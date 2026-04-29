Colombia

Así es como los colombianos pueden hacer inversiones ahora en contratos a futuro de Grupo Éxito, Davivienda y otras empresas

Nuevos instrumentos permiten diseñar formas más adaptadas para administrar riesgos y diversificar operaciones, informó la Bolsa de Valores de Colombia

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Según la BVC, estos instrumentos facilitan que los agentes bursátiles cuenten con opciones adicionales para gestionar riesgos - crédito Luisa González/Reuters
Según la BVC, estos instrumentos facilitan que los agentes bursátiles cuenten con opciones adicionales para gestionar riesgos - crédito Luisa González/Reuters

La incorporación de nuevos contratos de futuros sobre acciones de grandes emisores, anunciada por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), comenzó a regir el 27 de abril de 2026. La medida amplía el universo de instrumentos disponibles en el mercado de derivados, lo que aporta mayor profundidad y liquidez al sistema financiero colombiano.

La adición de contratos de futuros sobre las acciones ordinarias de Grupo Éxito, Mineros y la acción preferente de Davivienda Group introduce alternativas innovadoras en el mercado de derivados de Colombia. Cada contrato posee un tamaño nominal de 1.000 acciones y está estructurado bajo condiciones estandarizadas, lo que facilita la negociación, compensación y liquidación, según la Bolsa de Valores de Colombia.

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Oferta de derivados en renta variable

Los nuevos contratos de futuros complementan la oferta de derivados de renta variable de la bolsa, que ahora cuenta con un total de 18 contratos sobre acciones individuales y uno ligado al índice MSCI Colcap. La expansión ofrece a los participantes mayor capacidad para diversificar estrategias, así como optimizar la gestión de riesgos y estructurar coberturas, mientras se cumplen estándares de transparencia y eficiencia operativa.

La incorporación de nuevos contratos está dentro del desarrollo progresivo del mercado de derivados sobre acciones en Colombia - crédito Bolsa de Valores de Colombia
La incorporación de nuevos contratos está dentro del desarrollo progresivo del mercado de derivados sobre acciones en Colombia - crédito Bolsa de Valores de Colombia

Expansión y alcance del mercado de derivados en Colombia

Dichos contratos refuerzan la progresiva sofisticación del mercado de derivados estandarizados en Colombia. El lanzamiento permite que el portafolio alcance 18 futuros sobre acciones individuales, además de un contrato de referencia sobre el MSCI Colcap.

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Cada contrato presenta vencimientos trimestrales, lo que facilita a los inversionistas ajustar posiciones según distintos horizontes de inversión. Bajo condiciones estandarizadas, se promueven la transparencia y la competitividad, en línea con la normativa del Anexo No. 13 de la Circular Única del Mercado de Derivados. Las operaciones se compensan y liquidan por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, lo que da más equilibrio a la estabilidad institucional del mercado.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, estos instrumentos permiten que los agentes bursátiles “accedan a nuevas alternativas para la gestión de riesgos, la implementación de coberturas y la toma de posiciones en emisores del mercado local, bajo condiciones estandarizadas de negociación, compensación y liquidación”.

En el primer trimestre de 2026, la negociación de futuros sobre acciones en el mercado de derivados estandarizados alcanzó un volumen de $133.044 millones - crédito Infobae Colombia
En el primer trimestre de 2026, la negociación de futuros sobre acciones en el mercado de derivados estandarizados alcanzó un volumen de $133.044 millones - crédito Infobae Colombia

Cifras récord y crecimiento del mercado de derivados

La evolución del segmento de derivados de renta variable se refleja en las cifras del primer trimestre de 2026. Durante ese periodo, el volumen de negociación de futuros sobre acciones alcanzó los $133.044 millones, por medio de 26.608 contratos y 905 operaciones, según la BVC.

En términos agregados:

  • El mercado de derivados estandarizados registró un volumen promedio diario de $1,44 billones, lo que representó un crecimiento del 26% respecto a 2025.
  • La posición abierta llegó a $23,2 billones, lo que reflejó el compromiso de los participantes y la consolidación de estrategias de cobertura.
  • En marzo de 2026, se estableció un máximo histórico en la negociación de futuros sobre TES, con montos superiores a $18 billones en volumen. El desempeño consolida a los futuros sobre TES como uno de los segmentos más dinámicos del sistema financiero colombiano.
La implementación de estos contratos tiene como objetivo ofrecer más opciones a los actores del mercado - crédito Luisa González/Reuters
La implementación de estos contratos tiene como objetivo ofrecer más opciones a los actores del mercado - crédito Luisa González/Reuters

Proyecciones del mercado según los protagonistas

Desde la perspectiva de los principales actores del mercado, la expansión resulta relevante para la infraestructura bursátil nacional. El subgerente de Renta Variable e Instrumentos Derivados de nuam, Nicolás Sánchez, afirmó que “continuamos avanzando en la consolidación de un mercado más profundo y líquido, en el que los derivados cumplen un rol clave como herramientas para la gestión de riesgos y la construcción de estrategias de inversión”.

Asimismo, Sánchez resaltó que la incorporación de estos contratos busca “ampliar las alternativas disponibles para los participantes del mercado”.

La Bolsa de Valores de Colombia detalló que “el mercado de derivados estandarizados en su conjunto registró un volumen promedio diario de $1,44 billones en el mismo periodo, con un crecimiento del 26% frente a 2025 y una posición abierta de $23,2 billones”. Sobre el segmento de futuros sobre acciones, la entidad informó que “en el primer trimestre de 2026, la negociación de futuros sobre acciones en el mercado de derivados estandarizados alcanzó un volumen de $133.044 millones, con 26.608 contratos y 905 operaciones”.

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