Colombia

Se encienden las alarmas por los altos costos en el transporte de carga en Colombia: la causa, el atentado en la vía Panamericana

El presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo Aguilera, fue enfático al señalar que los atentados encarecen el transporte en todo el país

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Sipsa-Dane reportó que el precio del kilo de lechuga Batavia aumentó 280 % en Neiva y 258 % en Cali - crédito Colprensa
La federación reportó 3.815 vehículos paralizados y fletes que subieron hasta un 60% - crédito Colprensa

El saldo de los atentados terroristas ocurridos el pasado fin de semana en el Cauca dejó un escenario desolador en la región y graves repercusiones en todo el país. Los hechos en la vía Panamericana provocaron 21 muertos y 56 personas heridas, lo que alteró la movilidad en un corredor clave para el transporte nacional.

Las consecuencias económicas ya son evidentes. Fedetranscarga, la federación que agrupa a los transportadores de carga, detalló que los recientes ataques generaron sobrecostos operativos por 3.750 millones de pesos, pérdidas de 1.100 millones por la incineración de equipos y 380 millones en ingresos no recuperados debido a la destrucción de vehículos.

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El impacto sobre el transporte de carga y la economía nacional

La vía Panamericana, que conecta a Cali con el sur del país, es calificado ahora como una zona de alto riesgo para el transporte de carga. Esta nueva clasificación implica un aumento significativo en el costo de las pólizas de seguro para vehículos y mercancías. Los incrementos en los seguros repercuten directamente en el precio final de los productos transportados, lo que afectaría tanto a productores como a consumidores en diferentes regiones del territorio colombiano.

Los recientes ataques generaron sobrecostos operativos por 3.750 millones de pesos - crédito fedetranscarga / Instagram

El presidente del gremio, Arnulfo Cuervo Aguilera, fue enfático al señalar que los atentados encarecen el transporte en todo el país. Sostuvo que el fenómeno no se limita a un problema local, sino se trata de una presión inflacionaria con alcance nacional, ya que la vía Panamericana es una arteria fundamental para el abastecimiento y la distribución de mercancías.

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Consecuencias inmediatas para el sector y la región

Durante los días posteriores a los atentados, la federación reportó 3.815 vehículos paralizados y fletes que subieron hasta un 60%. Según el balance gremial, las pérdidas acumuladas en apenas dos días ascienden ya a 5.230 millones de pesos. Esta situación obligó a varias empresas a considerar la posibilidad de retirarse del Cauca, ante la imposibilidad de operar en condiciones mínimas de seguridad.

El gremio advierte que el retiro de empresas no solo afecta el empleo y la economía regional, sino que pone en riesgo la competitividad del país entero. La incertidumbre y el temor entre los transportadores crece, pues la ruta se percibe cada vez más insegura y vulnerable a nuevos ataques.

Repercusiones en el precio de los productos

La región permanece en alerta y las empresas continúan evaluando su permanencia en un entorno donde la seguridad no está garantizada - crédito EFE/Ernesto Guzmán
La región permanece en alerta y las empresas continúan evaluando su permanencia en un entorno donde la seguridad no está garantizada - crédito EFE/Ernesto Guzmán

El efecto de los atentados y la inseguridad trasciende el sector transporte. El aumento en los fletes y los seguros se traduce en precios más altos para los bienes y servicios que circulan por la vía Panamericana.

Las empresas que prestan servicios logísticos ven cómo se encarecen los procesos y disminuyen los márgenes de rentabilidad. La destrucción de equipos y la paralización de vehículos afecta la eficiencia del sector y genera incertidumbre en las cadenas de suministro.

Evaluación de daños y perspectivas a futuro

Finalmente, los empresarios del sector analizan alternativas que van desde el redireccionamiento de rutas hasta la suspensión de operaciones en la zona, lo que podría agravar el aislamiento del Cauca y dificultar aún más la recuperación económica.

La vía Panamericana, que conecta a Cali con el sur del país, es calificado ahora como una zona de alto riesgo para el transporte de carga - crédito REUTERS/Leonardo Castro
La vía Panamericana, que conecta a Cali con el sur del país, es calificado ahora como una zona de alto riesgo para el transporte de carga - crédito REUTERS/Leonardo Castro

El gremio de transportadores insiste en que la respuesta del Estado debe ser integral y ofrecer garantías para la libre circulación. Para Arnulfo Cuervo Aguilera, la situación actual implica más inflación y menos competitividad para la economía colombiana, un escenario que requiere soluciones urgentes y sostenidas.

Mientras tanto, la región permanece en alerta y las empresas continúan evaluando su permanencia en un entorno donde la seguridad no está garantizada y las pérdidas se acumulan día tras día. El futuro de la movilidad por la Panamericana dependerá, en gran parte, de la capacidad de respuesta y protección por parte de las autoridades nacionales.

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