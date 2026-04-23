Incendio en Medellín consumió dos viviendas y dejó dos personas heridas

Un incendio de gran magnitud afecta varias estructuras residenciales en un área urbana. El humo denso y las llamas son visibles. Equipos de bomberos y personal uniformado, junto a civiles, trabajan en la extinción del fuego con mangueras de agua - crédito @Ejercito_Div7/X

El incendio que se desató en el barrio Versalles, al nororiente de Medellín (Antioquia), dejó a dos personas con quemaduras leves y causó alarma entre los habitantes de la zona en la mañana del jueves 23 de abril.

La emergencia movilizó a equipos de bomberos y personal de la Secretaría de Salud, quienes lograron evitar que las llamas alcanzaran más viviendas cercanas.

Según reportes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), el fuego comenzó sobre las 7:00 a. m. de este jueves en una casa de dos pisos, en el sector de Manrique.

Las causas del siniestro aún no se han esclarecido, aunque se confirmó que la propiedad afectada terminó comprometiendo la estructura vecina.

Dos personas sufrieron quemaduras leves y lesiones por inhalación de humo durante el incendio en Versalles - crédito @Ejercito_Div7/X

El incidente obligó a los vecinos a solicitar ayuda de inmediato. Tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín acudieron al lugar y, tras una labor coordinada, lograron sofocar el incendio antes de que se extendiera a otros inmuebles.

“Al lugar se desplazaron tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, quienes lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a más inmuebles de esta zona del nororiente de la ciudad”, indicaron desde el Dagrd.

El incendio, que se originó por motivos aún no determinados, generó preocupación entre los habitantes del barrio Versalles, quienes manifestaron temor por la posibilidad de que el fuego afectara más propiedades.

Dos residentes resultaron lesionados con quemaduras leves en las extremidades y presentaron síntomas por inhalación de humo, según informaron las autoridades.

El incendio en el barrio Versalles de Manrique, Medellín, se presentó a las 7:00 a. m. y afectó dos viviendas - crédito @Ejercito_Div7/X

El personal de la Secretaría de Salud de Medellín atendió a los afectados, estabilizándolos en el sitio y descartando lesiones de gravedad. Además, el Dagrd anunció la activación de su equipo técnico para evaluar la magnitud de los daños estructurales en las viviendas comprometidas.

“Se activó a su equipo técnico para evaluar los daños estructurales en las viviendas y al equipo social para brindar el acompañamiento necesario a las familias damnificadas por esta emergencia”, comunicaron desde la entidad.

Dos viviendas quedaron gravemente dañadas tras el fuego que sorprendió a los vecinos de Versalles. En medio del caos, frases como “¡Ay no, no, no!”, “Dios mío, ¡por favor!” y “¡Rápido pues mijo!” resumieron la desesperación de los habitantes por salvar sus hogares.

Según la información oficial, los equipos de socorro actuaron a tiempo y evitaron consecuencias más graves. El personal técnico continúa en el lugar, determinando el alcance real de las pérdidas y valorando si se requieren medidas adicionales de protección para los residentes.

Los bomberos atendieron la emergencia, pero presentaron dificultades con el terreno - crédito redes sociales

Encontraron a una mujer muerta tras un incendio en Medellín: autoridades investigan un posible feminicidio

El hallazgo de una mujer sin vida en medio de los escombros de una vivienda calcinada en el nororiente de Medellín ha sacudido al barrio Popular y destapado una posible tragedia mayor. El incendio, que comenzó poco después de las 6:00 de la mañana del lunes 16 de marzo, reveló algo más que una emergencia doméstica.

Vecinos alertaron a la línea 123 al notar las llamas que avanzaban desde el segundo piso. Los bomberos sofocaron el fuego y, al ingresar, descubrieron el cuerpo de una joven, lo que transformó el incidente en el centro de atención de la comunidad y las autoridades.

Durante la inspección técnica, peritos del CTI de la Fiscalía localizaron rastros de gasolina y sangre en la escena. Este hallazgo permitió descartar una muerte accidental y orientó la investigación hacia un presunto feminicidio, según las primeras versiones disponibles.

El caso ha generado conmoción en el barrio, donde los habitantes exigen explicaciones y acciones concretas. Los testimonios de los presentes son clave: varias personas relataron haber visto a la pareja de la víctima salir del inmueble poco después de iniciarse el fuego.

“Sentimos una explosión muy fuerte en el segundo piso”, relataron vecinos al diario regional Minuto 30. Una de las residentes intentó auxiliar, pero encontró al novio de la joven, quien explicó que el cuarto se estaba incendiando y que iría a buscar ayuda. No regresó.