciudadana Yulixa Toloza en el sur de Bogotá - crédito Policía Nacional

La aparición de un nuevo testimonio familiar ha introducido dudas sobre la responsabilidad de uno de los cinco venezolanos detenidos por el caso de Yulixa Toloza, la mujer hallada sin vida tras someterse a un procedimiento en un centro estético ilegal de Bogotá.

El relato, difundido por la hija de Kelvis Daniel Sequera Delgado, cuestiona la versión oficial y asegura que su padre habría sido engañado por los propietarios de Beauty Láser, el establecimiento donde fue vista por última vez la mujer de 52 años.

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Un video publicado en redes sociales dio visibilidad a la versión de la hija de Sequera, quien aseguró que su padre fue arrestado “injustamente”. Según sus palabras, él se desempeñaba como taxista en Guanare, Venezuela, y solo aceptó un encargo para trasladar un automóvil hasta Cúcuta, sin conocer el trasfondo del vehículo ni su vinculación con el caso Toloza.

La hija de Sequera insistió en que su padre “no es culpable, no es un delincuente, su único error fue salir a trabajar”. Asimismo, pidió que quienes realmente participaron en los hechos respondan ante la justicia, al tiempo que solicitó la libertad de su familiar, a quien describió como “una persona honesta, trabajadora por sus hijas y su familia”.

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Ambos detenidos responden a los nombres de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, implicados en la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Policía Nacional

“Él se fue hasta Cúcuta a mover un carro de un parqueadero a otro. Él no sabía de quién era el carro y tampoco sabía si el carro había sido usado para algo. Él nunca transportó a nadie, ni siquiera llegó a manejar el carro. Él solamente llegó hasta donde estaba el auto estacionado y ahí llegó el Gobierno colombiano. Él ni siquiera había tocado el carro cuando llegaron”, señaló la joven.

Las autoridades colombianas capturaron a cinco ciudadanos venezolanos tras la desaparición y asesinato de Toloza, quien había sido reportada como desaparecida el 13 de mayo, luego de ingresar a una clínica estética clandestina en el barrio Venecia de Bogotá. El cuerpo fue hallado seis días después, en una vía del municipio de Apulo, Cundinamarca, a tres horas de la capital.

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La reconstrucción de los hechos incluye imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Toloza siendo sacada a la fuerza del establecimiento y subida a un vehículo la noche de su desaparición.

El automóvil involucrado fue localizado días más tarde en Los Patios, Norte de Santander, lo que condujo a la detención de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequera Delgado.

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El vehículo fue encontrado el 18 de mayo en Norte de Santander - crédito Montaje Infoabe (Suministrada a Infobae Colombia / Yulixa Toloza Facebook)

En cuanto a los cargos, la Fiscalía anunció que los detenidos serían presentados ante un juez y enfrentarían delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de prueba material. El proceso judicial incluye analizar si las pruebas vinculan efectivamente a Sequera con los hechos o si su testimonio familiar podría modificar el rumbo del caso.

El proceso de extradición y los otros implicados

Además de los dos hombres capturados en Cúcuta, las autoridades confirmaron la detención en Venezuela de tres personas más: María Fernanda Delgado Hernández, propietaria de la clínica Beauty Láser; su pareja, Edinson José Torres Sarmiento; y Eduardo David Ramos, señalado como el cirujano.

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La Fiscalía colombiana anunció que solicitará la extradición de estos tres detenidos, amparándose en el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911. Mientras tanto, los acusados permanecerán bajo custodia venezolana hasta que se resuelva el pedido formal.

Sin embargo, existe preocupación por parte de la familia debido a la dura política del régimen venezolano de no extraditar a nacionales aunque hayan cometido delitos graves en otros países.

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En ese orden de ideas, los tres capturados en territorio vecino serían sometidos a la justicia venezolana y no a la colombiana, mientras que familiares y amigos de Yulixa Toloza exigen que se adelanten las labores necesarias para traer a los tres presuntos responsables de la muerte de la mujer de 52 años.