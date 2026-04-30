Colombia

Estos son los cortes de agua en Bogotá este 30 de abril

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de barrios que se verán afectados por la suspensión temporal

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de obras en el sistema de aguas que afectará el servicio en diferentes zonas de la capital.

Estos son los cortes de agua programados para este jueves 30 de abril.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Kennedy.Barrios: Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Central.Lugar: De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78KDe la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78HDe la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 SurDe la Calle 26 Sur a la Avenida Primero de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: Entre Ríos.Lugar: De la Calle 80 a la Calle 88, entre la Carrera 68 a la Carrera 58.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de hidrante

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Localidad: Barrios Unidos.Barrios: Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía, Siete de Agosto.Lugar: De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

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