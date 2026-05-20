Convocan en Bogotá una fiesta homenaje a Totó la Momposina: “Lleven sus instrumentos”

La artista falleció en México el domingo 17 de mayo, pero su muerte se confirmó por parte de sus familiares hasta el martes 19 de mayo de 2026 - créditos @lamecanica_original/IG | archivo Colprensa/Álvaro Tavera

Los actos de homenaje para rendirle tributo a la artista colombiana Totó la Momposina siguen su curso en el país, y mientras se adelantan los actos previos a las honras fúnebres, en Bogotá se realizará una fiesta para exaltar la figura de la cantautora, maestra y referente del folclor nacional.

Para esto, la noche del miércoles 20 de mayo se llevará a cabo un evento en La Mecánica, un escenario para presentaciones y concierto ubicado en la localidad de Barrios Unidos a partir de las 9:00 p. m. y hasta la 1:00 a. m. del jueves 21 de mayo.

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Así lo indicó a través de una publicación La Mecánica en su cuenta de Instagram junto a la politóloga y creadora de contenido Gabriela Morgan Corrales, en la que detallaron desde el martes 19 de mayo cómo será el evento, en el que están invitadas todas las personas que deseen acompañar con el tributo a la memoria de Sonia Bazanta Vides, nombre de pila de la nacida en el municipio de Talaigua Nuevo, en Bolívar.

“Vamos a despedir a Totó la Momposina mañana miércoles 20 de Mayo como se debe. En un junte de cumbias, bullerengues, gaitas y tambores”, inicia el mensaje, que buscará crear una experiencia única alrededor de los ritmos y la voz de la maestra.

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“Lleven sus instrumentos, su voz, sus vinilos y su cuerpo dispuesto a bailar, para decirle adiós a la maestra y honrar su memoria”, precisó el mensaje por parte de Morgan.

- crédito @lamecanica_original/IG

Al final se hizo la aclaración que confirmó que los espectadores podrán hacer parte activa del homenaje:

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“¡OJO! tendremos Micrófono abierto, tornas abiertas y rueda por @el.leonpardo y su combo. Selección musical a cargo de @laguancona y @gabrielamorganco“, cierra la publicación, en la que se indicó la dirección de La Mecánica: Cra 25 # 63f-21.