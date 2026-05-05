Capturaron a ‘El Mono’, presunto cabecilla de las disidencias y señalado del atentado en la vía Panamericana que dejó 20 muertos

Captura de alias ‘El Mono’ en el suroccidente del país, en medio de la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc, tras la ola de violencia y el atentado en la vía Panamericana en Cajibío, Cauca - crédito Santiago Saldarriaga/AP

Tropas del Ejército Nacional capturaron a alias El Mono, señalado como principal responsable del atentado en la vía Panamericana y presunto cabecilla financiero del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco.

La operación militar se realizó en el suroccidente del país, en medio de una de las mayores escaladas de violencia de los últimos meses.

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El ataque ocurrió el pasado 25 de abril en el sector El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde un grupo armado bloqueó la vía, instaló explosivos en la carretera y los detonó cuando varios vehículos civiles quedaron atrapados en el punto.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, el detenido sería una figura clave dentro de la estructura logística de esta organización armada, encargado del manejo de recursos ilícitos, la financiación de operaciones armadas y la adquisición de material bélico, incluidos drones utilizados en recientes ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

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Su captura se produce tras una ofensiva criminal que ha golpeado con fuerza a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde en apenas dos días se registraron 26 acciones violentas atribuidas a las disidencias armadas.

Los hechos incluyen bloqueos de vías, ataques con explosivos, hostigamientos a estaciones de Policía y atentados contra la infraestructura vial.

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Alias El Mono o Wilmer, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, fue capturado por el Ejército en una operación en el suroccidente del país, tras ser vinculado al atentado en la vía Panamericana - crédito AFP

Uno de los episodios más graves ocurrió en la vía Panamericana, en el sector El Túnel, jurisdicción de Cajibío, donde un grupo armado instaló explosivos en la carretera que fueron detonados cuando vehículos civiles quedaron atrapados en el punto.

La explosión generó un cráter en la vía, destruyó múltiples automotores y dejó un alto número de víctimas.

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Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, el ataque dejó 20 personas muertas —15 mujeres y 5 hombres— todas civiles. Las autoridades confirmaron que no hay menores entre las víctimas fatales y que algunos cuerpos aún están en proceso de identificación.

Además, se reportaron al menos 48 personas heridas, entre ellas varios menores de edad, lo que ha incrementado la preocupación humanitaria en la región.

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El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, señaló que el impacto del atentado no solo se refleja en las cifras de víctimas, sino también en la afectación a la movilidad, la economía local y la seguridad de las comunidades.

Según su balance, al menos 15 vehículos resultaron destruidos o gravemente afectados durante la explosión.

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Las disidencias de las Farc posteriormente reconocieron la autoría del ataque y lo calificaron como un “error táctico”, una declaración que generó rechazo por parte de autoridades nacionales y regionales, que lo consideran un acto deliberado contra la población civil.

Varias personas permanecen junto a vehículos destruidos tras un ataque con explosivos en el que murieron más de una docena de personas en la carretera Panamericana, en la zona de El Tunel - crédito Jair Coll/Reuters

La ofensiva violenta se extendió a varios municipios del suroccidente colombiano, entre ellos El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda, donde se reportaron ataques simultáneos contra puestos de Policía y presencia militar, lo que obligó a reforzar los dispositivos de seguridad en la zona.

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En respuesta a esta ola de violencia, las autoridades lograron en los últimos días la captura de otros presuntos integrantes de la estructura armada, entre ellos alias Mi Pez, señalado de coordinar acciones armadas bajo órdenes directas de Iván Mordisco, y alias Farley, buscado por su presunta participación en la planeación de ataques recientes.

Las investigaciones indican que alias El Mono, ahora capturado, cumplía un rol central en la financiación de estas operaciones, articulando el flujo de dinero proveniente de economías ilícitas y facilitando la compra de equipos utilizados para ejecutar atentados.

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El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto, explicó que este resultado representa un golpe directo contra las estructuras que financian y ejecutan acciones terroristas en el suroccidente del país.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, destacó la captura de alias El Mono como un golpe a las estructuras financieras de las disidencias - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

Según el alto oficial, alias El Mono —también conocido como alias Wilmer— era hombre de confianza de alias Marlon y se desempeñaba como cabecilla de finanzas y testaferro de la organización, además de ser responsable de la adquisición de drones y material de guerra utilizados en ataques contra la población civil y las tropas.

Desde la cuenta oficial del mando militar, el general reiteró que este resultado es parte de una estrategia sostenida para afectar los centros de gravedad de estas estructuras criminales y reducir su capacidad operativa en la región.

“Seguimos desplegando todas nuestras capacidades para proteger a los colombianos”, señaló, al destacar que la ofensiva continuará en los próximos días.