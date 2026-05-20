Colombia

Convocan en Bogotá una fiesta homenaje a Totó la Momposina: “Lleven sus instrumentos”

La celebración para recordar con música a la artista oriunda del departamento de Bolívar se llevará a cabo en el centro de eventos culturales La Mecánica, ubicado en la localidad de Barrios Unidos

Guardar
Google icon
- créditos @lamecanica_original/IG | archivo Colprensa/Álvaro Tavera
La artista falleció en México el domingo 17 de mayo, pero su muerte se confirmó por parte de sus familiares hasta el martes 19 de mayo de 2026 - créditos @lamecanica_original/IG | archivo Colprensa/Álvaro Tavera

Los actos de homenaje para rendirle tributo a la artista colombiana Totó la Momposina siguen su curso en el país, y mientras se adelantan los actos previos a las honras fúnebres, en Bogotá se realizará una fiesta para exaltar la figura de la cantautora, maestra y referente del folclor nacional.

Para esto, la noche del miércoles 20 de mayo se llevará a cabo un evento en La Mecánica, un escenario para presentaciones y concierto ubicado en la localidad de Barrios Unidos a partir de las 9:00 p. m. y hasta la 1:00 a. m. del jueves 21 de mayo.

PUBLICIDAD

Así lo indicó a través de una publicación La Mecánica en su cuenta de Instagram junto a la politóloga y creadora de contenido Gabriela Morgan Corrales, en la que detallaron desde el martes 19 de mayo cómo será el evento, en el que están invitadas todas las personas que deseen acompañar con el tributo a la memoria de Sonia Bazanta Vides, nombre de pila de la nacida en el municipio de Talaigua Nuevo, en Bolívar.

“Vamos a despedir a Totó la Momposina mañana miércoles 20 de Mayo como se debe. En un junte de cumbias, bullerengues, gaitas y tambores”, inicia el mensaje, que buscará crear una experiencia única alrededor de los ritmos y la voz de la maestra.

PUBLICIDAD

“Lleven sus instrumentos, su voz, sus vinilos y su cuerpo dispuesto a bailar, para decirle adiós a la maestra y honrar su memoria”, precisó el mensaje por parte de Morgan.

- crédito @lamecanica_original/IG
- crédito @lamecanica_original/IG

Al final se hizo la aclaración que confirmó que los espectadores podrán hacer parte activa del homenaje:

“¡OJO! tendremos Micrófono abierto, tornas abiertas y rueda por @el.leonpardo y su combo. Selección musical a cargo de @laguancona y @gabrielamorganco“, cierra la publicación, en la que se indicó la dirección de La Mecánica: Cra 25 # 63f-21.

Temas Relacionados

Totó la MomposinaFiesta en homenajeBogotáLa MecánicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Llenar el álbum Panini será más costoso tras la convocatoria de Neymar a la selección brasileña: así se puede conseguir su lámina

La convocatoria del futbolista para integrarse al equipo despertó incertidumbre entre los aficionados sobre su presencia en el álbum oficial

Llenar el álbum Panini será más costoso tras la convocatoria de Neymar a la selección brasileña: así se puede conseguir su lámina

Gustavo Petro habló del actual cargo de Laura Sarabia: “Uno confía en ciertas personas”

El mandatario volvió a referirse a la embajadora de Colombia en el Reino Unido, y también habló de supuestas irregularidades en nombramientos y la presencia de “mafias” en el sistema notarial

Gustavo Petro habló del actual cargo de Laura Sarabia: “Uno confía en ciertas personas”

La Corte Constitucional ratificó que el interés superior de los niños prevalece sobre la objeción de los padres a la vacunación

La decisión destacó que la legalidad vigente respalda la intervención de entidades estatales en casos donde se vulnera el bienestar de la niñez, asegurando valoraciones médicas previas antes de proceder a inmunizaciones

La Corte Constitucional ratificó que el interés superior de los niños prevalece sobre la objeción de los padres a la vacunación

Chontico Día resultados de hoy miércoles 20 de mayo, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy miércoles 20 de mayo, esta fue la jugada ganadora

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

El “Poderoso de la Montaña” quiere seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Sudamérica

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gustavo Petro no descartó la posibilidad de un canje para liberar a policías y militares secuestrados por el ELN: “He pedido al Inpec”

Gustavo Petro no descartó la posibilidad de un canje para liberar a policías y militares secuestrados por el ELN: “He pedido al Inpec”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Sheila Gándara publicó el resultado de su intervención estética tras polémica con Juanda Caribe y Mariana Zapata: así quedó

Sheila Gándara publicó el resultado de su intervención estética tras polémica con Juanda Caribe y Mariana Zapata: así quedó

Así reaccionaron los niños de la Ghetto Kids Foundation al anuncio de que estarán con Shakira en la final del Mundial 2026

Mariana Zapata habló sobre la realidad de Juanda Caribe y Sheila tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Me cuentan que dañé un hogar”

Monsieur Periné anunció el ‘Instrucciones Para Ser Feliz Tour’: serán 35 conciertos en nueve países

Cintia Cossio reveló cuánto paga por la pensión del colegio de su hijo y Aida Victoria Merlano quedó impresionada con la millonaria cifra: “Y aparte tiene niñeras y escoltas”

Deportes

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Jefferson Lerma estaría en el radar del fútbol español: estos son los equipos que buscan al volante de la selección Colombia

República Democrática del Congo confirmó su primera baja por lesión antes de enfrentarse a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Millonarios ‘estalló’ contra el árbitro peruano Kevin Ortega tras un final polémico ante São Paulo FC: cortó una jugada peligrosa a favor del equipo colombiano