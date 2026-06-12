Colombia

Exmagistrado del CNE demandó la inscripción presidencial de Abelardo de la Espriella: pidió quitarle la nacionalidad colombiana

La acción interpuesta por Luis Guillermo Pérez busca que se anule y se revoque el registro del aspirante, al alegar que su ciudadanía estadounidense por naturalización le impediría ejercer el cargo por un eventual choque de lealtades

Guardar
Google icon
Luis Guillermo Pérez-Superintendente de Subsidio Familiar-Colombia
Luis Guillermo Pérez demandó la inscripción de Abelardo de la Espriella y pidió la nulidad de su candidatura presidencial por su doble nacionalidad colombiana y estadounidense - crédito SuperSubsidio

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Guillermo Pérez demandó al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella para pedir la nulidad y revocatoria de su inscripción, al sostener que su doble nacionalidad colombiana y estadounidense lo inhabilita para llegar a la Presidencia de Colombia por un presunto conflicto de lealtades que, según su argumento, compromete la soberanía nacional.

La acción judicial, explicó Pérez en entrevista con Señal Colombia, va contra el formulario E6 del 12 de marzo de 2026 expedido por la Registraduría y contra la resolución 2633 de 2026 de la sala plena del Consejo Nacional Electoral.

PUBLICIDAD

“Es una demanda de nulidad y revocatoria de inscripción y va en contra del formulario E6 del 12 de marzo de 2026, expedido por la Registraduría y la resolución de la sala plena 2633 de 2026 del Consejo Nacional Electoral. El señor Abelardo de la Espriella se nacionalizó en Estados Unidos y en esa nacionalización que adquirió el 17 de febrero de 2023″, dijo el exmagistrado en la entrevista.

Según Pérez, De la Espriella adquirió la nacionalidad estadounidense por naturalización el 17 de febrero de 2023.

La demanda contra Abelardo de la Espriella cuestiona el formulario E6 del 12 de marzo de 2026 y la resolución 2633 de 2026 del Consejo Nacional Electoral - crédito Sergio Acero/Reuters
La demanda contra Abelardo de la Espriella cuestiona el formulario E6 del 12 de marzo de 2026 y la resolución 2633 de 2026 del Consejo Nacional Electoral - crédito Sergio Acero/Reuters

Pérez sostuvo esa naturalización implicó un juramento de “fidelidad absoluta” al gobierno de Estados Unidos y una renuncia de lealtad a Colombia.

A partir de esa premisa, pidió al Consejo de Estado que suspenda la ciudadanía colombiana del candidato hasta que renuncie de manera expresa a su ciudadanía estadounidense.

PUBLICIDAD

Según Pérez, la demanda es “de nulidad y revocatoria de inscripción” y se enfoca en que “el señor Abelardo de la Espriella se nacionalizó en Estados Unidos”.

El exmagistrado agregó: “Abelardo Gabriel de la Espriella Otero juró, juró fidelidad absoluta al gobierno de los Estados Unidos y abdicó de cualquier posibilidad de mantener una lealtad a su patria de origen, es decir, a Colombia”.

En esa misma entrevista, Pérez citó el artículo 191 de la Constitución, que fija como requisitos para ser presidente ser colombiano por nacimiento, tener más de 30 años y ser ciudadano en ejercicio.

También invocó el artículo 99, que establece que la calidad de ciudadano en ejercicio es condición indispensable para elegir, ser elegido y desempeñar cargos públicos con autoridad o jurisdicción.

El exmagistrado añadió que su interpretación se completa con el artículo 98 de la Constitución, según el cual la ciudadanía se pierde cuando se haya renunciado a ella y se suspende por decisión judicial en los casos que determine la ley.

Sobre esa base, afirmó: “Por eso le estoy pidiendo al Consejo de Estado que lo suspenda en su ciudadanía colombiana, hasta que renuncie expresamente a su ciudadanía estadounidense”.

Luis Guillermo Pérez
Luis Guillermo Pérez afirmó que Abelardo de la Espriella adquirió la nacionalidad estadounidense por naturalización el 17 de febrero de 2023 - crédito Diego Pineda/Colprensa

Pérez también citó el artículo 189, numeral tercero, que define al presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y le asigna el deber de defender la soberanía nacional y la integridad territorial.

En ese punto, dijo: “¿Y cómo va a defender la soberanía nacional si ha jurado lealtad al gobierno de los Estados Unidos?”.

Antes de la demanda de Pérez, los argumentos sobre la presunta inhabilidad de Abelardo de la Espriella habían aparecido en un comunicado firmado por 20 exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz y otros juristas.

Según ese documento, aunque la Constitución permite de forma general la doble nacionalidad, la ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización sería incompatible con el ejercicio de la Presidencia.

De acuerdo con esa posición, jurar lealtad a Estados Unidos inhabilitaría a una persona para gobernar Colombia, porque los compromisos y renuncias exigidos por ese proceso chocarían con la soberanía y con los deberes de la jefatura del Estado colombiano.

En 2025, Pérez denunció a Abelardo de la Espriella por presunta apología al genocidio

Luis Guillermo Pérez presentó una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella por presunta apología al genocidio - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Luis Guillermo Pérez presentó una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella por presunta apología al genocidio - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El exsuperintendente Luis Guillermo Pérez presentó en 2025 una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella por presunta apología al genocidio, con base en el artículo 102 del Código Penal, tras declaraciones del abogado y precandidato presidencial en una emisora sobre su intención de “destripar” y “exterminar” a la izquierda colombiana.

Pérez sostuvo que “este tipo de discursos de odio tienen una sanción universal, por lo tanto no pueden quedar en la impunidad”, al explicar el motivo de la acción judicial.

En una entrevista radial, De la Espriella dijo: “Sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente”. También se definió como “el peor enemigo posible” de la izquierda radical y ratificó su oposición a ese sector.

Temas Relacionados

Luis Guillermo PérezAbelardo de la EspriellaDoble nacionalidadElecciones presidencialesColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Corte Suprema concedió la libertad condicional al exmagistrado Gustavo Malo, condenado en el caso del ‘cartel de la toga’

La Sala Especial de Primera Instancia determinó que el exmagistrado cumplió los requisitos legales para acceder al beneficio

Corte Suprema concedió la libertad condicional al exmagistrado Gustavo Malo, condenado en el caso del ‘cartel de la toga’

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció

El aspirante a la Casa de Nariño ha sido duramente cuestionado por el uso de la camiseta de la Selección Colombia y publicidad relacionada con los símbolos patrios durante la contienda electoral

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció

Mundial 2026 | Verónica Alcocer le deseó éxitos a la selección Colombia antes del debut contra Uzbekistán: “Espero que nos unamos para animar”

La primera dama de la Nación también le dejó un mensaje a la organización del torneo que comparten Estados Unidos, México y Canadá

Mundial 2026 | Verónica Alcocer le deseó éxitos a la selección Colombia antes del debut contra Uzbekistán: “Espero que nos unamos para animar”

Fuerzas Militares bombardearon campamento del Clan del Golfo en Chocó: nueve integrantes fueron neutralizados

Las tropas del Ejército Nacional incautaron nueve armas largas, proveedores de diferentes calibres, material de comunicaciones y de intendencia empleado por esta organización ilegal para el desarrollo de sus actividades criminales

Fuerzas Militares bombardearon campamento del Clan del Golfo en Chocó: nueve integrantes fueron neutralizados

Resultado Sinuano Noche hoy 11 de junio

Entérese de los detalles de los números seleccionados en esta jornada nocturna

Resultado Sinuano Noche hoy 11 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Ella es Shakibecca, imitadora venezolana de Shakira que se volvió viral tras supuesta suplantación en la inauguración del Mundial 2026

Fiscalía solicitó enviar a la cárcel al cantante Blessd y expuso pruebas en la audiencia de un presunto secuestro extorsivo

Quién es la esposa de Luis Díaz, jugador de la selección Colombia, y a qué se dedica actualmente

Nanis Ochoa reveló que tres cirugías en menos de un año la mantuvieron alejada de las pantallas: “La gente dice que fue por vanidad”

Deportes

Brasil vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo del grupo C del Mundial de 2026

Brasil vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo del grupo C del Mundial de 2026

La escuela de formación de Julián Quiñones en Colombia le rindió homenaje tras su debut y gol con México en el Mundial 2026: “Primeros sueños”

Colombia en el Mundial 2026: expertos predicen que tanto avanzará la tricolor en el campeonato

Mundial de 2026 | Quién es Rosalba Chiriví, la creadora del primer escudo de la selección Colombia en su camiseta

Cristiano Ronaldo le respondió a las críticas antes de su participación en el Mundial 2026 con la selección Portugal: “Veremos quiénes son los verdaderos campeones”