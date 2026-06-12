Exmagistrado del CNE demandó la inscripción presidencial de Abelardo de la Espriella: pidió quitarle la nacionalidad colombiana

Luis Guillermo Pérez demandó la inscripción de Abelardo de la Espriella y pidió la nulidad de su candidatura presidencial por su doble nacionalidad colombiana y estadounidense - crédito SuperSubsidio

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Guillermo Pérez demandó al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella para pedir la nulidad y revocatoria de su inscripción, al sostener que su doble nacionalidad colombiana y estadounidense lo inhabilita para llegar a la Presidencia de Colombia por un presunto conflicto de lealtades que, según su argumento, compromete la soberanía nacional.

La acción judicial, explicó Pérez en entrevista con Señal Colombia, va contra el formulario E6 del 12 de marzo de 2026 expedido por la Registraduría y contra la resolución 2633 de 2026 de la sala plena del Consejo Nacional Electoral.

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“Es una demanda de nulidad y revocatoria de inscripción y va en contra del formulario E6 del 12 de marzo de 2026, expedido por la Registraduría y la resolución de la sala plena 2633 de 2026 del Consejo Nacional Electoral. El señor Abelardo de la Espriella se nacionalizó en Estados Unidos y en esa nacionalización que adquirió el 17 de febrero de 2023″, dijo el exmagistrado en la entrevista.

Según Pérez, De la Espriella adquirió la nacionalidad estadounidense por naturalización el 17 de febrero de 2023.

La demanda contra Abelardo de la Espriella cuestiona el formulario E6 del 12 de marzo de 2026 y la resolución 2633 de 2026 del Consejo Nacional Electoral - crédito Sergio Acero/Reuters

Pérez sostuvo esa naturalización implicó un juramento de “fidelidad absoluta” al gobierno de Estados Unidos y una renuncia de lealtad a Colombia.

A partir de esa premisa, pidió al Consejo de Estado que suspenda la ciudadanía colombiana del candidato hasta que renuncie de manera expresa a su ciudadanía estadounidense.

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Según Pérez, la demanda es “de nulidad y revocatoria de inscripción” y se enfoca en que “el señor Abelardo de la Espriella se nacionalizó en Estados Unidos”.

El exmagistrado agregó: “Abelardo Gabriel de la Espriella Otero juró, juró fidelidad absoluta al gobierno de los Estados Unidos y abdicó de cualquier posibilidad de mantener una lealtad a su patria de origen, es decir, a Colombia”.

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En esa misma entrevista, Pérez citó el artículo 191 de la Constitución, que fija como requisitos para ser presidente ser colombiano por nacimiento, tener más de 30 años y ser ciudadano en ejercicio.

También invocó el artículo 99, que establece que la calidad de ciudadano en ejercicio es condición indispensable para elegir, ser elegido y desempeñar cargos públicos con autoridad o jurisdicción.

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El exmagistrado añadió que su interpretación se completa con el artículo 98 de la Constitución, según el cual la ciudadanía se pierde cuando se haya renunciado a ella y se suspende por decisión judicial en los casos que determine la ley.

Sobre esa base, afirmó: “Por eso le estoy pidiendo al Consejo de Estado que lo suspenda en su ciudadanía colombiana, hasta que renuncie expresamente a su ciudadanía estadounidense”.

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Luis Guillermo Pérez afirmó que Abelardo de la Espriella adquirió la nacionalidad estadounidense por naturalización el 17 de febrero de 2023 - crédito Diego Pineda/Colprensa

Pérez también citó el artículo 189, numeral tercero, que define al presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y le asigna el deber de defender la soberanía nacional y la integridad territorial.

En ese punto, dijo: “¿Y cómo va a defender la soberanía nacional si ha jurado lealtad al gobierno de los Estados Unidos?”.

Antes de la demanda de Pérez, los argumentos sobre la presunta inhabilidad de Abelardo de la Espriella habían aparecido en un comunicado firmado por 20 exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz y otros juristas.

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Según ese documento, aunque la Constitución permite de forma general la doble nacionalidad, la ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización sería incompatible con el ejercicio de la Presidencia.

De acuerdo con esa posición, jurar lealtad a Estados Unidos inhabilitaría a una persona para gobernar Colombia, porque los compromisos y renuncias exigidos por ese proceso chocarían con la soberanía y con los deberes de la jefatura del Estado colombiano.

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En 2025, Pérez denunció a Abelardo de la Espriella por presunta apología al genocidio

Luis Guillermo Pérez presentó una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella por presunta apología al genocidio - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El exsuperintendente Luis Guillermo Pérez presentó en 2025 una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella por presunta apología al genocidio, con base en el artículo 102 del Código Penal, tras declaraciones del abogado y precandidato presidencial en una emisora sobre su intención de “destripar” y “exterminar” a la izquierda colombiana.

Pérez sostuvo que “este tipo de discursos de odio tienen una sanción universal, por lo tanto no pueden quedar en la impunidad”, al explicar el motivo de la acción judicial.

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En una entrevista radial, De la Espriella dijo: “Sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente”. También se definió como “el peor enemigo posible” de la izquierda radical y ratificó su oposición a ese sector.