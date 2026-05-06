Estos son los regalos más elegidos y el presupuesto que los colombianos destinarán para celebrar el Día de la Madre, según Fenalco

El Día de la Madre moviliza a la gran mayoría de los colombianos este año: el 94% planea festejar la fecha, mostrando un crecimiento en la participación y un aumento en el gasto destinado a los regalos, según los resultados revelados por Fenalco - crédito Fenalco

El Día de la Madre se consolida como uno de los momentos más esperados en Colombia, no solo por su significado familiar, sino también por su impacto en la economía y el comercio.

Este año, la encuesta anual de Fenalco reveló que el 94% de los colombianos celebrará la fecha, un aumento de nueve puntos porcentuales frente a 2023, lo que evidencia la creciente relevancia de esta jornada tanto para hogares como para negocios.

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Este fenómeno no solo refleja el arraigo cultural del Día de la Madre, sino también una tendencia al alza en el gasto de los hogares. Según el sondeo, el 34% de los encuestados planea destinar entre $200.000 y $300.000 al regalo, mientras que el 30% prevé invertir entre $100.000 y $200.000. Llama la atención que un 28% está dispuesto a superar los $300.000, un comportamiento que Fenalco interpreta como señal de mayor disposición presupuestaria respecto al año anterior.

El presupuesto para regalos experimentó un alza: el 34% planea gastar entre $200.000 y $300.000 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos generales, estos niveles de gasto representan un incremento en comparación con 2025, cuando solo el 25% de los participantes afirmaba que gastaría más de $300.000. Este ajuste, según la entidad, está influenciado por el contexto inflacionario y la preferencia de los consumidores por obsequios más significativos.

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Preferencias de regalos y experiencias para las madres

Los regalos predilectos de los colombianos para esta ocasión se distribuyen entre lo tradicional y nuevas experiencias. Encabezan la lista los almuerzos o cenas especiales, elegidos por el 28%, seguidos de cerca por la ropa, el calzado y los artículos de cuero, que concentran el interés del 24% de quienes respondieron la encuesta. La perfumería, la cosmética y las sesiones de spa ocupan el tercer lugar, con el 16%.

Otras alternativas, como bonos, dinero en efectivo, viajes, libros, membresías de gimnasio, licor y tecnología, también figuran en las preferencias, aunque con menor participación porcentual. Se destaca que artículos tecnológicos como televisores o celulares apenas alcanzan el 9%, mientras que flores, joyas y bisutería registran cifras aún menores.

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Las tiendas especializadas lideran entre los canales de compra, seguidas por las plataformas en línea, que ya alcanzan el 27% de preferencia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, subrayó: “Este comportamiento ratifica la importancia de la celebración para la actividad comercial del país y permite anticipar un balance positivo para el sector”. Según sus palabras, se espera un crecimiento cercano al 20% en las ventas, impulsado por el dinamismo de los hogares y la temporada.

Hábitos de compra y canales preferidos

La preparación para el Día de la Madre es tan variada como sus formas de celebración. De acuerdo con el estudio, el 45% de los compradores adquiere los regalos una semana antes, mientras que el 25% lo hace con más de ocho días de anticipación. No obstante, un significativo 30% deja la elección para el último momento, entre el día anterior y la misma fecha, lo que genera picos de ventas en la recta final.

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A la hora de seleccionar el obsequio, los colombianos se inclinan por alternativas prácticas y seguras. Un 31% prefiere consultar directamente a la madre sobre sus deseos, mientras que el 23% recurre a internet y redes sociales en busca de inspiración. Los centros comerciales son fuente de ideas para el 21%, y un 16% opta por preguntar a la familia. La influencia de la publicidad se percibe en el 9% restante.

Las comidas especiales, como almuerzos o cenas, son la opción preferida para agasajar a las madres, elegidas por el 28% de los encuestados - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los canales de compra, las tiendas especializadas lideran con el 35% de preferencia, seguidas de las compras en línea, que ya representan el 27%. Las tiendas por departamento y los supermercados mantienen cada una un 14% de participación, reflejando la diversificación de los hábitos de consumo.

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Más allá del regalo: tiempo en familia y experiencias

Aunque los obsequios materiales siguen teniendo su espacio, el valor afectivo de la celebración se impone. El 70% de los encuestados considera que pasar tiempo en familia es el mejor regalo para las madres, muy por encima de cualquier otro tipo de presente. Las experiencias, como cenas y días de spa, son valoradas por el 11%, mientras que el 10% prefiere planes especiales que permitan a las madres descansar y salir de la rutina.

El análisis de Fenalco muestra que, pese a la relevancia de los regalos, el verdadero sentido de la fecha radica en compartir momentos significativos. Solo el 7% de los participantes atribuye la mayor importancia al obsequio material, confirmando la primacía de las experiencias sobre los bienes en el imaginario colectivo.

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