Colombia

Iván Cepeda describió el perfil de su rival Abelardo de la Espriella: “Violento, misógino y de ambición inescrupulosa”

El candidato presidencial del Pacto Histórico extendió sus críticas contra el líder de Defensores por la Patria, señalando que su propósito es destruir el Estado social de derecho

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El congresista del Pacto Histórico sostuvo que el candidato de derecha es misogino - crédito prensa suministrado infobae

El 12 de junio de 2026, el senador Iván Cepeda lanzó una dura acusación contra el abogado Abelardo de la Espriella y lo describió como una amenaza para las libertades políticas y la agenda ambiental. Según su advertencia, el líder del movimiento Defensores de la Patria habría promovido ideas para atacar físicamente a la oposición.

“Él ha prometido eliminarlos y no simplemente como una figura metafórica, eliminarlos físicamente”, afirmó Cepeda.

En su intervención, el candidato del Pacto Histórico aseguró que el jurista “ha hecho una amenaza de acabar con la oposición mediante métodos autoritarios y violentos”, y sostuvo que ese planteo pone en riesgo “las libertades públicas y el derecho a la movilización e incluso a la existencia de la oposición política”.

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Durante el acto de adhesión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), Cepeda también vinculó a De la Espriella con un giro en la política extractiva y afirmó que “ha prometido desatar el fracking como un método de exploración y explotación” de manera “masiva” en Colombia, lo que, según su versión, afectaría “la protección del medio ambiente”.

Acuarela de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda dando discursos en un mitin político ante una multitud con banderas de Colombia y pancartas.
El candidato presidencial del Pacto Histórico extendió sus críticas contra el líder de Defensores por la Patria, señalando que su propósito es destruir el Estado social de derecho - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el mismo tramo, el político de izquierda extendió sus críticas al plano institucional y dijo que el abogado “ha prometido erradicar, acabar de tajo con todas las conquistas sociales que hemos hecho” y “destruir el estado social de derecho”.

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Cepeda sumó descalificaciones personales contra De la Espriella y lo definió como “un hombre violento, misógino, de ambición inescrupulosa que detesta a los sectores populares porque le da vergüenza haber nacido en un hogar popular”. También lo describió como alguien que busca proyectar una imagen de éxito y enumeró que “usa ropa fina”, “le gustan los vehículos suntuosos” y que “vive en Miami, entre Miami e Italia”.

Tras ese diagnóstico, el senador llamó a la unidad del espacio político que integra y advirtió: “Por eso hoy cerramos filas. Hoy no es un momento de vacilaciones”.

La anexión del Mais a su campaña presidencial<b> </b>

El congresista sostuvo que no hay tiempo de vacilaciones de cara a la segunda vuelta presidencial - crédito prensa Iván Cepeda
El congresista sostuvo que no hay tiempo de vacilaciones de cara a la segunda vuelta presidencial - crédito prensa Iván Cepeda

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro oficializó este 11 de junio de 2026 en Bogotá la adhesión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) a la Alianza por la Vida y, en ese anuncio, agregó que “no es un momento de indiferencia”.

Cepeda afirmó que en el escenario político actual “ se enfrentan las fuerzas de la vida, las fuerzas que queremos la paz, la equidad social, la protección de la naturaleza, la dignidad del ser humano, la preservación de las culturas y de los pueblos originarios, con las fuerzas de la extrema derecha fascista”.

Sobre el armado de la coalición, el aspifrante planteó la necesidad de pensar por encima de las diferencias políticas para concentrarse en coincidencias alrededor de las transformaciones sociales, la equidad social, superar la corrupción y un mayor compromiso con la vida.

En su pronunciamiento también señaló que la adhesión del Mais pudo celebrarse antes y dijo que el movimiento mantuvo los puentes para la unidad. “Creo que las cosas se van alineando en función de que la propuesta de defensa de la vida nos conlleva a tener puntos de identidad y de compromiso comunes”, afirmó.

El apoyo de la Alianza Verde a Iván Cepeda

El senador por el Pacto Histórico recalcó que reconoce y respeta la diversidad interna al interior de la colectividad - crédito Reuters/Alianza Verde
El senador por el Pacto Histórico recalcó que reconoce y respeta la diversidad interna al interior de la colectividad - crédito Reuters/Alianza Verde

El candidato presidencial Iván Cepeda consolidó en la jornada del jueves 23 de abril de 2026 el apoyo de la facción mayoritaria de la Alianza Verde.

Tras la reunión que sostuvo la bancada afín al proyecto progresista en la noche del miércoles 22 de abril, la coalición no impulsará una Asamblea Nacional Constituyente y exigirá la inclusión de propuestas propias en el programa de gobierno. En este acercamiento habría sido clave el exministro del Interior y exaspirante presidencial Juan Fernando Cristo, que fue uno de los partícipes de este encuentro.

A pesar de la decisión, varios miembros del colectivo político, como el senador Jota Pe Hernández, la representante Katherine Miranda y la también congresista Angélica Lozano, decidieron no seguir la directriz del partido.

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