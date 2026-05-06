Colombia

Estos son los regalos más elegidos y el presupuesto que los colombianos destinarán para celebrar el Día de la Madre, según Fenalco

Este años se ha evidenciado un aumento en la intención de festejar y en el presupuesto destinado a los regalos

Guardar
Google icon
El Día de la Madre moviliza a la gran mayoría de los colombianos este año: el 94% planea festejar la fecha, mostrando un crecimiento en la participación y un aumento en el gasto destinado a los regalos, según los resultados revelados por Fenalco - crédito Fenalco

El Día de la Madre se consolida como uno de los momentos más esperados en Colombia, no solo por su significado familiar, sino también por su impacto en la economía y el comercio.

Este año, la encuesta anual de Fenalco reveló que el 94% de los colombianos celebrará la fecha, un aumento de nueve puntos porcentuales frente a 2023, lo que evidencia la creciente relevancia de esta jornada tanto para hogares como para negocios.

PUBLICIDAD

Este fenómeno no solo refleja el arraigo cultural del Día de la Madre, sino también una tendencia al alza en el gasto de los hogares. Según el sondeo, el 34% de los encuestados planea destinar entre $200.000 y $300.000 al regalo, mientras que el 30% prevé invertir entre $100.000 y $200.000. Llama la atención que un 28% está dispuesto a superar los $300.000, un comportamiento que Fenalco interpreta como señal de mayor disposición presupuestaria respecto al año anterior.

Cesta de regalo envuelta en plástico con perfumes, cosméticos, toallas y certificado de spa sobre mesa de madera. Una tarjeta dice "REGALO DÍA DE LA MADRE", con flores rosas.
El presupuesto para regalos experimentó un alza: el 34% planea gastar entre $200.000 y $300.000 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos generales, estos niveles de gasto representan un incremento en comparación con 2025, cuando solo el 25% de los participantes afirmaba que gastaría más de $300.000. Este ajuste, según la entidad, está influenciado por el contexto inflacionario y la preferencia de los consumidores por obsequios más significativos.

PUBLICIDAD

Preferencias de regalos y experiencias para las madres

Los regalos predilectos de los colombianos para esta ocasión se distribuyen entre lo tradicional y nuevas experiencias. Encabezan la lista los almuerzos o cenas especiales, elegidos por el 28%, seguidos de cerca por la ropa, el calzado y los artículos de cuero, que concentran el interés del 24% de quienes respondieron la encuesta. La perfumería, la cosmética y las sesiones de spa ocupan el tercer lugar, con el 16%.

Otras alternativas, como bonos, dinero en efectivo, viajes, libros, membresías de gimnasio, licor y tecnología, también figuran en las preferencias, aunque con menor participación porcentual. Se destaca que artículos tecnológicos como televisores o celulares apenas alcanzan el 9%, mientras que flores, joyas y bisutería registran cifras aún menores.

Clientes en una tienda de electrónica observan televisores y smartphones. Se ven pilas de cajas de televisores Samsung y un cartel de "Regalos Día de la Madre".
Las tiendas especializadas lideran entre los canales de compra, seguidas por las plataformas en línea, que ya alcanzan el 27% de preferencia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, subrayó: “Este comportamiento ratifica la importancia de la celebración para la actividad comercial del país y permite anticipar un balance positivo para el sector”. Según sus palabras, se espera un crecimiento cercano al 20% en las ventas, impulsado por el dinamismo de los hogares y la temporada.

Hábitos de compra y canales preferidos

La preparación para el Día de la Madre es tan variada como sus formas de celebración. De acuerdo con el estudio, el 45% de los compradores adquiere los regalos una semana antes, mientras que el 25% lo hace con más de ocho días de anticipación. No obstante, un significativo 30% deja la elección para el último momento, entre el día anterior y la misma fecha, lo que genera picos de ventas en la recta final.

A la hora de seleccionar el obsequio, los colombianos se inclinan por alternativas prácticas y seguras. Un 31% prefiere consultar directamente a la madre sobre sus deseos, mientras que el 23% recurre a internet y redes sociales en busca de inspiración. Los centros comerciales son fuente de ideas para el 21%, y un 16% opta por preguntar a la familia. La influencia de la publicidad se percibe en el 9% restante.

Arreglo de regalos para el Día de la Madre sobre una mesa de madera, incluyendo un ramo de flores, cajas de chocolates, joyas, velas y una taza.
Las comidas especiales, como almuerzos o cenas, son la opción preferida para agasajar a las madres, elegidas por el 28% de los encuestados - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a los canales de compra, las tiendas especializadas lideran con el 35% de preferencia, seguidas de las compras en línea, que ya representan el 27%. Las tiendas por departamento y los supermercados mantienen cada una un 14% de participación, reflejando la diversificación de los hábitos de consumo.

Más allá del regalo: tiempo en familia y experiencias

Aunque los obsequios materiales siguen teniendo su espacio, el valor afectivo de la celebración se impone. El 70% de los encuestados considera que pasar tiempo en familia es el mejor regalo para las madres, muy por encima de cualquier otro tipo de presente. Las experiencias, como cenas y días de spa, son valoradas por el 11%, mientras que el 10% prefiere planes especiales que permitan a las madres descansar y salir de la rutina.

El análisis de Fenalco muestra que, pese a la relevancia de los regalos, el verdadero sentido de la fecha radica en compartir momentos significativos. Solo el 7% de los participantes atribuye la mayor importancia al obsequio material, confirmando la primacía de las experiencias sobre los bienes en el imaginario colectivo.

Google icon

Temas Relacionados

Día de la madre 2026Regalo día de la madreQué regalarFenalcoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

El cuadro dirigido por Lucas González buscará los tres puntos para desequilibrar uno de los grupos más reñidos del torneo hasta el momento

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

El historial entre ambos clubes es breve, pues este será apenas su segundo enfrentamiento oficial en competiciones de la Conmebol

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

El rector de la Universidad Pedagógica propuso una tarifa diferencial en TransMilenio tras las protestas en el norte de Bogotá

Los incidentes incluyeron afectaciones estructurales en la Universidad Sergio Arboleda y daños en el sistema de transporte público, en medio de movilizaciones motivadas por exigencias estudiantiles

El rector de la Universidad Pedagógica propuso una tarifa diferencial en TransMilenio tras las protestas en el norte de Bogotá

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los “Gigantes de Baviera” tendrán la oportunidad de cerrar la llave con su público y buscar la final europea después de cinco años de ausencia

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El gesto de Dayana Jaimes que conmovió en redes sociales: su hija buscó el olor de Martín Elías en una prenda del cantante

La viuda del cantante vallenato compartió cómo su hija le preguntó por el olor de su padre y ella le dio una camisa del artista que nunca lavó para mantener su aroma

El gesto de Dayana Jaimes que conmovió en redes sociales: su hija buscó el olor de Martín Elías en una prenda del cantante
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

ENTRETENIMIENTO

El gesto de Dayana Jaimes que conmovió en redes sociales: su hija buscó el olor de Martín Elías en una prenda del cantante

El gesto de Dayana Jaimes que conmovió en redes sociales: su hija buscó el olor de Martín Elías en una prenda del cantante

Maluma compartió detalles sobre su colaboración musical y amistad con Yeison Jiménez en ‘The Jennifer Hudson Show’: “Teníamos grandes planes”

Juliana Calderón volvió a criticar a Aida Victoria Merlano por declaraciones en 'La mansión VIP': "La supuesta empoderada"

La mánager de Lina Tejeiro reveló nuevos detalles sobre su diagnóstico de cáncer y dijo que será sometida a una operación

Jhorman Toloza volvió a criticar a la familia de Alexa Torrex y reveló que la eliminada de ‘La casa de los famosos’ lo contacta desde números desconocidos

Deportes

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Exdirector deportivo del Bayern Múnich se rindió en elogios a Luis Díaz y su compañero Michael Olise: “De clase mundial”

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción en las semifinales de la Champions League