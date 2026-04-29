Petro admite problemas en la cobertura del bono pensional y reconoce falta de comunicación con adultos mayores en pobreza

El presidente Gustavo Petro analiza las fallas en la comunicación de su gobierno, señalando que los logros y programas como el bono pensional no están llegando a la población más vulnerable debido a una dependencia de las redes sociales en lugar de los medios tradicionales. - Presidente

El presidente Gustavo Petro, reconoció que existen fallas en la entrega y en la comunicación del bono pensional dirigido a adultos mayores en situación de pobreza, planteando la necesidad de instrumentos más efectivos para llegar a esta población vulnerable. Esta declaración se produjo durante el Consejo de Ministros celebrado el martes 28 de abril, donde el mandatario abordó los desafíos que enfrenta el sistema de protección social para la tercera edad en el país.

Un sistema pensional que excluye a la mayoría de los adultos mayores

Durante su intervención, el Jefe de Estado remarcó una realidad persistente en la que, la mayoría de los colombianos mayores de 75 años no recibe pensión, debido a que nunca estuvieron afiliados al régimen pensional formal. El presidente explicó que alrededor de 230.000 adultos mayores viven en condiciones de pobreza, según registros oficiales.

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La administración de Petro ha puesto en marcha una iniciativa para alcanzar una cobertura total mediante un bono pensional, diseñado para incluir a quienes nunca lograron cotizar lo suficiente en el sistema tradicional. Según el mandatario, el objetivo es que ningún adulto mayor en situación de vulnerabilidad quede fuera del alcance de esta ayuda estatal.

Se evidencian dificultades en los procesos de inscripción y actualización de beneficiarios. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Errores en los listados y dificultades en la inscripción

El jefe de Estado reconoció que persisten fallas en los listados de beneficiarios y en los mecanismos de inscripción, lo que provoca que muchos adultos mayores elegibles no reciban el bono. “Encuentro muchos ancianos y ancianas que no les llega el bono. Entonces, el listado no está bien hecho. Hay gente sin inscribirse, falta de comunicación con la gente pobre”, afirmó Petro durante la reunión ministerial.

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El problema no solo radica en la elaboración de los listados, sino también en la forma en que el Estado comunica la existencia del beneficio. El mandatario hizo énfasis en la necesidad de mejorar la estrategia de difusión, ya que los medios actuales no logran penetrar en los sectores más necesitados.

Comunicación ineficaz: redes sociales y televisión tradicional

Uno de los puntos centrales del análisis presidencial fue la crítica a los canales de comunicación empleados por el Gobierno. Petro señaló que la información sobre el bono pensional se transmite principalmente a través de redes sociales y de la televisión tradicional controlada por particulares, lo que limita el acceso de las personas de bajos recursos.

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“El Gobierno comunica por redes. El Gobierno no comunica por la televisión tradicional, que llega donde los pobres. Ahí comunican los dueños de esa televisión. Y entonces, las personas pobres de Colombia no saben qué está haciendo el Gobierno por ellos mismos, por una falta de comunicación de sus logros en los estratos bajos de la sociedad”, manifestó el presidente.

El presidente cuestionó que la difusión oficial se concentre en redes sociales y televisión tradicional, señalando que estos canales no logran informar de manera efectiva a los sectores más vulnerables. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La necesidad de instrumentos personalizados y directos

Petro propuso que para lograr una cobertura efectiva, el Estado debe emplear instrumentos comunicacionales personalizados, conversacionales y directos, que incluyan materiales escritos y canales de televisión accesibles para los sectores con menor capacidad económica.

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Según el mandatario, “si no hay unos instrumentos de comunicación que son básicamente personales, conversacionales, directos, escritos o la televisión que les llega, que es generalmente para distraerse, pues hay un vacío de comunicación entre el Gobierno y los beneficiarios de sus programas. Y esa es una debilidad nuestra”.

El Gobierno evalúa ajustes en sus programas sociales ante fallas detectadas en su implementación. - crédito Presidencia

Falta de datos actualizados sobre pobreza

Durante el Consejo de Ministros, Petro expresó su preocupación por la carencia de estadísticas recientes sobre la pobreza monetaria y la pobreza extrema en Colombia. El presidente indicó que no ha recibido los resultados correspondientes al año pasado, lo que dificulta la evaluación precisa del impacto de las políticas sociales implementadas por el Gobierno.

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El mandatario mencionó que la pobreza multidimensional, una métrica alternativa utilizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), muestra una tendencia de reducción vinculada principalmente a la educación.

“La mayor causa de disminución de la pobreza multidimensional resulta ser la educación. Eso tiene que ver con este Gobierno, porque nosotros lo primero que hemos hecho es aumentar el presupuesto de educación pública en el país de manera real, sustancial”, aseguró Petro.

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